Preguntas de la audiencia sobre el coronavirus: ¿Puedo tener relaciones sexuales después de vacunarme?

(CNN Español) – Mientras más sectores de la población tienen acceso a la vacuna contra el covid-19 más dudas surgen sobre el antígeno.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta responde una gran cantidad de preguntas sobre las vacunas contra el coronavirus. También explica formas de contagio y resuelve otras dudas sobre la enfermedad.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Preguntas sobre las vacunas contra el coronavirus

Ciro, Carlos, Aurora y Armando hacen una misma pregunta: ¿Puedo vacunarme dos veces con diferentes tipos de vacuna?

El uso de vacunas de diferentes tecnologías no ha sido estudiado. Teóricamente no debería pasar nada, pero al no haber estudios que lo prueben, no podemos recomendarla.

@drhuerta Doctor buenos días, tengo una interrogante, despues de la vacunación si una persona adulta mayor tiene fiebre dolor en el cuerpo puede tomar alguna pastilla para bajar la fiebre.

Claro que sí, Abel. Una persona que tenga efectos secundarios muy molestosos por la vacunación puede tomar cualquier medicamento que le alivie los síntomas.

@drhuerta Doctor, podria comentarme si solo una dosis de Pfizer es igual de efectiva que la vacuna Jhonson?

Hola Marialau. Lo que sabemos de las vacunas lo hemos aprendido de los estudios de fase 1, 2 y 3 de la etapa clínica del desarrollo de las vacunas. Allí, se vio que la protección de la vacuna de Johnson & Johnson era duradera con una sola dosis, mientras que la de Pfizer necesitaba un refuerzo para dar una protección completa.

@drhuerta Hoy me han puesto la primera dosis de la vacuna de astrazeneca, yo tomo medicación para la ansiedad y depresión, puedo seguir tomandomela, gracias.

Hola Amparo, claro que sí. Al no existir ninguna reacción cruzada entre medicamentos y la vacuna, una persona debe seguir tomando sus medicinas como de costumbre y no suspenderlas.

@drhuerta hola doctor, una consulta existe alguna contraindicación para que ina persona vacunada contra el covid en su primera dosis no pueda tomar ivermectina ? O simplemente ya no debería tomar ivermectina ya que ya fue vacunada? Gracias.

Buena pregunta, como lo vimos en el episodio del 24 de marzo, la Agencia Europea de Medicamentos, y luego la Organización Mundial de la Salud, han determinado que la ivermectina no tiene acción preventiva ni de tratamiento de covid-19. No es necesario tomarla.

@drhuerta buenos días D. Huerta, quisiera saber si para las personas que se han recuperados de COVID ya por 4 meses, es recomendable ponerse una sola dosis de la vacuna Pfizer o deberían igual ponerse las 2 dosis?

Esa es una buena pregunta Ana. Como lo escuchamos en el episodio del 22 de marzo, un estudio preliminar demostró que una sola dosis de la vacuna de Pfizer es capaz de provocar una fuerte reacción inmunológica en una persona que ya tuvo la enfermedad, y que la segunda dosis no la elevó más.

Pero esa observación no se ha traducido aún en una recomendación de salud pública, por lo que la norma, hasta ahora, es ponerse las dos dosis de la vacuna.

@drhuerta Mi esposa y yo hemos recibido la primera dosis de la vacuna Pfizer, y mi pregunta es si no, nos afecta el tener relaciones sexuales durante las primeras 24 horas de recibir la vacuna?

Excelente pregunta José. A no ser que uno o los dos miembros de la pareja tengan fiebre, escalofríos, marcado cansancio, o dolor de cabeza o de cuerpo, no existe ningún problema para tener relaciones sexuales el mismo día que se recibe la vacuna.

@drhuerta Dr. huerta, buenas tardes. Estamos escuchando su programa. Mi esposa tiene diagnóstico de Lupus desde el 2008, hace 2 meses le han diagnóst. con síndrome anti fosfolípidico, está anticoagulada,, que tan recomendable es la vacuna AstraZeneca para ella. Gracias. Juan.

Hola JCV, es una buena pregunta. La mayoría de las personas que presentaron las complicaciones por las vacunas de AstraZeneca y Johnson & Johnson no tenían historia de enfermedades de la coagulación. Te ruego converses con el médico que trata a tu esposa.

Dr mi mamá se vacunó hace un mes con SINOVAC, después de esto Estuvo en cama sin poder caminar y con dolores intensos en los huesos, es normal esta reacción? Se debería poner la siguiente dosis?

Hola Ilse, esa no es una reacción secundaria habitual de una vacuna. Por lo general, los efectos secundarios no duran más de unos pocos días. Creo que debes llevar a tu mamá con el doctor en medicina interna para descartar algún otro proceso que pueda explicar esos síntomas. El médico determinará si debe recibir la segunda dosis.

@drhuerta Buenas tardes, no me quedo claro si estas trombosis son tratables. Por qué si son tratables el riesgo sería incluso mucho menor que el que se cree.

En un reporte de 15 personas que desarrollaron coágulos por la vacuna de Johnson & Johnson, tres fallecieron y 12 sobrevivieron, aunque el reporte indicó que siete de los 12 estaban aún hospitalizados.

Preguntas sobre patologías previas y las vacunas

@drhuerta una consulta, mi madre es anticoagulada, toma warfarina se puede vacunar o puede haber una complicación, espero su respuesta.

Hola Abraham, claro que sí. No hay ningún problema que reciba una vacuna intramuscular mientras se está usando warfarina. Un estudio hecho en Estados Unidos en 1995 encontró que las personas que reciben vacuna de gripe -que también es intramuscular- no tuvieron ningún problema.

@drhuerta mi Papá es un paciente de diálisis ¿debería colocarse la vacuna el mismo día después de su diálisis o mejor sería al día siguiente?

Hola Néstor, depende de los efectos secundarios que le deja la diálisis. Si él se siente muy cansado y débil después de su procedimiento, quizás deba ser conveniente que descanse hasta que se sienta mejor para recibir la vacuna. Recuerda que, en algunas personas, la vacuna tiene efectos secundarios y no sería conveniente que la reciba estando bajo los efectos secundarios de la diálisis.

@drhuerta una persona con rinitis puede vacunarse para COVID-19

Hola Eddy, no hay ningún problema para que una persona con rinitis pueda vacunarse.

@drhuerta buenas noches dr, hay alguna contraindicacion para colocarle la vacuna a un paciente operado del bazo. ( Esplenectomia ), gracias

Hola Diana, no hay ningún problema. Recuerda que el bazo ya no es necesario en la vida adulta y su ausencia no afecta el sistema de defensa.

@drhuerta mi abuela de 91con marcapaso, hipertensa y con linfedema en las piernas puede vacunarse con pfizer? Porfavor guienos 🙏🙏🙏

Hola Daniel, claro que sí. Debido a esos problemas de salud, tu abuela es una persona de alto riesgo de complicación por covid-19 y debes protegerla con la vacuna.

@drhuerta Hola Dr Huerta. Mi nombre es Adalberto Bastidas, soy cardiólogo, de Venezuela . Tengo una hija que padece de HIPERAMILASEMIA, asintomática. Además hipotiroidismo en tratamiento. Deseo saber si es conveniente que reciba la vacuna covid ,qué reacción puede tener. Gracia

Hola Adalberto, tener un exceso de la enzima del páncreas llamada amilasa en la sangre tiene muchas causas, y es lo primero que hay que averiguar. No creo que tenga alguna contraindicación con la vacuna, pero te ruego que converses con el médico tratante.

@drhuerta Es conveniente o riesgoso que un adulto mayor de 70 años se vacune cuando tiene enfermedades autoinmunes de por medio (hepatitis crónica AI, osteoporosis y artritis reumatoide)???.Gracias por su respuesta.

Claro que sí, Santiago. Con la edad y esas condiciones crónicas, esa es una persona con alto riesgo de complicación por covid-19 y debe protegerse con la vacuna.

Hola dr Huerta, mi prima tuvo dengue hace 6 años y está citada para vacunarse contra el covid 19 en el día d mañana, puede vacunarse tranquila??gracias.@drhuerta

Hola Hacht, claro que sí, no hay ningún problema con que una persona que ha tenido dengue, malaria o cualquier otra enfermedad reciba la vacuna.

Buenos dias dr mi consulta es mi madre tiene 76 años y toma medicamentos contra hipertiroidismo, si se vacuna contra el covid19 tomando sus pastillas puede tener efectos negativos en su cuerpo, o dejaria su tratamiento para vacunarse y despues retomarla.

Hola Sandra, no existe ninguna interacción entre algún medicamento para tratar las enfermedades de la tiroides y las vacunas contra covid-19. Debe seguir usando sus medicinas, de acuerdo con las instrucciones de su doctor.

Buenos días ! Dr. Las mujeres con terapias hormonales (Tibonella) pueden recibir las vacunas contra el covid sin riesgos ? Gracias.

Claro que sí, SMV. No hay ningún problema con las medicinas de tipo hormonal y las vacunas de covid-19.

@drhuerta doctor y que nos puede decir de aquellos adultos mayores de 80 años que tienen marcapasos

Claro que sí, Simón. Las personas que tienen enfermedades del corazón están en riesgo de complicarse por covid-19, y deben protegerse con la vacunación.

Preguntas sobre el contagio

@drhuerta Dr. Una consulta: Mi hija viajó a Piura atender a su abuela que dio positivo a Covid-19 hace 13 días, felizmente le dieron de alta a su abuela, ayer se sacó una cuantitativa mi hija y esta negativo, hoy regresó a Trujillo, tiene que hacer cuarentena?PD. Es Bach en Enfe

Hola Víctor. Su hija debe estar aislada por 10 días, vigilando la aparición de algún síntoma, en cuyo caso debe hacerse una prueba molecular.

@drhuerta Dr. Huerta, es cierto que una persona infectada y recuperada de covid-19, tiene que esperar 3 meses después del alta médica para recién poder ser vacunada?

Hola Jorge. De acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (los CDC), la vacunación puede hacerse desde el día 14 de la enfermedad, apenas esta es superada. Los CDC dicen que, debido a que la enfermedad natural puede proteger por lo menos durante 90 días, es aconsejable (pero no obligatorio) esperar a vacunarse después de ese momento.

@drhuerta una consulta. Mi señora madre será vacunada contra el Covid, yo soy su cuidadora, aparte hay en casa personas con diabetes e hipertensión, existe algún riesgo de que ella pueda transmitir el virus de Covid después de ser vacunada?? Muchas gracias.

Esa es una excelente pregunta Ana María. De ninguna manera existe ese riesgo, recuerda que ninguna vacuna introduce el virus viable al interior del organismo. A pesar de que algunas vacunas usan el virus completo, este está inactivado y no causa la enfermedad. Ninguna persona vacunada puede contagiar el virus, a no ser que se haya contagiado en el periodo de tiempo en el que aún no desarrolla su inmunidad.

Doctor buenos dias!, tengo dos preguntas por favor:– Las actividades al aire libre como trotar es preferible realizarlas a una hora en particular para disminuir riesgo de contagio de covid?– Al jugar basket por ejemplo con el rebote del balon, puede dar lugar a contagio Covid?

Buenas preguntas, Mirko. Cualquier hora es buena para trotar y para evitar el contagio, pero evita salir cuando haya mucha gente. Recuerda que el virus está en las vías respiratorias de las personas, por lo que practicar un deporte de contacto, como fútbol o basquetbol sí puede contagiarte.

@drhuerta Buenas noches Dr. A los dos días que presenté síntomas me hice una prueba PCR la cual salió negativo, pero igual presente todos los síntomas del covid, ya eso fue hace 14 días que prueba debería realizarmeGracias

Hola Shaul. Por lo que nos cuentas, ya pasaste la enfermedad y no es necesario hacerte ninguna prueba para comprobarlo. Es más, si ya pasaron 10 días después del inicio de tus síntomas, ya no eres contagioso.

@drhuerta buenas noches dr huerta, voy a estar hospedada en una casa con aire acondicionado con otra familia que ya esta vacunada. Debo usar mascarilla en todo momento por el aire acondicionado, he escuchado que por ahí se puede filtrar el virus y esparcirse a toda la casa?

Buena pregunta, Ana. Lo que hace el aire acondicionado -al hacer circular el aire frío- es esparcir el virus que se encuentre en forma de aerosol en el medio ambiente, como se ha demostrado en contagios producidos en restaurantes. Si en la casa nadie está infectado, no habrá ningún virus que el aire acondicionado pueda esparcir.

Otras preguntas sobre el covid-19

@drhuerta el año pasado perdí olfato y gusto, después de este tiempo, el olfato parece estar bien pero el gusto no. Puede ser secuela.?

Hola José. Si tus síntomas fueron por covid-19 -porque recuerda que existen muchas causas para perder el olfato y el gusto, y es probable que tu situación actual sean secuelas de la enfermedad. Debes consultar con un especialista en neurología.

Saludos doc, si ya re recibió la vacuna contra el covid primera dosis, no influye en su reacción si se tomando varios típos de pastillas para el corazon?

De ninguna manera Alberto. No existe ninguna interacción entre algún medicamento para el corazón y las vacunas contra covid-19. La persona debe seguir usando sus medicinas, de acuerdo con las instrucciones de su doctor. Al revés, si la persona tiene alguna enfermedad del corazón, es de alto riesgo de complicación y debe protegerse con la vacuna.

@drhuerta qué ha sucedido con la Cantidad de candidatas para vacuna contra el COVID-19 que estaban en las diferentes fases y han pasado varios meses y las autoridades de salud no han aprobado más? Se sabe sí en un corto tiempo van a aprobar otras vacunas?

Muy buena pregunta Ricardo. Al momento de responderte existen 27 vacunas en fase 3, lo cual augura que en los próximos meses alguna o todas ellas puedan estar disponibles.

