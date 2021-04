Nuevo iPad Pro vs. iPad Pro 2020 vs. iPad Air: ¿cuáles son las diferencias?

(CNN Español) — El nuevo iPad Pro (conocido también como iPad Pro 2021) trae cambios muy importantes para la tablet…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — El nuevo iPad Pro (conocido también como iPad Pro 2021) trae cambios muy importantes para la tablet más avanzada de Apple, pero también mantiene muchas otras características del iPad Pro 2020 y hasta del iPad Air. ¿Cuán diferente es en realidad el nuevo iPad Pro más allá del precio?

El nuevo iPad Pro rompe una de las barreras más importantes que Apple ha mantenido en sus tabletas y aunque genera algunas dudas importantes, también nos puede mostrar un poco el futuro próximo de este tipo de dispositivos de la empresa.

Este iPad Pro estará disponible en mayo en versiones de 11 y 12,9 pulgadas, pero la gran novedad es que es la primera tablet de Apple en integrar el mismo chip o procesador (M1, desarrollado por Apple) presente en las computadoras tradicionales de la empresa, como son el nuevo iMac, el MacBook Air (2020) y el Mac mini (2020).

Esto hace que la barrera entre una tableta y una computadora de Apple sea prácticamente inexistente para permitir que finalmente un iPad puede funcionar como una laptop híbrida.

Sin embargo, aunque el nuevo iPad Pro tiene el hardware necesario para lograr esto, posiblemente con gran excelencia por los resultados que ha demostrado el chip M1, el iPad Pro sigue utilizando el mismos software (iPadOS) que aún no ofrece la totalidad de apps de computadores tradicionales que ofrecen funciones más avanzadas para completar tareas. Con esto, el nuevo iPad tiene exactamente el mismo software presente en el iPad Pro 2020 y el iPad Air, tablets de Apple que ya ofrecen un excelente desempeño y lo necesario para sacarle provecho al software, especialmente en el iPad Pro 2020.

1 de 7

| Apple presentó “Apple Card Family” para que cónyuges y familias puedan compartir sus cuentas de crédito de Apple Card, una iniciativa que le permite a todos los integrantes tener los mismos derechos en la cuenta e ir creando historial crediticio compartido.

2 de 7

| Apple presentó Apple Podcasts Subscriptions, una nueva forma para que los usuarios descubran contenido adicional y personalizado, canales y acceso temprano a series originales. Este método de suscripciones estará disponible en mayo en más de 170 países.

3 de 7

| La compañía finalmente presentó el AirTag, un localizador Bluetooth similar a una ficha que se conecta y ayuda a encontrar objetos como llaves, carteras, ordenadores portátiles o incluso el coche. Las AirTag pueden adquirirse en un paquete de uno (US$ 29) o cuatro dispositivos (US$ 99) a partir del 30 de abril.

4 de 7

| Apple introdujo un nuevo color morado a su más reciente teléfono, el iPhone 12 y iPhone 12 mini. El teléfono en color morado estará disponible en preventa a partir del 23 de abril y a la venta general a partir del 30 de abril.

5 de 7

| La siguiente generación de Apple TV 4K que integra el chip de la compañía A12 Bionic. Apple también presentó el nuevo control remoto Siri Remote, fabricado 100% en aluminio reciclado, cuenta con controles de navegación táctiles, así como un botón dedicado a Siri en el lateral.

6 de 7

| Apple presentó la nueva colorida línea iMac, una serie de computadoras de escritorio que integran el chip M1, el botón Touch ID, una pantalla de 24 pulgadas y 4.5 K con 11.3 millones de píxeles. La nueva iMac tiene un precio inicial de 1.299 dólares para cuatro colores, y de US$ 1.499 para los otros tres colores con funciones adicionales.

7 de 7

| Apple también anunció la integración del chip M1 a su tableta más potente, el iPad Pro. Según la empresa de tecnología, este es un “salto enorme de rendimiento”. La nueva cámara del iPad Pro ofrece mayor profundidad y mejor calidad de video. El iPad Pro tiene un precio inicial de US$ 799 y estará disponible en preventa a partir del 30 de abril.

end div.modal

El iPad Pro 2020 ha demostrado vencer en pruebas de rendimiento con facilidad a otras tablets en el mercado a pesar de tener un chip que ha sido considerado móvil (A12Z Bionic) y el iPad Air con otro chip móvil (A14 Bionic) menos potente ha ofrecido un muy buena experiencia. Es posible que la diferencia de desempeño del nuevo iPad Pro frente al iPad Pro 2020 no lo puedan percibir de manera notable la mayoría de usuarios.

Sin embargo, la conferencia para desarrolladores de Apple WWDC 2021 que se realizará a partir del 7 de junio es posible que esto cambie porque allí es donde la empresa presenta las novedades de la próxima generación de sus sistemas operativos y podría ser la primera vez que Apple permita de una u otra manera ejecutar apps tradicionales de computadores en sus tablets de manera nativa para sacarle provecho al chip M1 del nuevo iPad Pro.

Por otra parte, el nuevo iPad Pro también ofrece más memoria RAM (8 GB) que el iPad Pro 2020 y que el iPad Air, al igual que ofrece por primera vez no solo 16 GB de RAM máximo, sino también almacenamiento máximo de 2 TB.

Otras novedades importantes del nuevo iPad Pro incluyen una pantalla mini-LED (en el modelo de 12,9 pulgadas) que no solo es más brillante, si no que tiene la posibilidad de ofrecer mejor contraste entre los diferentes colores y el negro.

El nuevo iPad Pro también un USB-C más potente gracias a que ofrece ahora Thunderbolt para ofrecer mejores velocidades de conexión y transmisión. Además, el nuevo iPad Pro tiene una cámara frontal que tiene mejor resolución e incluye la función Center Stage que le permite ajustar la imagen al movimiento tuyo para intentar mantenerse centrado, algo que menos visto en las pantallas inteligentes (Smart Displays) de Facebook, Google y Amazon.

Por otra parte, el diseño de estas tres tablets mencionadas no es muy diferente, pero el iPad Air es el que tiene los biseles de pantalla más grandes, tiene lector de huellas en vez de Face ID y tiene dos bocinas en vez de cuatro.

El precio es otra diferencia importante porque el iPad Air se puede comprar desde US$ 599, mientras que el nuevo iPad Pro más barato cuesta US$ 799. Además, si quieres que funcione más como un computador tradicional será necesario comprar un teclado, el cual puede costar entre US$ 200 a US$ 350 generalmente para los iPad Pro. Mira la tabla a continuación para conocer en más detalles las principales diferencias entre los iPad de Apple.

LEE: Esto es lo que presentó Apple en su primer evento de 2021: iPhone 12 morado, AirTag, iMac coloridas y más

Características: iPad Pro vs. iPad Pro 2020 vs. iPad Air 2020

Nuevo iPad Pro

iPad Pro 2020

iPad Air 2020

Pantalla

11 pulgadas LCD, 2.388×1.668 pixeles, 600 nits (brillo máximo); 12,9 pulgadas Mini-LED, 2.732 x 2.048 pixeles, 1.000 nits (brillo máximo en pantalla completa) y 1.500 (brillo máximo HDR)

11 pulgadas LCD, 2.388×1.668 pixeles, 600 nits (brillo máximo); 12,9 pulgadas LCD, 2.732 x 2.048 pixeles, 600 nits (brillo máximo)

10,9 pulgadas LCD, 2.360×1.640 pixeles, 500 nits (brillo máximo)

Chip (procesador)

M1 (8 núcleos)

A12Z (8 núcleos)

A14 Bionic (6 núcleos)

GPU

8 núcleos

8 núcleos

4 núcleos

Neural engine

16 núcleos

8 núcleos

16 núcleos

RAM/memoria

8 GB/128 GB, 256 GB, 512 GB; 16 GB/1 TB, 2 TB

6 GB/128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB

4GB/ 64 GB, 256 GB

Cámara frontal

12 MP gran angular con Center Stage

7 MP

7 MP

Cámaras traseras

12 MP + 10 MP gran angular + LiDAR

12 MP + 10 MP gran angular + LiDAR

12 MP

Sistema operativo

iPadOS 14

iPadOS 14

iPadOS 14

Batería

Hasta 10 horas de visualización de video (Wi-Fi); hasta 9 horas de navegación web (celular) — dice Apple

Hasta 10 horas de visualización de video (Wi-Fi); hasta 9 horas de navegación web (celular) — dice Apple

Hasta 10 horas de visualización de video (Wi-Fi); hasta 9 horas de navegación web (celular) — dice Apple

Otras características

Face ID, USB-C (Thunderbolt), 4 bocinas

Face ID, USB-C, 4 bocinas

Touch ID, USB-C, 2 bocinas

Tamaño

247,6 x 178,5 x 5,9 mm / 280,6 x 214,9 x 6,4 mm

247,6 x 178,5 x 5,9 mm / 280,6 x 214,9 x 5.9 mm

247,6 x 178,5 x 6,1 mm

Peso

466 gramos (Wi-Fi), 470 gramos (celular) / 692 gramos (Wi-Fi), 685 gramos (celular)

471 gramos (Wi-Fi), 473 gramos (celular) / 641 gramos (Wi-Fi), 643 gramos (celular)

458 gramos (Wi-Fi), 460 gramos (celular)

Precio inicial

US$ 799 / 1.099

US$ 799 / US$ 999 (en su lanzamiento)

US$ 599 / 749