Renuncia el canciller de Ecuador en pleno impasse diplomático con Argentina

(CNN Español) — El canciller de Ecuador, Luis Gallegos, presentó este jueves su renuncia al cargo, según informó la Secretaría de Comunicación de Ecuador a CNN.

Por el momento se desconoce qué motivó su salida y quién será su reemplazo.

La renuncia de Gallegos, quien ejercía el cargo desde julio de 2020, se da mientras Ecuador y Argentina se encuentran en pleno impasse diplomático por comentarios generados por el mandatario argentino, Alberto Fernández, con respecto a su homólogo ecuatoriano, Lenín Moreno.

Más temprano, Moreno dedicó un duro mensaje a Fernández, luego de que éste lo mencionara en un comentario que al parecer aludía al vínculo de Moreno con su exvicepresidente, Jorge Glas.

En una entrevista emitida el lunes por el canal de cable argentino C5N, Fernández dijo que él no era Lenín Moreno, cuando el conductor del programa le preguntó sobre sus discrepancias con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la presunción de que rompería con ella una vez llegara al poder.

“Yo no soy Lenín Moreno. Yo no soy Lenín Moreno. El que lo imaginó no me conoce. Yo puedo tener diferencia con Cristina. Las tengo; no es que las tuve; las tengo. Tenemos miradas distintas en muchas cosas o en algunas. No sé si en muchas, en algunas cosas. Pero yo acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina”, dijo el presidente argentino.

Además del tuit de Moreno, los comentarios de Fernández provocaron que Ecuador enviara el miércoles una nota de protesta a la Cancillería de Argentina. También, Quito llamó a consultas al Embajador de Ecuador en Buenos Aires “con el objeto de proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones” de ambos países.

Ana María Cañizares colaboró con este informe.