Mujeres en la música: el reto pendiente en oportunidades, igualdad salarial y micromachismos

(CNN Español) –– Este 8 de marzo se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de la Mujer. Desde marcas hasta instituciones redoblan sus esfuerzos para visibilizar sus logros y avances en la equidad de género.

Para la industria de la música, la igualdad de condiciones y oportunidades para las mujeres sigue siendo una tarea pendiente.

Un estudio de la Universidad del Sur de California, publicado este lunes, explora la inclusión de la mujer en la industria. La investigación revela que las mujeres solo representaron el 20,2% de artistas en la lista Hot 100 de Billboard en el 2020.

Y no hace falta ir tan lejos para notarlo.

Si damos un vistazo al Top 10 de las canciones más reproducidas en la última semana en Spotify, tan solo dos mujeres aparecen en la lista: Olivia Rodrigo con «Driver’s License» y Kali Uchis con «Telepatía».

Además, esta no es la única instancia. Por ejemplo, ninguna mujer ha ganado la categoría de productor del año en los premios Grammy. Mientras que en los Latin Grammy solo fue hasta 2018 cuando una mujer, Linda Briceño, se convirtió en la primera en ser reconocida por su trabajo en la producción.

¿Hay avances en términos de igualdad?

Para Elena Rose, cantante y compositora, la industria musical está yendo en la dirección correcta.

«Cada vez son más las que resaltan en todas las categorías de la industria. Es un momento muy especial para nosotras. No solamente vamos en la dirección correcta sino en la que se debió ir hace mucho tiempo. Que ya no seas más o menos respetado por ser hombre o mujer, sino por tu trabajo y tu arte, sin género ni color. El trabajo y esfuerzo de las mujeres guerreras de esta industria esta hablando por todas nosotras y eso es inspirador», dijo Rose a Zona Pop CNN.

Rose, es la compositora detrás de canciones como «Baila conmigo» de Selena Gómez junto a Rauw Alejandro, «De vuelta pa’ la vuelta» de Marc Anthony y Daddy Yankee, «Pa ti» de Jennifer López y Maluma, entre otras.

María Elisa Ayerbe, ingeniera de sonido colombiana, dice que las cosas están cambiando. Algo que se ha logrado por el trabajo de las propias mujeres.

«Hay un grupo de compositoras como Elena Rose, GALE, Musiana, Ali (Stone), un grupo enorme que está dando todos los días y aportando. Nos propusimos como unidad desde hace cuatro años decir nos vamos a meter en todo lo que podamos meternos hasta que se vuelva completamente irrefutable nuestra presencia», dijo Ayerbe en una entrevista con Zona Pop CNN.

Ayerbe es parte del muy reducido número de ingenieras de sonido en la industria musical. La ingeniera colombiana ha trabajado con artistas como Mary J Blige, Ricky Martin, Marc Anthony, New Kids on the Block, Juanes, GianMarco, Natti Natasha, Il Divo, Laura Pausini, entre otros.

Ayerbe, sin embargo, destaca que los esfuerzos de las mujeres deben ser apoyados más allá de marzo, mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

«Pasa de ser un mes extremadamente especial en donde se visualizan nuestras causas, se visualizan las inequidades, se visualiza el micromachismo, todas las cosas por las que tenemos que pasar sobre todo en estos campos en los que hay una mayoría masculina sobre una minoría femenina. Y resulta que el resto del año nos abandonan”.

Para Ali Stone, cantante, compositora y productora de artistas como RBD, Cami Gallardo, entre otros, la solución va más allá de incluir a las mujeres en la conversación.

«No es sólo que nos hagan parte de la conversación, sino que estemos en la misma mesa, porque cuando [nos] contratan a veces pasa que [nos dicen] gracias por el demo, pero vamos a contratar a este productor, [algo] que me ha pasado», dijo Stone en una entrevista con Zona Pop CNN.

Los micromachismos en la industria musical

Stone y Ayerbe han experimentado lo que llaman micromachismo en sus carreras. Ambas han recibido comentarios de sus contrapartes masculinas con respecto a sus capacidades en el terreno de la composición, producción e ingeniería de sonido.

«Hace unos años le mostré mis canciones a un productor y fue como ‘¡Wow, esto suena como si lo hubiera hecho un hombre!’», recuerda Stone.

«Después en el NAMM show me vi con ese productor y él [dijo] ella es la que suena como hombre. ¿Es un cumplido, pero al final no? No era como que dijera que una mujer no puede, pero implícitamente sí», dijo Stone.

«A mí siempre se me hizo súper raro ese comentario. Es como, digamos, un machismo implícito, que no es que esté ahí directamente, pero ya viene sembrado culturalmente. Siento que ya es parte de la sociedad, que la gente tiene este tipo de comentarios», agrega Stone.

«Yo he estado en situaciones en las que yo sé perfectamente que mis colegas y los pares que en mi caso son todos hombres, sé que a ellos les ofrecen más por los proyectos», cuenta María Elisa Ayerbe.

«He estado en instancias en donde yo he sido supervisora de un grupo de ingenieros y luego me he dado cuenta que yo ganaba menos que todos, siendo yo la supervisora. Entonces sí es algo con lo que tenemos que lidiar en nuestra cotidianidad», agrega Ayerbe.

Ayerbe recuerda un incidente en el que un cliente le pregunta cómo escucha una mujer la música.

«Me han preguntado cosas tan básicas como ‘¿me pregunto tú cómo debes escuchar con tus oídos de mujer?’ Y yo respondo… ‘Bueno, que yo sepa, la construcción interna del oído funciona exactamente igual en hombres y mujeres. Pero, ¿será que hay diferencias? La verdad no tengo idea, porque yo toda mi vida he escuchado con oídos de mujer. No sabría decirle’. Esa es mi respuesta. Después de años de madurar. Imagínate la primera vez que me la dijeron. Yo casi me desbarato», dijo Ayerbe.

Para Elena Rose, en la industria latina esas expresiones de machismo vienen dadas con la cultura.

«El machismo forma parte de la cultura latina. No es solo en contra de la mujer, a veces va en contra de los hombres mismos. El choque de egos, el juego de poder. Digamos que han dudado de mí por ser novata o por no tener millones de seguidores en Instagram, pero he puesto el foco en ser la mejor versión de mí conmigo misma. No dejar que esas miradas o esos comentarios definan quién soy. Primero tuve que encontrarme para saber que nadie nunca iba a poder dictar para que era buena o para que no. Respetarme a mí misma me hizo ganarme el respeto de los demás», dijo Elena Rose a Zona Pop CNN.

La sororidad, una heramienta en la lucha

Tanto para Ayerbe como para Rose, el apoyo entre las mujeres en la industria es una importante herramienta para luchar contra la inequidad de género.

«El aspecto de la sororidad es extremadamente importante porque nadie va a entender nuestra causa más que nosotras mismas. Y además de eso, nos hemos dado cuenta en todo este proceso que nos complementamos y que juntas somos más fuertes y que juntas nos potencializamos y que apoyándonos en todos los momentos somos mejores», dijo Ayerbe.

«Respeto mucho a mis colegas mujeres y viceversa. Me encanta vernos trabajando juntas en todos los niveles. Estoy siempre pendiente de las artistas femeninas nuevas porque siempre serán mis consentidas. Al ver que tienen un equipo de chicas o que hacen featuring entre ellas también me llena mucho de felicidad. Siento que estamos todas en la misma página. Podemos trabajar juntas, apoyarnos y querernos, sin competencia ni choque de egos», dijo Elena Rose.

«Somos somos un grupo muy fuerte porque reconocemos nuestra lucha y reconocemos nuestra causa. Sabemos que como islas no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo mejor es que nos damos trabajo entre todas. Cuando tú eres capaz de complementar y elevar el trabajo de tu hermana, no hay nada mejor que eso», dijo Ayerbe.

