¿Cuándo comenzará la entrega de la próxima ronda de cheques estímulo?

Washington (CNN) — La próxima ronda de cheques de estímulo comenzará a llegar a las cuentas bancarias de los estadounidenses este fin de semana, dijo el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Los pagos serán de hasta US$ 1.400 por persona y se incluyeron en el proyecto de ley de ayuda por el covid-19 de US$ 1,9 billones firmado por el presidente Joe Biden este mismo jueves.

El plazo está en línea con la rapidez con la que salieron los pagos de diciembre, que comenzaron a procesarse tres días después de que el entonces presidente Donald Trump firmara el proyecto de ley.

Pero no todos los pagos se harán al mismo tiempo. Aquellos cuya información bancaria está archivada en el Servicio de Impuestos Internos (ISR, por sus siglas en inglés) probablemente recibirán el dinero primero, porque se depositará directamente en sus cuentas. Otros pueden recibir cheques en papel o tarjetas de débito prepagadas por correo.

Se espera que el dinero llegue a alrededor del 90% de las familias, según una estimación del Modelo de Presupuesto de Penn Wharton. Las familias recibirán US$ 1.400 adicionales por dependiente, por lo que una pareja con dos hijos podría recibir hasta US$ 5.600. A diferencia de las rondas anteriores, las familias ahora recibirán el dinero adicional para los dependientes adultos mayores de 17 años.

El monto total se destinará a las personas que ganan menos de US$ 75.000 de ingreso bruto ajustado, los jefes de familia (como madres o padres solteros) que ganan menos de US$ 112.500 y las parejas de casados que ganan menos de US$ 150.000. Pero los pagos se reducen gradualmente a medida que aumentan los ingresos.

Los legisladores redujeron el alcance de los pagos esta vez, de modo que no todos los que recibieron un cheque anteriormente recibirán uno ahora. Elimina a las personas que ganan al menos US$ 80.000 al año de ingresos brutos ajustados, los jefes de familia que ganan al menos US$ 120.000 y las parejas casadas que ganan al menos US$ 160.000, independientemente de cuántos hijos tengan.

La primera ronda de pagos que se realizó el año pasado fue de hasta US$ 1.200 y excluyó a las personas que ganaban al menos US$ 99.000, los jefes de hogar con un hijo que ganaban más de US$ 136.500 y las parejas casadas sin hijos que ganaban más de US$ 198.000, pero familias que ganaban un poco más aún eran elegibles si tenían hijos. Se hicieron alrededor de 160 millones de pagos, y el 94% de las familias recibieron el dinero.

La reducción de la elegibilidad en la segunda ronda, de hasta US$ 600, fue mayor porque el monto total era menor. Se eliminó por completo a los contribuyentes solteros sin hijos que ganaban hasta US$ 87.000 y los casados sin hijos que presentan una declaración conjunta de hasta US$ 174.000. Una vez más, aquellos que ganaban un poco más seguían siendo elegibles si tenían hijos. Se realizaron alrededor de 158 millones de pagos y el 92% de las familias los recibieron.

Los nuevos umbrales de ingresos se basarán en la declaración más reciente del contribuyente. Si ya presentaron una declaración de 2020 para cuando se envíe el pago, el IRS basará la elegibilidad en sus ingresos brutos ajustados de 2020. De lo contrario, se basará en la declaración de 2019 o en la información enviada a través de un portal en línea creado el año pasado para personas que no suelen presentar declaraciones de impuestos.

Si tu ingreso de 2019 fue menor que tu salario en 2020, no recibirás ningún dinero. Pero si tus ingresos cayeron en 2020, presentar tu declaración de impuestos ahora, antes de que se realicen los pagos, podría significar que recibas un cheque más grande.

La mayoría de las personas reciben los pagos de estímulo automáticamente, pero hay muchos que se perdieron, por una variedad de razones. Se estima que 8 millones de personas elegibles no recibieron la primera ronda de pagos que se entregaron el año pasado.

Muchas de estas personas tienen ingresos muy bajos y normalmente no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos. El año pasado, el IRS creó un portal en línea donde podían registrarse para obtener el dinero. Aún no está claro si la agencia abrirá el portal nuevamente para la tercera ronda de pagos.

Es posible que las personas que se han mudado o cambiado de cuenta bancaria desde la última vez que presentaron declaraciones de impuestos también pierdan el pago.

Aquellos que debían recibir dinero durante las dos primeras rondas de pagos y no lo obtuvieron pueden reclamarlo como crédito fiscal, conocido como Crédito de Reembolso de Recuperación, en sus declaraciones de impuestos de 2020.

Allie Malloy de CNN contribuyó a este informe.