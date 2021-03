Salario mínimo de US$ 15: todo lo que necesitas saber sobre el debate

(CNN) — Los demócratas de la Cámara de Representantes han incluido un aumento del salario mínimo de US$ 15 en…

(CNN) — Los demócratas de la Cámara de Representantes han incluido un aumento del salario mínimo de US$ 15 en su último proyecto de ley de alivio por covid, aunque la oposición entre algunos demócratas del Senado significa que no está del todo claro que tendrán los votos para aprobarlo.

Mejorar el salario de los trabajadores no está relacionado, ya que aumentar el salario mínimo ha sido durante mucho tiempo una prioridad demócrata. Está completamente relacionado con el hecho de que la economía en época de pandemia ha perjudicado a los trabajadores con salarios bajos, por ejemplo, a los que trabajan en el servicio de alimentos, al cuidado de niños y al cuidado de la salud en el hogar, que no pueden trabajar desde casa, más que a las personas que sí pueden hacer sus trabajos desde el hogar.

El argumento sobre la desigualdad de ingresos, que está creciendo en Estados Unidos, es fundamental para el esfuerzo generalizado para aumentar el salario mínimo.

«Un salario mínimo de US$ 15 no es una idea radical», dijo recientemente el senador de Vermont Bernie Sanders en Twitter. «Lo que es radical es el hecho de que millones de estadounidenses se ven obligados a trabajar por salarios de hambre, mientras que 650 multimillonarios se enriquecieron en más de un billón de dólares durante una pandemia mundial. Sí. Debemos aumentar el salario mínimo a un salario digno».

Esto es lo que necesitas saber para comprender el debate.

¿Cuál es el salario mínimo actual?

El salario mínimo exigido por el gobierno federal es de US$ 7,25 por hora.

Pero el salario mínimo en realidad es diferente en todo el país. Algunos estados tienen un salario mínimo mucho más alto que otros, y algunas ciudades son incluso más altos que el resto de sus estados. El salario mínimo más alto es de US$ 15 en Washington.

También existe una gran excepción al salario mínimo para los trabajadores que cobran propinas, como los camareros. El mínimo federal para esos trabajadores es de solo US$ 2,13 la hora.

¿Cuándo fue la última vez que cambió el salario mínimo?

Si bien los estados y las ciudades han aumentado recientemente sus propios salarios mínimos, en algunos lugares, después de que los votantes aprobaron las medidas en la boleta electoral, ha pasado más de una década desde la última vez que se aumentó el salario mínimo federal en 2009.

Esa brecha de 12 años es el tiempo más largo que los trabajadores estadounidenses han pasado sin un aumento.

El salario mínimo se promulgó por primera vez en 1938 a US$ 25 centavos la hora.

¿Hasta dónde llegan esos $ 7,25?

¡No tan lejos como llegó en 2009! Debido a la inflación, necesitarías US$ 8,81 por hora en dólares de 2021 para igualar US$ 7,25 en 2009. En ese sentido, el salario mínimo federal ha bajado.

¿Cuándo fue el salario mínimo más alto?

En términos de inflación y poder adquisitivo, el salario mínimo de US$ 1,60 en 1968 valdría alrededor de US$ 12,27 en dólares de 2021.

¿Cuán alto quieren los demócratas aumentar el salario mínimo?

Sanders quiere aumentar el salario mínimo de manera incremental, en US$ 1 o US$ 1,50 cada año, hasta que alcance los US$ 15 por hora en 2025.

Pero la siguiente parte es importante. En lugar de depender de que el Congreso acuerde volver a aumentar el salario mínimo en aproximadamente 10 años, un proyecto de ley presentado por Sanders requeriría que el Departamento de Trabajo lo plantee todos los años según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

¿Cuántas personas ganan el salario mínimo federal?

Debido a que muchos estados tienen su propio salario mínimo más alto, relativamente pocos trabajadores estadounidenses ganan el salario mínimo federal.

Según las encuestas de BLS, alrededor de 392.000 trabajadores ganaron el salario mínimo de US$ 7,25 en 2019 y 1,2 millones de trabajadores recibieron un salario por debajo del mínimo federal. Representan el 1,9% de los 82,3 millones de trabajadores estadounidenses pagados por hora.

Pero casi todos los trabajadores ganan menos de US$ 15, que es el mínimo en solo unos pocos lugares.

¿Qué parte del país ha impuesto un salario mínimo más alto que el piso federal?

Más de la mitad de los estados —29— tienen un salario mínimo superior a US$ 7,25 y 45 ciudades tienen un salario mínimo más alto que su estado, según el Instituto de Política Económica. Una gran parte de los estados con un salario mínimo superior a US$ 7,25 lo aumentan automáticamente con la inflación.

El salario subió en 20 estados el 1 de enero. California tiene el salario mínimo estatal más alto de US$ 14 por hora para las empresas que emplean a 26 o más personas, pero San Francisco y otras ciudades del estado tienen salarios más altos, al igual que Nueva York. Seattle y otros.

¿Qué sabemos sobre las personas que ganan el salario mínimo?

Una vez más, según BLS, en su mayoría son jóvenes y es menos probable que tengan más que una educación secundaria, si es que la tienen. Es más probable que trabajen a tiempo parcial que a tiempo completo. Una proporción mayor son mujeres que hombres y es menos probable que se casen.

La industria principal para las personas que ganan un salario mínimo es la industria de servicios, particularmente el servicio de alimentos.

Los estados con la mayor proporción de trabajadores con salario mínimo se encuentran en el sur: Louisiana, Mississippi y Carolina del Sur, según BLS. En la gran mayoría de los estados, menos del 5% de los trabajadores pagados por hora ganan el salario mínimo.

¿Se puede vivir con el salario mínimo?

Una persona que trabaja 40 horas a la semana y gana el salario mínimo federal ganaría US$ 15.080.

El nivel federal de pobreza en 2021 es de US$ 12.880. Por tanto, una sola persona que trabaja a tiempo completo y gana un salario mínimo está técnicamente por encima del nivel de pobreza. Sin embargo, si la persona tiene un dependiente y gana el salario mínimo, cae por debajo del nivel federal de pobreza de US$ 17.420.

El nivel de pobreza parece increíblemente bajo.

Hay críticas al nivel de pobreza como medida, ya que no toma en cuenta el costo de vida en diferentes lugares. La profesora del MIT, Amy Glasmeier, ha desarrollado una calculadora de «salario digno», que varía según el estado, el condado y la ciudad.

También toma en consideración diferentes escenarios familiares, como un adulto con uno o más hijos y dos adultos con uno o ambos trabajando, y es invariablemente más alto que incluso el salario mínimo de US$ 15.

¿Cuál sería el efecto de aumentar el salario mínimo en las empresas?

Muchos dueños de negocios y algunos economistas argumentan que aumentar el salario mínimo federal perjudica a las empresas y les cuesta puestos de trabajo a las personas, particularmente en partes del país con un costo de vida más bajo.

«Es posible que las grandes ciudades con altos costos de vida, muchas de las cuales ya tengan o estén en camino hacia un salario mínimo de US$ 15, no experimenten grandes consecuencias. Pero las áreas no urbanas y los lugares con costos de vida más bajos podrían quedar devastados», escribió Rachel Greszler, investigadora de la Heritage Foundation.

¿Cuál sería el efecto de aumentar el salario mínimo en las personas que reciben salarios bajos?

La Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, predijo que el aumento salarial incremental a US$ 15 aumentaría el salario de los trabajadores en US$ 333.000 millones para 17 millones de trabajadores cuyo salario es igual o inferior al mínimo y también podría afectar a 10 millones de trabajadores cuyo salario es ligeramente superior. Casi un millón de personas se verían atraídas por encima del nivel de pobreza y el gobierno gastaría menos dinero en programas de asistencia alimentaria.

Para obtener una mirada en profundidad a los beneficios de aumentar el salario mínimo, aquí hay un informe del Instituto de Política Económica, que presiona por un aumento salarial. (En inglés)

Para el argumento de que aumentar los salarios cuesta puestos de trabajo estadounidenses, aquí hay un informe de la Oficina Nacional de Investigación Económica. (En inglés).

¿Qué dicen las empresas estadounidenses sobre el aumento del salario mínimo?

Varias empresas masivas, Amazon y Target, bajo la presión pública de los activistas, se han comprometido con su propio salario mínimo de US$ 15. Walmart ha aumentado los salarios muy por encima del piso de US$ 7,25, pero no paga automáticamente a todos sus empleados US$ 15 por hora, aunque argumenta que con los beneficios, sus empleados son compensados por encima de ese nivel.

¿Qué legisladores son clave para este debate?

Los demócratas quieren usar algo llamado «reconciliación presupuestaria» para aprobar su proyecto de ley de ayuda de covid porque les permite maniobrar alrededor del obstruccionismo y aprobar la medida con una mayoría simple en lugar de una supermayoría de 60 votos.

Pero necesitarán una decisión amistosa del parlamentario del Senado de que el aumento salarial es pertinente (esto no está garantizado) y también el voto de todos los senadores demócratas (dos se oponen).

¿Qué demócratas se oponen a aumentar el salario mínimo?

La senadora demócrata Kyrsten Sinema de Arizona ha dicho que no apoyará el proyecto de ley porque, en su opinión, no está relacionado con la pandemia.

«Lo importante es si está o no directamente relacionado con el alivio de covid a corto plazo. Y si no lo está, entonces no voy a apoyarlo en esta legislación», dijo Sinema a Politico. «La disposición del salario mínimo no es apropiada para el proceso de conciliación. No es una partida presupuestaria. Y no debería estar ahí».

Curiosamente, Arizona ya ha elevado su salario mínimo a uno de los salarios mínimos estatales más altos del país, en más de US$ 12. Como la propuesta nacional de los demócratas, está vinculada al costo de vida y aumenta con la inflación.

El senador Joe Manchin de Virginia Occidental, otro demócrata moderado, también se opone al uso de la reconciliación para aprobar la medida. Él ve un salario de US$ 11 como más apropiado para Virginia Occidental, donde el salario mínimo estatal se ha fijado en US$ 8,75 desde 2016.