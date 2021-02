Por qué no deberías esperar recibir otro cheque de estímulo en semanas (si es que te envían uno)

(CNN) — El Congreso está negociando un nuevo paquete de estímulo económico que incluiría una tercera ronda de cheques, pero…

(CNN) — El Congreso está negociando un nuevo paquete de estímulo económico que incluiría una tercera ronda de cheques, pero aunque existe un acuerdo amplio sobre la necesidad de más pagos directos, pasarán semanas antes de que se emitan.

El segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump que comenzará la próxima semana retrasará cualquier acción del Congreso. Y está previsto que los legisladores estén en receso durante el Día del Presidente, lo que significa que es posible que no haya avances en un acuerdo hasta finales de mes.

Se necesitan al menos varios días para que se procesen los primeros pagos después de la firma de cualquier legislación, y ha llevado meses entregar los pagos a todos los que son elegibles. El Tesoro todavía está tratando de llegar a algunas personas que deberían haber recibido el pago en la primera ronda el año pasado.

Lo que hay que saber sobre los plazos

El presidente Joe Biden insta a los legisladores a que incluyan dinero para pagos directos adicionales en un amplio proyecto de ley de alivio frente al covid-19.

Si bien el Senado aprobó el viernes temprano un paso clave de procedimiento que permitirá a los demócratas aprobar la legislación sin la amenaza de obstrucción por parte de los republicanos, recién ahora los legisladores comenzarán a redactar el texto del proyecto de ley.

Una votación final podría tener lugar a fines de febrero, después de que se complete el juicio político en el Senado. Los legisladores esperan aprobar la legislación antes del 14 de marzo.

Si el proyecto de ley se aprueba y cuando suceda —y si incluye nuevos pagos de estímulo— es posible que el Servicio de Impuestos Internos pueda comenzar a enviar el dinero rápidamente a las personas cuyos datos bancarios están registrados.

Cuando se aprobaron los pagos de US$ 600 a fines de diciembre, la agencia tardó solo dos días después de que Trump firmó el proyecto de ley en comenzar a entregar el dinero. Sin embargo, las nuevas restricciones de elegibilidad que los legisladores están considerando podrían ralentizar el proceso.

¿De cuánto serán los cheques de estímulo?

Biden le ha pedido al Congreso que se envíen US$ 1.400 adicionales a los estadounidenses que ya reciben US$ 600 en base al paquete aprobado por el Congreso en diciembre, lo que elevaría el total a US$ 2.000.

No obstante, un grupo de 10 republicanos, que enviaron su propia propuesta a Biden a principios de esta semana, pidió pagos de US$ 1.000. Biden ha dicho que le gustaría obtener apoyo bipartidista para el proyecto de ley, pero dejó en claro en una llamada con los demócratas de la Cámara de Representantes el miércoles que la cifra total no es negociable.

¿Quién será elegible?

Biden propuso mantener los umbrales de ingresos establecidos para los pagos de estímulo anteriores, aunque ha indicado que está dispuesto a bajarlos.

Anteriormente, las personas que ganaban menos de US$ 75.000 y las parejas que ganaban menos de US$ 150.000 recibían el monto total. Los pagos de US$ 600 se reducen de manera gradual y se cortan en el caso de solteros sin hijos que ganan más de US$ 87.000 y parejas casadas sin hijos que ganan más de US$ 174.000.

Los hogares con niños eran elegibles para recibir más dinero. Por ejemplo, una pareja con dos hijos que gane un poco más de US$ 250.000 al año recibiría un pago parcial, según la Tax Foundation.

La propuesta de los republicanos proporcionaría el pago completo a las personas que ganan menos de US$ 40.000 al año y a las parejas que ganan menos de US$ 80.000. Además, los pagos se reducirían más rápido, dejando fuera a los individuos que ganan más de US$ 50.000 y las parejas que ganan más de US$ 100.000.

Diferencias entre el plan de Biden y el de los republicanos

Cerca de 29 millones de hogares menos recibirían dinero bajo el plan de los republicanos, según analistas de The Penn Wharton Budget Model, quienes advirtieron que las cifras son preliminares ya que aún no se dispone de un texto legislativo formal.

LEE: ¿Qué hay exactamente en el plan de estímulo de Biden y en el de los republicanos? Los comparamos

Cerca del 95% de las familias calificarían bajo la propuesta de Biden, en comparación con el 78% en el plan del Partido Republicano.

El jueves, una votación no vinculante en el Senado sobre una enmienda para endurecer la elegibilidad para los cheques de estímulo obtuvo un amplio apoyo. Se aprobó por 99 votos contra 1, y solo el senador republicano Rand Paul de Kentucky votó en contra. La enmienda no especificó quién no sería elegible para los pagos, más allá de decir que «los contribuyentes de mayores ingresos no son elegibles», y no significa que los requisitos de elegibilidad se modifiquen en el proyecto final. Sin embargo, muestra apoyo bipartidista para hacer un cambio.

Lauren Fox, Phil Mattingly, Ted Barrett y Paul LeBlanc de CNN contribuyeron a este informe.