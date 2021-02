Los memes del show de The Weeknd en el medio tiempo del Super Bowl

(CNN Español) — La edición 55 del Super Bowl presentó un espectáculo de medio tiempo a cargo del cantante The…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — La edición 55 del Super Bowl presentó un espectáculo de medio tiempo a cargo del cantante The Weeknd en una presentación con un ejército de bailarines enmascarados.

FOTOS | The Weeknd en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

1 de 13

| The Weeknd interpretó algunos de sus grandes éxitos durante el espectáculo del domingo por la noche, que tuvo lugar en el Estadio Raymond James en Tampa, Florida. Mark LoMoglio / AP

2 de 13

| The Weeknd canta durante el espectáculo. Chris O’Meara / AP

3 de 13

| Gran parte del espectáculo se realizó detrás de los fanáticos en el lado norte del estadio. Mike Ehrmann / Getty Images

4 de 13

| Una mirada más cercana al coro detrás de The Weeknd. Mike Ehrmann / Getty Images

5 de 13

| Antes del evento, The Weeknd explicó que, debido a los protocolos de covid-19, no habría invitados sorpresa durante su actuación. Chris O’Meara / AP

6 de 13

| The Weeknd abrió con las canciones “Call Out My Name” y “Starboy”. Kevin C. Cox / Getty Images

7 de 13

| Una vista del Estadio Raymond James durante el espectáculo. David J. Phillip / AP

8 de 13

| Algunos de los éxitos que interpretó The Weeknd fueron “The Hills”, “Can’t Feel My Face” y “I Feel It Coming”. David J. Phillip / AP

9 de 13

| Hacia el final del espectáculo, The Weeknd se trasladó al campo con un ejército de bailarines con la cara vendada. Fue un aparente guiño a apariciones recientes en las que su rostro estaba envuelto en vendas, a veces luciendo magullado y ensangrentado. “La importancia de todo el vendaje de la cabeza se refleja en la cultura absurda de las celebridades de Hollywood y las personas que se manipulan a sí mismas por razones superficiales para complacer y ser validadas”, explicó recientemente a Variety. Kevin C. Cox / Getty Images

10 de 13

| Según los informes, The Weeknd gastó US$ 7 millones de su propio bolsa en el espectáculo del medio tiempo. Kevin C. Cox / Getty Images

11 de 13

| El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl ha sido un evento repleto de estrellas desde la década de 1990. Mike Ehrmann / Getty Images

12 de 13

| Un reflector ilumina a The Weeknd durante el espectáculo. Mike Ehrmann / Getty Images

13 de 13

| The Weeknd terminó el espectáculo con su exitosa canción “Blinding Lights”. Mike Ehrmann / Getty Images

end div.modal

El momento viral del show fue cuando The Weeknd tomó una cámara como si fuera un celular y convirtió la transmisión en una experiencia que dejó a algunos usuarios en redes sociales algo… mareados. Los memes, desde luego, abundaron. «Es como un papá haciendo FaceTime», dijeron algunos, en broma.

Otros se quejaron del nivel de la interpretación: esperaban un show mucho mejor, dijeron, del que ocurrió.

cuando no encuentras a tu mamá en el super JAJAJAJJA pic.twitter.com/MePXHGO6h5

— jezzini (@jezzzini) February 8, 2021

🔥🔥🔥 @TheWeeknd #PepsiHalftime #SBLV pic.twitter.com/QCFlAPcion

— NFL (@NFL) February 8, 2021

Yo viendo cómo no levanta el show de medio tiempo de The Weeknd 🤮 #HalfTimeShow #TheWeeknd pic.twitter.com/MPrJkfhoil

— Alan Ángel (@alanangel_) February 8, 2021

Cuando creímos que The Weeknd daría uno de los mejores shows de medio tiempo del #SuperBowl pic.twitter.com/bI1ORKgXTP

— Danny Stark 🐺 (@Roockmann) February 8, 2021

J Lo, Shakira and Beyonce watching Weeknd halftime show like pic.twitter.com/dTTMvsrArD

— Josiah Johnson (@KingJosiah54) February 8, 2021

When your parents try to talk to you on FaceTime pic.twitter.com/gXMpjOKe6L

— Matt Harmon (@MattHarmon_BYB) February 8, 2021

Yo después del medio tiempo, borrando mis tuits sobre mi emoción por #TheWeeknd #SuperBowl pic.twitter.com/ulGCvakFNP

— Jorge Aguilar ⚔🗡⛓ (@Jorge_luis_agr) February 8, 2021

Nobody:

The Weeknd: pic.twitter.com/jNMnzdwwQw

— SportsNation (@SportsNation) February 8, 2021

Subanle al micrófono. #TheWeeknd pic.twitter.com/8go81X7Lyy

— Politécnico (@polituitts) February 8, 2021

The Chiefs looking for their offense at halftime of the #SuperBowl pic.twitter.com/p6pNYHhsDM

— Thor Nystrom (@thorku) February 8, 2021

Leaving the camera on selfie mode accidentally pic.twitter.com/6qftEZLTWO

— Ronnie 2K 2K21 (@Ronnie2K) February 8, 2021

El traje rojo de The Weeknd luego de las 87,567 veces que lo ha usado en presentaciones #SuperBowl pic.twitter.com/1VuveHexRS

— Joakin (@Joaqosmico) February 8, 2021

Major “Mom on FaceTime” vibes #PepsiHalftime pic.twitter.com/7QjUxV3fE9

— Jordan Hamm (@JordyHamm) February 8, 2021

*Cuando me dicen que el brownie no pega*Yo en mi cuarto:#TheWeeknd #SuperBowl #HalfTimeShow pic.twitter.com/CAUE8ha03F

— Alejandrozc021 (@Alejandrozc021) February 8, 2021

How Dads take selfies pic.twitter.com/yLsLbgF3jh

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) February 8, 2021

me trying to follow the hostess to my table at the Cheesecake Factory pic.twitter.com/mhB6LKCIiF

— Conor Ryan (@ConorRyan_93) February 8, 2021

The cameraman trying to keep up with The Weeknd. #SuperBowl pic.twitter.com/JHqfjaV2UN

— ESPN (@espn) February 8, 2021