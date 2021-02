Estas son las ayudas que puedes esperar del paquete de estímulo por US$ 1,9 billones

share via email

(CNN) –– El paquete de estímulo por 1,9 billones de dólares de la Cámara de Representantes para enfrentar el coronavirus incluye una amplia gama de propuestas que buscan ayudar los estadounidenses que aún tienen dificultades por las consecuencias económicas de la pandemia.

El proyecto del paquete de estímulo proporciona otra ronda de pagos directos. Además, plantea asistencia adicional para los desempleados, para quienes no pueden pagar alimentos, están sin seguro y/o en riesgo de perder sus hogares. También permitiría una mayor exención fiscal para los padres.

El presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso argumentan que se necesita otro gran proyecto de ley para ayudar tanto a las personas necesitadas como al país en general.

Se espera que el pleno de la Cámara de Representantes vote este viernes sobre el proyecto de ley. Una legislación que refleja en gran medida la propuesta de alivio de Biden. Luego, el plan pasará al Senado, que puede agregar, cambiar o eliminar algunas disposiciones. Entre ellos, el salario mínimo propuesto de US$ 15, que el parlamentario del Senado ha determinado no puede incluirse bajo las reglas que los demócratas planean usar para el aprobar el proyecto de ley.

Estos son los beneficios y subsidios para los estadounidenses que incluye el paquete de estímulo de la Cámara:

Si tu familia gana menos de US$ 200.000 al año

El paquete de estímulo que propone la Cámara proporcionaría pagos directos de hasta US$ 1.400 por persona a familias que ganan menos de US$ 200.000 al año. También a individuos que ganan menos de US$ 100.000 anualmente.

Ahora bien, el monto de los pagos se elimina más rápido que en las rondas anteriores. Por eso, no todas las personas que antes fueron elegibles para un cheque directo lo recibirán ahora. Pero para quienes sí son elegibles, los nuevos pagos se sumarán a los cheques de US$ 600 aprobados en diciembre. Así, los destinatarios recibirán un total de US$ 2.000 cada uno.

Las personas que ganan menos de US$ 75.000 recibirían el total de US$ 1.400. A partir de allí, la cantidad irá disminuyendo para aquellos que ganan más, hasta llegar a los US$ 100.000.

Las parejas que ganan menos de US$ 150.000 al año recibirían US$ 2.800. Adicionalmente, las familias con niños serían elegibles para US$ 1.400 adicionales por dependiente.

Los pagos se calcularán en función de los ingresos de 2019 o 2020. Y, a diferencia de las dos rondas anteriores, los adultos dependientes ––incluidos estudiantes universitarios–– serían elegibles para los pagos.

Si estás desempleado

Los estadounidenses sin trabajo recibirían un aumento semanal federal de US$ 400 hasta el 29 de agosto. Aquellos inscritos en dos programas clave de desempleo por la pandemia también podrían seguir recibiendo subsidios hasta esa fecha.

Los trabajadores independientes, de conciertos, contratistas y ciertas personas afectadas por el coronavirus podrían permanecer en el programa de Asistencia por Desempleo en la Pandemia hasta por 74 semanas. Además, aquellos cuyos subsidios estatales tradicionales se agoten podrían obtener una Compensación por Desempleo de Emergencia en la Pandemia durante 48 semanas.

Los desempleados en estos programas comenzarán a quedarse sin beneficios a mediados de marzo. Para esa fecha, las disposiciones del paquete de estímulo por US$ 900.000 millones aprobado en diciembre comienzan a expirar junto con la actual mejora federal semanal de US$ 300.

Si no puedes pagar alimentos

Los beneficiarios de cupones de alimentos tendrían un aumento del 15% en esta ayuda hasta septiembre, en lugar de que expire a finales de junio.

Además, las familias con niños cuyas escuelas están cerradas pueden recibir los beneficios de Pandemic-EBT durante el verano. Eso si el estado en el que viven decide por continuarlo. El programa proporciona fondos para reemplazar las comidas gratuitas o de precio reducido que los niños habrían tenido en la escuela.

Si estás atrasado en tu alquiler o hipoteca

El nuevo paquete de estímulo destinaría aproximadamente US$ 19.100 millones a los gobiernos estatales y locales para que ayuden a los hogares de bajos ingresos a cubrir la renta, a recibir asistencia para el alquiler y a pagar las facturas de servicios públicos.

Aproximadamente US$ 10.000 millones se autorizarían para asistir a propietarios con dificultades a pagar sus hipotecas, servicios públicos e impuestos a la propiedad.

Además, se entregarían otros US$ 5.000 millones para ayudar a los estados y localidades a atender a las personas en riesgo de quedarse sin vivienda.

Si tienes hijos

No solo recibirás los pagos de estímulo descritos anteriormente. La mayoría de las familias con hijos menores podrían reclamar un crédito fiscal mayor por este concepto para 2021. Los padres de bajos ingresos, en especial, se beneficiarían.

Las familias que califiquen podrían recibir la exención por hijos de US$ 3.600 por cada niño menor de 6 años y de US$ 3.000 por cada menor de 18 años. Esto en comparación al crédito actual de hasta US$ 2.000 por cada niño menor de 17 años.

Esta exención también sería totalmente reembolsable, de manera que más padres de bajos ingresos puedan aprovecharlo. Además, los hogares podrían recibir pagos mensuales, en lugar de una suma global una vez al año. Lo que les facilitaría el pago de las facturas.

Las familias que pagan por servicios de cuidado infantil podrían recibir ayuda adicional. El proyecto de ley proporcionaría US$ 39.0000 millones a los proveedores de cuidado infantil. Parte de ese dinero deben usarse para ayudar a las familias que tienen dificultades para pagar el costo.

Si estás enfermo

Si estás enfermo, en cuarentena o cuidas a un ser querido enfermo o un niño cuya escuela está cerrada, el proyecto de ley puede proporcionarle a tu empleador un incentivo para que ofrezca licencia por enfermedad y licencia familiar remunerada.

A diferencia de la propuesta original de Biden, el proyecto de ley de la Cámara no requeriría que los empleadores ofrezcan el beneficio. Pero continúa proporcionando exenciones fiscales a los empleadores que eligen voluntariamente ofrecer este beneficio hasta el 1 de octubre.

El año pasado, el Congreso garantizó a muchos trabajadores el pago de dos semanas si se contagiaban de covid-19 o estaban en cuarentena. También determinó 10 semanas adicionales de licencia familiar remunerada a quienes se quedaban en casa con niños cuyas escuelas habían cerrado. Esos beneficios expiraron en diciembre.

Si necesitas seguro médico

Más estadounidenses podrían calificar a mayores subsidios de primas federales para las pólizas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible durante dos años.

Los afiliados no pagarían más del 8,5% de sus ingresos por la cobertura, en comparación con casi el 10% actual. Además, aquellos que ganen más del límite actual del 400% del nivel de pobreza federal ––alrededor de US$ 51.000 para una persona y US$ 104.800 para una familia de cuatro en 2021––, serían elegibles para recibir ayuda.

A los afiliados de bajos ingresos se les podrían eliminar las primas por completo. Y aquellos que perciben subsidios por desempleo podrían inscribirse para obtener cobertura sin primas en 2021.

Quienes quieran permanecer en los planes de seguro médico de su empleador a través de COBRA también pueden obtener ayuda federal. Estos trabajadores despedidos pagarían solo el 15% de la prima hasta fines de septiembre, aunque eso aún podría ser costoso.

Si tienes una pequeña empresa

La propuesta del paquete de estímulo proporcionaría US$ 15.000 millones al programa de Préstamos por Daños de Desastres de Emergencia. Esta entidad entrega créditos a largo plazo y con bajo interés de la Administración de Pequeñas Empresas. A las pequeñas empresas gravemente afectadas con menos de 10 trabajadores se les dará prioridad para recibir parte del dinero.

El proyecto de ley también destinaría US$ 25.000 millones para un nuevo programa de subvenciones enfocado específicamente para bares y restaurantes. Las empresas elegibles pueden recibir hasta US$ 10 millones y pueden usar el dinero para una variedad de gastos. Los cuales incluyen nómina, hipoteca y alquiler, servicios públicos y alimentos y bebidas.

El Programa de Protección de Pago de Cheques, que actualmente acepta solicitudes para préstamos de la segunda ronda, obtendría US$ 7.000 millones adicionales. Además, el proyecto de ley haría elegibles a más organizaciones sin fines de lucro.

Otros US$ 175 millones se utilizarían para divulgación y promoción. Lo que permitiría crear un Programa de Navegador Comunitario para ayudar a identificar las empresas elegibles.

¿Quién quedará por fuera de los beneficios?

Los trabajadores a los que se les pague un salario mínimo federal de US$ 7,25 la hora o un poco más no verán un aumento en su sueldo.

El parlamentario del Senado dictaminó este jueves que aumentar el umbral por hora a US$ 15 no cumple con un estricto conjunto de pautas necesarias para avanzar en el proceso de reconciliación. Justamente, el procedimiento que permitiría a los demócratas del Senado aprobar el paquete de estímulo con una mayoría simple y sin votos republicanos.