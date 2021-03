Biden no sanciona al príncipe heredero Mohammed bin Salman por el caso Khashoggi a pesar de la promesa de castigar a los líderes de Arabia Saudita

(CNN) — A pesar de haber prometido castigar a los principales líderes saudíes durante la campaña electoral, el presidente Joe…

El viernes, el Gobierno de Biden publicó un informe de inteligencia desclasificado sobre la muerte de Khashoggi, una acción que su predecesor se negó a tomar al tiempo que restaba importancia a la inteligencia de Estados Unidos. El informe del director de inteligencia nacional dice que el príncipe heredero, conocido como MBS, aprobó directamente el asesinato de Khashoggi. Pero aunque el secretario de Estado Antony Blinken anunció restricciones de visa que afectan a 76 saudíes implicados en el acoso a activistas y periodistas, no anunció medidas que afecten al príncipe. Y mientras que una lista de sanciones del Departamento del Tesoro nombró a un ex jefe adjunto de inteligencia y a la fuerza de intervención rápida de la Guardia Real saludí, al príncipe heredero no lo mencionó.

