Biden afirma que habrá suficientes vacunas para 300 millones de estadounidenses a finales de julio

(CNN) — El presidente Joe Biden anunció el jueves que Estados Unidos tendrá suficientes vacunas contra el coronavirus para 300 millones de estadounidenses a finales de julio. Subrayó que cree que su administración ha logrado un progreso significativo tomando en cuenta que no había un plan de implementación bajo la administración Trump.

«En tres semanas, trabajando las veinticuatro horas del día con mucha gente detrás de mí y frente a mí, ya hemos comprado suficiente suministro de vacunas para todos los estadounidenses, y ahora estamos trabajando para llevar esas vacunas a los brazos de millones de personas», dijo Biden durante su discurso en los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) en Bethesda, Maryland.

Biden usó su aparición en los NIH para anunciar que el cronograma para las compras de vacunas anunciado anteriormente se había adelantado.

Moderna y Pfizer entregarán un total de 200 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus a finales de julio, en lugar de a finales del verano, dijo. Las compañías también entregarán 100 millones de dosis esperadas para finales de mayo, en lugar de para finales de junio.

El presidente, haciéndose eco de las afirmaciones hechas por otros funcionarios de la administración desde el inicio de su mandato, aseguró que la administración de Trump «no tenía un plan» para la distribución de vacunas.

«Si bien los científicos hicieron su trabajo en el descubrimiento de vacunas en un tiempo récord, mi predecesor –seré muy franco al respecto– no hizo su trabajo de prepararse para el enorme desafío de vacunar a cientos de millones de estadounidenses. No ordenó suficientes vacunas. No movilizó a suficientes personas para aplicar las inyecciones. No estableció los centros federales de vacunas donde las personas elegibles pueden ir y recibir sus inyecciones», dijo Biden. «Cuando asumí la presidencia hace tres semanas, Estados Unidos no tenía ningún plan para vacunar a la mayor parte del país. Era un gran desorden».

En los últimos días de la administración de Trump, funcionarios anunciaron que liberarían dosis de la vacuna contra el coronavirus que habían reservado para las segundas dosis de la vacuna. Sin embargo, poco después del anuncio, quedó claro que muchas de esas reservas ya se habían liberado el año pasado a medida que aumentaba la producción.

El anuncio del jueves adelanta el cronograma anterior de la administración de Biden para vacunar a la población estadounidense. A finales del mes pasado, Biden había dicho que Estados Unidos estaba en camino de tener un suministro suficiente de inyecciones para vacunar por completo a 300 millones de estadounidenses a finales del verano o principios del otoño.

El presidente también dijo el jueves que el país estaba en camino de lograr su objetivo de aplicar 100 millones de dosis de vacunas a estadounidenses en sus primeros 100 días de mandato.

Al principio de su visita a los NIH, Biden expresó su frustración por la falta de un plan de aplicación de vacunas por parte de la administración de Trump y dijo que estaba molesto por «no tener todos los datos».

«Lo que me molestó fue no tener todos los datos disponibles», dijo Biden. «Entonces, teníamos la clara impresión de que había muchas más vacunas disponibles para comenzar a distribuirse, que era un problema de distribución. Lo que ocurrió y sigue ocurriendo, pero ese no era el problema principal. Era suficiente».

Además, dijo, había problemas relacionados con el transporte de las vacunas, la obtención de parafernalia asociada con las vacunas, tener un número suficiente de personas para inyectar la vacuna y llevar las vacunas a lugares fácilmente accesibles al público.

Betsy Klein y DJ Judd de CNN contribuyeron a este informe.