Bernie Sanders convierte su meme de la toma de posesión en un suéter y dona lo recaudado a la caridad

(CNN) — Los guantes, la pose, el distanciamiento social: todo ayudó a que una foto del senador Bernie Sanders en la toma de posesión se volviera sensación en internet. Y ahora la imagen puede formar parte de tu armario.

La tienda de la campaña de Sanders está vendiendo sudaderas con la foto que inspiró innumerables memes. Y todo lo recaudado va a los programas Meals on Wheels en el estado natal del senador, Vermont.

MIRA: Bernie Sanders, el atuendo de Gaga y otros momentos memorables de la investidura de Biden. (Pero sobre todo Bernie)

El suéter de sudadera negra con cuello redondo de US$ 45 está hecho en Estados Unidos y estampada por un sindicato, al más puro estilo Sanders.

Lo recaudado por la venta de las sudaderas va para un programa de caridad.

El suéter parece ser tan popular como el meme. En la actualidad está agotado «debido a una demanda abrumadora», según el sitio web de la tienda de la campaña. La página señala que recibir la prenda podría llevar hasta ocho semanas.

Age Well, el mayor proveedor de Meals on Wheels en Vermont, dijo en Twitter que está «DESLUMBRADO por el apoyo a nuestro programa Meals on Wheels» a partir de las ventas de sudaderas.

We are BLOWN AWAY by the support for our Meals on Wheels program by @SenSanders and so many folks local and across the country.

The sweatshirt may be sold out but you can still support Meals on Wheels: https://t.co/W8uaJXcekh https://t.co/1nEbwsAHOf

— Age Well (@AgeWellVT) January 23, 2021

La directora ejecutiva de Age Well, Jane Catton, le dijo a WCAX, afiliada de CNN: «En nombre de todas las agencias del área dedicadas a las personas mayores y nuestros socios en la comunidad que nos ayudan a brindar servicios de comidas, este es un regalo tremendo y no podríamos estar más agradecidos».