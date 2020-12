Vacuna contra el covid-19: ¿obligatoria o voluntaria? Esto han dicho algunos países de América Latina

(CNN Español) — El desarrollo de las vacunas contra el coronavirus avanza a toda marcha. Empezamos a tener detalles sobre cómo van a…

(CNN Español) — El desarrollo de las vacunas contra el coronavirus avanza a toda marcha. Empezamos a tener detalles sobre cómo van a ser transportadas, almacenadas y distribuidas. Ahora muchos se preguntan si los gobiernos de sus países harán obligatorio vacunarse. Esto es lo que han manifestado públicamente los funcionarios en algunos países de América Latina hasta este momento.

¿Obligar? No, «persuadir»

«No se le puede imponer a nadie el vacunarse. Muy importante y cuidado con eso: no se puede forzar a nadie», dijo el subscretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, en conferencia de prensa el 21 de agosto. Aplicarse la vacuna contra el covid-19 será voluntario, remarcó, pero lo que sí se puede hacer es «tratar de persuadir» de que vacunarse es beneficioso para la salud de la persona que recibe la o las dosis y la del resto. México (con 1,1 millones de casos, según la Universidad Johns Hopkins) ya sobrepasó las 100.000 muertes a causa del coronavirus, una situación que la ONU calificó como «atroz». El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la próxima semana se conocerá cómo será el plan de vacunación en el país.

En la misma línea de México, si se toman en cuenta las declaraciones del ministro de Salud Ginés González García a CNN el 20 de noviembre, en Argentina «de ninguna manera» sería obligatoria la vacuna contra el covid-19. «Como esta es una vacuna que en realidad es la primera vez que se usa, va a haber que adquirir bastante experiencia (…). No estamos en condiciones de obligar», afirmó. Y reiteró la misma palabra que usó López-Gatell: el Gobierno va a «persuadir». Le sumó otra acción que deberá llevar adelante el país, el noveno con más casos en el mundo ( 1,4 millones) según cifras de la Universidad Johns Hopkins: «convencer».

La obligación es del Estado

En Colombia (1,3 millones de casos), el Congreso aprobó este jueves un proyecto de ley con las disposiciones sobre la vacuna de coronavirus, que ahora pasa a la presidencia para su sanción. El autor del texto, el representante Ricardo Ferro, ha explicado que la vacuna en el país será gratuita, pero no obligatoria. «La vacuna va a ser gratis para todos los colombianos independientemente del estrato socioeconómico y de la ubicación geográfica, pero no va a ser obligatoria. Todo colombiano tiene derecho a una vacuna gratuita contra el covid-19, pero ninguno está obligado a aplicársela», explicó en entrevista con El Tiempo.

Otros países de la región ya anunciaron también que la vacunación será voluntaria. Entre estos están, por ejemplo, El Salvador (que tiene unos 39.000 casos) y Uruguay (con poco más de 6.400 casos y que ha tomado medidas ante el aumento de contagios).

En Perú (que se acerca al millón de casos) la vacuna tampoco será obligatoria. «Es obligación del Estado vacunar. Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan», dijo la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Una posición diferente es la de Chile (alrededor de 555.000 casos). El ministro de Salud, Enrique Paris, dijo que aunque no es «partidario de las obligaciones» al ser consultado sobre el tema en Radio Infinita, considera que hay «grupos de riesgo» y mencionó a los adultos mayores, el personal de la salud y los enfermos crónicos, entre otros. Según dijo el ministro en la entrevista, el gobierno calculó que la vacuna «tiene que ser obligatoria» para unos 5,8 millones de personas.

La disputa entre Bolsonaro y el gobernador de Sao Paulo por la obligatoriedad

«No me la voy a poner. Es mi derecho». Con esta declaración, el presidente de Brasil (6,4 millones de casos), Jair Bolsonaro, no dejó lugar a ninguna duda sobre su posición en el debate de la obligatoriedad en el que el país está inmerso hace tiempo. El gobierno federal, dijo, pondrá a disposición vacunas de manera «gratuita» y «voluntaria», aunque lleva meses minimizado de manera sistemática al covid-19 antes y después de haberse contagiado con el virus, al que llegó a calificar como «una gripecita». Bolsonaro también hizo campaña contra las cuarentenas y aislamientos que impusieron los gobiernos estatales.

La idea de la vacunación voluntaria no es compartida por el gobernador de Sao Paulo, que se ha manifestado públicamente a favor de la obligatoriedad. Sao Paulo es el estado más afectado del segundo país con más muertes por covid-19 y el tercero en número de contagios, según datos de la Universidad Johns Hopkins y del Ministerio de Salud de Brasil.

En entrevista con CNN Brasil, el gobernador João Doria defendió la obligatoriedad y afirmó que «no tiene ningún sentido» que algunas personas reciban la vacuna y otras no, porque las que no la reciban podrían infectarse y contagiar el virus. La única excepción, para el jerarca, son aquellas personas que por «recomendación médica expresa» no deban recibirla, pero no «por opción individual». Y remarcó: Sao Paulo hará «todo lo posible», incluso en el terreno legal, para que sea obligatoria la vacunación. MIN 12 en adelante

No es lo que prefiere la OPS

La Organización Panamericana de la Salud, que funciona como oficina regional de la OMS para las Américas, fijó postura a favor de la obligatoriedad.

“Si algunas personas no se vacunan y sigue la transmisión del virus, los mayores, personas con cáncer, diabetes e hipertensión que pueden haber tomado la vacuna están bajo riesgo”, dijo el director adjunto del organismo, Jarbas Barbosa. Según reseña la ONU en su página web, expertos de la OPS manifestaron que otras vacunas ya son obligatorias en la región, por ejemplo la del sarampión, y que «para que toda la población quede protegida» se debe «alcanzar una alta cobertura».

“La vacuna de covid-19 así que como de otras enfermedades no es solamente la protección individual, sino que toda persona que toma la vacuna ayuda a proteger a los que no se vacunaron o a los que lo hicieron, pero no quedaron inmunizados”, agregó.

¿Cuántas personas se tienen que vacunar para lograr la inmunidad colectiva?

Una de las preguntas clave es: ¿cómo se logra la protección de rebaño frente a una enfermedad? Esta protección de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva, es el «porcentaje mínimo de la población que debe ser vacunada para proteger a la comunidad», explicó el Dr. Elmer Huerta, experto en Salud Pública y colaborador de CNN en Español. El número «varía de acuerdo al grado de contagiosidad de la enfermedad», dijo. Para el sarampión, por ejemplo, es del 90%. En el caso del coronavirus se ha estimado en 60% a 70%.

En los últimos días, diferentes países han comenzado a revelar detalles sobre cómo serán los planes de vacunación. Por tanto, todavía se espera nueva información al respecto de las disposiciones oficiales.

Con información de Shasta Darlington, Federico Clarat y Merlin Delcid.