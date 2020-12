Trump pone en duda el paquete de estímulo al pedirle al Congreso que lo enmiende

(CNN) — El presidente Donald Trump dijo el martes que solicitó cambios en el proyecto de ley de alivio del…

(CNN) — El presidente Donald Trump dijo el martes que solicitó cambios en el proyecto de ley de alivio del coronavirus aprobado por el Congreso, dejando en duda el futuro del estímulo de US$ 900.000 millones.

«Le pido al Congreso que enmiende este proyecto de ley y aumente los ridículamente bajos US$ 600 a US$ 2000 o US$ 4000 por pareja», dijo Trump en un video publicado en Twitter. «También le pido al Congreso que se deshaga de inmediato de los elementos innecesarios y derrochadores de esta legislación o que me envíe un proyecto de ley adecuado».

El mensaje extraordinario se produjo después de que dejó en gran parte las negociaciones sobre la medida en manos de los legisladores y su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Trump no amenazó explícitamente con vetar el proyecto de ley, pero dijo que no estaba satisfecho con su estado final.

La posición del presidente podría amenazar con torpedear el proyecto de ley cuidadosamente redactado, que su propio gobierno ayudó a negociar, una medida que podría llevar a un cierre del gobierno y hacer que la economía caiga en picada si se lleva a cabo con un veto.

Aun así, el mensaje de Trump pareció ser recibido favorablemente por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien tuiteó: «Los republicanos se negaron repetidamente a decir qué cantidad quería el presidente para los controles directos».

«Por fin, el presidente aceptó US$ 2.000. Los demócratas están listos para discutirlo esta semana por consentimiento unánime», dijo. «¡Vamos a hacerlo!»

La declaración de Trump fue grabada por la Casa Blanca y no estuvo abierta a la prensa. Los periodistas no tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas al presidente. No está claro cuándo se grabó el mensaje.

El presidente ha dicho en el pasado que firmaría el proyecto de ley, y el martes temprano la Casa Blanca defendió públicamente el proyecto. Pero muchos de sus aliados se han pronunciado en contra del acuerdo aprobado.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

Después de meses de agotadoras negociaciones, el Congreso votó el lunes por la noche para aprobar el paquete de ayuda sobre covid de gran alcance de US$ 900.000 millones destinado a brindar niveles de apoyo financiero a los estadounidenses afectados por la pandemia.

La legislación incluye pagos directos de hasta US$ 600 por adulto, beneficios mejorados por desempleo de US$ 300 por semana, aproximadamente US$ 284.000 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago, US$ 25.000 millones en asistencia para el alquiler, una extensión de la moratoria de desalojo y US$ 82.000l millones para escuelas y universidades.

«Finalmente podemos informar lo que nuestra nación ha necesitado escuchar durante mucho tiempo: más ayuda está en camino», dijo el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, el domingo por la noche al anunciar el acuerdo.

El acuerdo se alcanzó solo después de que ambas partes renunciaron a algunas de sus demandas clave.

Manu Raju de CNN contribuyó a este informe.