Mitch McConnell: «Los cuatro líderes del Senado y la Cámara finalizaron un acuerdo»

(CNN) — El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, anunció el domingo por la noche que los líderes de ambas cámaras habían llegado a un acuerdo sobre «un paquete de casi US$ 900.000 millones» de alivio muy necesario para la pandemia de covid-19, aunque el Congreso aún enfrenta una fecha límite de cierre del gobierno a la medianoche.

«Hace unos momentos, en consulta con nuestras comisiones, los cuatro líderes del Senado y la Cámara finalizaron un acuerdo», dijo McConnell, republicano de Kentucky, en el pleno del Senado. «Habrá otro paquete de estímulo importante para el pueblo estadounidense».

Los detalles exactos de lo que estaba en el proyecto de ley y cuándo votaría el Congreso no estaban claros de inmediato, y se desconoce si sucederá a tiempo para evitar el cierre del gobierno.

Un avance a altas horas de la noche del sábado para resolver una disputa clave que retrasó un paquete de estímulo marcó un avance importante hacia un acuerdo, pero los líderes del Congreso han tratado de concretar los detalles finales de un acuerdo y todavía hay algunos asuntos pendientes. Como resultado, ha tomado gran parte del día domingo para resolver los últimos desacuerdos antes de revelar finalmente el texto al resto del Congreso poco antes de que ocurran las votaciones, dijeron los asistentes el domingo.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, todavía quiere una votación el domingo por la noche, al igual que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, pero los republicanos creen que se necesitará otra medida provisional para evitar un cierre a medianoche y deberían votar el lunes.

Las comisiones de jurisdicción relevantes ahora finalizan el texto del proyecto de ley y obtienen estimaciones de costos oficiales con la Oficina de Presupuesto del Congreso, un proceso que requiere tiempo para desarrollarse.

McConnell dijo el domingo temprano que «parece que estamos a solo unas horas» de finalizar un acuerdo, mientras que Schumer afirmó: «Parece que, salvo que se produzca un percance importante, el Senado y la Cámara podrán votar la legislación final tan pronto como esta noche».

Sin embargo, está lejos de ser seguro que eso suceda, y otros legisladores prominentes han sugerido que el cronograma podría retrasarse.

El senador republicano John Cornyn de Texas dijo a los periodistas que cree que «es dudoso» que el Senado vote el domingo un paquete de estímulo, y es probable que deban aprobar un proyecto de ley provisional conocido como una resolución continua para extender el plazo de financiación del gobierno.

La cantidad de trabajo que aún queda por hacer y la fecha límite de medianoche que se avecina aumenta las probabilidades de que un acuerdo de alivio generalizado no se finalice y apruebe a tiempo para evitar un cierre esta noche.

Si la finalización del proyecto de ley se demora el domingo, como muchos esperan, el Congreso podría verse obligado, por cuarta vez desde septiembre, a aprobar un proyecto de ley de gastos provisionales para evitar el cierre del gobierno. Es posible, indicó una fuente, que tengan que aprobar una medida provisional de uno a dos días.

¿Qué podría haber en el paquete de estímulo?

Los legisladores tampoco han visto aún el texto de un paquete de gastos generales de US$ 1,4 billones que los líderes tratan de impulsar para financiar al gobierno hasta septiembre próximo. El objetivo es vincular el proyecto de ley de ayuda de covid-19 al paquete ómnibus masivo.

Con las festividades y el final del 116 ° Congreso acercándose rápidamente, los legisladores enfrentan una presión intensa y creciente para finalizar y aprobar lo que se espera sea un acuerdo de alivio de US$ 900.000 millones con US$ 300 por semana en beneficios por desempleo, pagos directos de US$ 600 para individuos, US$ 330.000 millones para préstamos destinados a pequeñas empresas, más de US$ 80.000 millones para escuelas y miles de millones para distribución de vacunas.

Por ahora, las dos partes todavía están yendo y viniendo sobre un puñado de temas pendientes, incluida la forma en que las escuelas privadas deben ser tratadas en los más de US$ 80.000 millones en ayuda descrita para escuelas y proveedores de educación. Los republicanos habían presionado por UD$ 5.000 millones en ayuda para las escuelas privadas, pero los demócratas han tratado de reducir eso a unos $ 2.500 millones, según una fuente con conocimiento directo de las conversaciones.

El senador Roy Blunt, miembro de la dirección del Partido Republicano, confirmó que cómo «tratar a las escuelas privadas» es uno de los últimos problemas a resolver.

Otros detalles sobre la propuesta emergente incluyen beneficios de desempleo mejorados a US$ 300 por semana que comenzarían el 27 de diciembre y continuarían durante aproximadamente 11 semanas más, según una fuente con conocimiento de las discusiones. Eso es menos de lo que querían muchos demócratas, pero más de lo que muchos republicanos estaban dispuestos a apoyar.

Además, los pagos directos tendrían un límite de US$ 600 por persona para una alguien que gane menos de US$ 75.000. La propuesta proporcionaría US$ 600 adicionales por persona en la familia, lo que significa que una familia de cinco podría obtener US $ 3.000 suponiendo que estén por debajo del umbral de ingresos requerido.

Ha habido una discusión tardía sobre proporcionar más dinero para restaurantes y lugares de actuación en vivo, algo que cuenta con el apoyo de ambos partidos.

También se espera que la propuesta ayude a proporcionar ayuda a los agricultores, aumente el dinero para el suministro de alimentos del país, incremente el dinero para los cupones de alimentos y proporcione más para asistencia nutricional, al tiempo que proporciona fondos adicionales para que los centros de salud comunitarios ayuden con los problemas de salud mental.

El procedimiento del Congreso podría retrasar el paso

Incluso después de que se finalice un paquete, todavía deben tomarse una serie de pasos de procedimiento para despejar el camino hacia una votación en ambas cámaras, con el potencial de ralentizar aún más el proceso.

Una vez que se dé a conocer el texto, la Comisión de Reglas de la Cámara tendrá que considerar el paquete, una reunión que podría llevar varias horas. Luego, tendrán que programar un debate en la Cámara y establecer votaciones en la cámara.

El Senado es más complicado porque requiere el consentimiento de los 100 miembros para programar una votación, y no está claro si eso sucederá si algún miembro no está satisfecho con el proyecto de ley o el proceso. Si no pueden obtener un acuerdo para una votación rápida, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, se verá obligado a tomar medidas de procedimiento para hacer la votación, un proceso que podría llevar varios días.

Los líderes del Congreso han dicho durante días que un acuerdo está cerca, una promesa que se reiteró anoche después de que demócratas y republicanos alcanzaran una aparente resolución a una polémica disputa partidista sobre el papel de la Reserva Federal para intervenir en la economía estadounidense.

Luego de tensas negociaciones sobre una disposición impulsada por el senador Pat Toomey para recortar el papel de la autoridad de préstamos de emergencia del banco central, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el republicano de Pensilvania llegaron a un acuerdo en principio sobre la disposición, dijeron sus colaboradores. Ahora, las dos partes redactarán el lenguaje legislativo para garantizar que refleje las líneas generales del acuerdo.

«Nos estamos acercando mucho, muy cerca», expresó Schumer al salir del Capitolio, prediciendo que la Cámara y el Senado votarían para aprobar el paquete el domingo, apenas unas horas antes de que el gobierno se quede sin dinero a la medianoche. La oficina de McConnell también señaló que se vislumbraba un acuerdo.

Pero todavía hay una serie de obstáculos que los líderes del Congreso tendrán que enfrentar ahora, desde bloquear los detalles del paquete hasta presionar para una votación rápida, para que el alivio llegue a la meta.