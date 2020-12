Las consecuencias de no vacunarse contra el coronavirus

(CNN Español) — Reino Unido, Estados Unidos y Canadá ya empezaron la vacunación contra el covid-19. Sin embargo, muchas personas…

(CNN Español) — Reino Unido, Estados Unidos y Canadá ya empezaron la vacunación contra el covid-19. Sin embargo, muchas personas han dicho que no se pondrían la vacuna.

En la primera etapa, el plan de vacunas irá centrado al personal de salud y residentes de centros de atención a largo plazo, que son los más vulnerables a contraer covid y tener consecuencias devastadoras. Se espera que millones sean vacunados antes de fin de año.

La vacuna contra el coronavirus aún no esta ampliamente disponible, por lo que se espera que en EE.UU. los adultos menores de 65 que gozan de buena salud y los niños deban esperar hasta finales de la primavera o incluso el verano de 2021 para acceder a la vacuna. Esto depende además de cuántas vacunas sean aprobadas para el público y cuán rápido sean fabricadas y distribuidas.

Pero si bien la vacuna es una buena noticia para la comunidad científica y para muchos es el principio del fin de la pandemia, el desarrollo de la vacuna en solo once meses —en comparación con investigaciones de vacunas que han durado años— ha generado un gran escepticismo. Tanto, que muchos han dicho que no se vacunarían. Al menos, no por el momento, y las consecuencias pueden ser devastadoras, según expertos.

«Las implicaciones de no vacunarse son relativamente sencillas: te puede dar el covid muy severo y te puedes morir», le dijo a CNN en Español el Dr. Joseph Varón, jefe de personal del United Memorial Medical Center en Houston. «Yo creo que es muy importante que la gente entienda que uno debe de vacunarse. Uno requiere tener esa vacuna».

No ponerse la vacuna podría dejar a aquellos con más posibilidades de contraer una enfermedad por coronavirus mucho más violenta que los que sí se la pongan, según el Dr. Varón.

«Es decir, si la enfermedad empieza a avanzar, la gente que esté vacunada va a salir adelante. La gente que no (esté vacunada) va a tener la infección y lo peor es que puede contagiarle a otro. Entonces desde el punto de salud pública te vuelves un problema», dijo Varón, que agregó que quienes tienen condiciones preexistentes pueden tener consecuencias mucho más grave como la muerte, justo como vemos en la actualidad.

La protección de la vacuna contra el coronavirus

Hasta este momento se sabe que la única vacuna con autorización, la de Pfizer y BioNTech, tiene hasta un 95% de eficacia en combatir el coronavirus con dos dosis. Pero no se sabe cuánto durará la inmunidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), «es muy pronto» para saber de cuánto es la protección de la vacuna a largo plazo.

Si una persona decide no vacunarse, las implicaciones pueden ser más amplias, pues no solo no obtendrá la protección contra el covid-19, sino que podría dificultar potencialmente la obtención de inmunidad colectiva y hacer vulnerables a los grupos de alto riesgo que posiblemente no puedan recibir la vacuna.

«Ese momento de inmunidad colectiva se retrasa porque el virus existe al poder saltar de una persona a la otra y si las personas ya tienen anticuerpos, pues eso representa una manera de bloquear la transmisión del virus», le dijo a CNN el Dr. José Torradas, médico de emergencias y vocero del Colegio Americano de Médicos de Emergencias, con sede en Pensilvania, Estados Unidos.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de EE.UU. dijo la semana pasada que espera que el país tenga un programa de vacunación regular en el que de manera muy rápida la mayor parte de personas puedan vacunarse y así volver a la normalidad, ya sea en el verano de 2021 o en el otoño.

«Mi esperanza y mi proyección es que si conseguimos que la gente se vacune en masa para que consigamos ese gran porcentaje de la población, a medida que nos acercamos al otoño, podamos tener un verdadero consuelo de que la gente esté en la escuela, segura en la escuela, ya sea de kinder a grado 12 , o en la universidad «, agregó Fauci.

¿Cómo lograr una inmunidad colectiva con la vacuna?

Expertos coinciden en que aplicarse la vacuna de manera colectiva puede contener la pandemia. Según la más reciente encuesta de NPR/PBS Newshour/Marist College, un 32% de los encuestados no se pondrían la vacuna, mientras que un 61% dijo que sí (en septiembre un 49% dijo que sí se pondrían la vacuna).

Se estima que una vacuna contra el covid-19 deberá ser aceptada por al menos el 55% de la población para proporcionar inmunidad a la comunidad, según la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, y algunos científicos anticipan que se necesitarán números aún mayores.

Para Torradas no vacunarse haría seguir la situación como la que se vive en el presente , en la que más de 73 millones de personas se han infectado con coronavirus y 1,6 millones de personas han muerto desde el inicio de la pandemia. Más de 300.000 de ellas en EE.UU..

«En términos de los que no se vacunan, no es que sean un peligro más de lo que pueden ser ahora mismo», dijo Torradas. «Es entendiendo que al no vacunarse si no tienes anticuerpos, te puedes infectar y eso no quiere decir que no puedas infectar gente que haya sido vacunada. La gente que ha sido vacunada tiene por lo menos una probabilidad más alta de no tener complicaciones severas».

El problema de la desinformación

El movimiento contra las vacunas ha ido ganando fuerza en los últimos años, y algunos padres se niegan a vacunar a sus hijos contra enfermedades que alguna vez fueron erradicadas, como la polio y el sarampión.

«Hay un sentimiento general contra la ciencia, contra la autoridad y contra las vacunas entre algunas personas en este país, un porcentaje alarmantemente grande de personas, en términos relativos», le dijo a CNN en meses pasados, el Dr. Fauci.

Y esa desinformación puede ser mortal en términos de salud pública en medio de una pandemia devastadora que ha dejado a millones de infectados.

«Desafortunadamente no se ha creado un ambiente de confianza y de información adecuada debido a todas las comunicaciones erróneas y mal informadas que ha dado el gobierno de este país. Y eso causa esa reticencia», le dijo a CNN en Español la Dra. Flor Muñoz, experta en vacunas einvestigadora del Baylor College of Medicine.

Según Muñoz, es desafortunada la desinformación que se tiene sobre las vacunas. La experta insta a las personas a que aprovechen la «mejor opción que tenemos en este momento», que son las vacunas para ayudar a erradicar la letalidad de esta pandemia.

«Ha sido la mejor opción a nivel de la historia de la humanidad. El hecho de tener vacunas que eliminen infecciones que puedan ser como estas. Es lo que ha arrastrado la humanidad muchas plagas anteriores y de muchas epidemias anteriores», agregó Muñoz.

Los expertos siguen insistiendo en que la vacunación, que aún no es masiva y solo está disponible para ciertos grupos, no es la única respuesta a la pandemia. Hay que continuar con el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de tapabocas para frenar la propagación del virus.

— Con información de Carolina Melo de CNN en Español y Maggie Fox, Katie Hunt, Harry Enten y Elizabeth Cohen de CNN.