¡Jo, Jo, oh, no! Santa Claus se enreda con unos cables de luz

(CNN) –– En lugar de dirigir el tradicional trineo de renos, este imitador de Papá Noel (o Santa Claus) se elevó a los cielos en una especie de planeador, similar a un ala delta, para difundir un poco de alegría navideña… Pero terminó enredado con cables de luz.

El Santa Claus frustrado Kris Kringle fue rescatado de manera segura el domingo antes de Navidad. Esto, después de pasar una hora suspendido sobre el suelo en Rio Linda, una ciudad en el condado de Sacramento, California.

Su percance, por festivo que sea, muestra por qué las personas tal vez deberían dejar los elementos más mágicos de la Navidad al verdadero anciano alegre vestido de rojo.

El Santa Claus dijo a los funcionarios que estaba en el área entregando bastones de caramelo a los niños locales. Así lo informó el capitán de bomberos del condado, Christopher Vestal.

Sin el reno de Santa, el hombre entregó sus obsequios en un planeador de recreo que el departamento de bomberos describió como un «hiperligero». Utiliza un pequeño motor y un «soplador» para propulsión, mientras que un gran paracaídas atrapa el viento y lo mantiene en vuelo, explicó Vestal.

El departamento aún no sabe cómo terminó Papá Noel en este lugar. Los aviones recreativos como el suyo no necesitan informar sus patrones de vuelo, dijo Vestal.

Pero en un momento durante el vuelo, su inusual «trineo» y su gran rampa se enredaron en los cables de electricidad.

Cuando los equipos de bomberos y la Patrulla de Caminos de California del Norte de Sacramento llegaron, la nave colgaba de un lado de las líneas eléctricas.

A pesar de la precaria posición del planeador, Papá Noel no estaba en riesgo de caer al pavimento de abajo, explicó Vestal. Justamente, porque llevaba puesto el cinturón de seguridad.

«Sin ninguna duda, el cinturón evitó que se lesionara y probablemente salvaron no solo la vida de Santa Claus, sino también la Navidad», dijo.

Una empresa de servicios públicos local quitó la electricidad a los cables antes de que el equipo de bomberos hiciera el rescate.

Con los empleados de Metro Fire colgando de una gran escalera, Papá Noel fue bajado de manera segura al suelo, una hora después de la llegada del equipo de rescate.

Este Santa Claus no resultó herido en ningún momento durante el enredo o el rescate, dijo Vestal.

Aunque el departamento de bomberos responde regularmente a los incidentes de aeronaves pequeños en los aeropuertos cercanos, Vestal dijo que este fue su primer rescate de Santa.