Estadio reliquia de las Ligas Negras de béisbol comienza a cobrar vida

(CNN Español) — El Estadio Hinchliffe, uno de los grandes legados que dejaron las antiguas Ligas Negras de béisbol, quiere…

(CNN Español) — El Estadio Hinchliffe, uno de los grandes legados que dejaron las antiguas Ligas Negras de béisbol, quiere volver a cobrar vida.

El recinto situado en Paterson, Nueva Jersey, fue hogar de los Cubans de Nueva York durante la época de segregación racial en el deporte estadounidense. En ese equipo brillaron leyendas cubanas como Luis Tiant, padre del Luis Tiant que fue exaltado al Salón de la Fama de los Red Sox de Boston; Minnie Miñoso, quien después llegó al estrellato en las Grandes Ligas, y Martín «El Maestro» Dihigo.

No solo brillaron figuras latinoamericanas en el Estadio Hinchliffe, sino también astros estadounidenses de las Ligas Negras que, después del precursor Jackie Robinson, también pudieron demostrar su talento en las mayores. Entre esas estrellas se encontraba Larry Doby, el primer jugador de las Ligas Negras en ser traspasado directamente a las Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama del Béisbol.

Hoy el Estadio Hinchliffe no exhibe ni un vestigio de lo que fue en su época dorada. Se encuentra en desuso, con graffiti, plantas y árboles poblando las gradas.

Pero la comunidad de Paterson le ha dado una luz de esperanza a su existencia, poco más de 100 años después de la creación de las Ligas Negras.

Este martes, el alcalde de la ciudad, Andre Sayegh, compareció en una conferencia de prensa para anunciar que «en unos pocos años, verán un estadio nuevo, que le de un tributo adecuado a aquellos que jugaron aquí e hicieron famoso a este campo».

«Es un momento de orgullo para Estados Unidos. Aquí hay historia. Cuando jugadores negros eran excluidos de las Grandes Ligas, tuvieron un hogar en el Estadio Hinchliffe», dijo el alcalde Sayegh.

El alcalde anunció que la ciudad de Paterson recibirá un crédito fiscal de US$ 20 millones para completar la remodelación del estadio, entre otros proyectos.

El plan tiene el apoyo también del gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quien también asistió al evento.

«Hace un mes, estuve increíblemente orgulloso de promulgar una ley que no solo extendió la vida de un crédito fiscal de US$ 130 millones para el crecimiento económico de la ciudad de Paterson, sino también lo expandió por un monto adicional de US$ 20 millones», dijo Murphy.

A través de Twitter, Murphy escribió: «El Estadio Hinchliffe de Paterson es nuestro Campo de los Sueños. Larry Doby, Monte Irvin, y muchos otros miembros del Salón de la Fama del Béisbol honraron su campo. Estoy honrado de acompañar a Andre Sayegh, Bill Pascrell, Nellie Pou, Dwight Gooden, y otros, para hacer que Hinchliffe sea un punto central del futuro de Paterson».

Paterson’s Hinchliffe Stadium is our Field of Dreams. Larry Doby, Monte Irvin, and many more Baseball Hall of Famers graced its field. Honored to join @AndreSayegh, @BillPascrell, @NelliePou, @DocGooden16, and more to make Hinchliffe a focal point of Paterson’s future. pic.twitter.com/QT8XQqIPEX

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) December 15, 2020