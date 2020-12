El costo real de ser el mayor seguidor de Apple: casi US$ 80.000

(CNN Business) — Imagínate esto: eres el mayor amante de Apple. Tienes un presupuesto ilimitado. Y quieres todas las cosas:…

(CNN Business) — Imagínate esto: eres el mayor amante de Apple. Tienes un presupuesto ilimitado. Y quieres todas las cosas: los dispositivos de primera línea, los accesorios elegantes y los servicios.

Puede que no necesites ese chip de gráficos de alta gama o el almacenamiento adicional, pero están ahí, ¿verdad?

Son tiempos difíciles, y Apple ha tratado de posicionarse como una marca más accesible desde el punto de vista financiero con el lanzamiento del iPhone SE más económico este año.

Pero Apple siempre fue una marca prémium. Y para las personas con dinero para gastar, Apple tiene algunas formas alucinantes para que las personas paguen cantidades enormes de dinero.

Entonces CNN Business investigó cuánto costaría elegir todos los productos de Apple. Esto es lo que encontramos.

iPhone

Probablemente quieras empezar actualizando tu teléfono al nuevo iPhone 12, que viene con ventajas como la conectividad 5G y un lente teleobjetivo. La opción de gama más alta es el iPhone 12 Pro Max con una pantalla de 6,7 pulgadas (US$ 1.099) y 512 GB de almacenamiento (US$ 300). Sumarle AppleCare+ con seguro por robo y pérdida implican US$269 más en tu compra.

Como acompañamiento, una funda de silicona con MagSafe (US$ 49) protegerá tu teléfono y permitirá una carga inalámbrica con un cargador MagSafe (US$ 39).

Total: US$1.756,00 (excluyendo costos / descuentos adicionales del operador)

Apple Watch

El Apple Watch más caro disponible en la tienda de Apple (suponiendo que no quieras buscar un proveedor externo para hacerte de uno con diamantes incrustados) se vende por US$ 1.499. Agrégale AppleCare+ por US$ 149. Tiene una caja de acero inxodable en plata de 44 mm con una cinta de cuero negro y una hebilla de «Single Tour» de la colección Apple Watch Hermès. Para que puedas combinar tu Apple Watch con tu Birkin.

Total: US$ 1.648,00 (excluyendo los costos adicionales del operador)

Mac

Para reforzar realmente tu oficina en casa, puedes conseguir una Mac Pro (US$ 5.999) con todos los complementos por US$ 54.447,98. Eso incluye un procesador Intel Xeon W de 28 núcleos a 2,5 GHz con Turbo Boost de hasta 4,4 GHz (US$ 7.000); 1,5 TB de memoria (US$ 25.000 dólares); dos chips gráficos Radeon Pro Vega II Duo con 2X32 GB de memoria HBM2 cada uno (US$ 10.800); 8 TB de almacenamiento (US$ 2.600); una tarjeta Apple Afterburner para un mejor rendimiento de video (US$ 2.000); ruedas (US$ 400); un Magic Mouse 2 y un Magic Trackpad 2 (US$ 149); y los software Final Cut Pro y Logic Pro preinstalados (US$ 499.98).

Y por supuesto que también necesitarás un monitor. Apple vende el Pro Display XDR de 32 pulgadas con Retina 6K y vidrio de nanotextura por US$ 5.999 y un Pro Stand por US$ 999. Si deseas montar tu monitor, necesitarás un adaptador de US$ 199.

Y para agregar AppleCare+ y un cable: US$ 798 y US$ 129.

Total: US$62.571,98

MacBook de Apple

Si también quieres un MacBook para cuando estás en movimiento, uno de primera línea con todas las funciones adicionales se vería así: MacBook Pro de 16 pulgadas en gris espacial (US$ 2.799) con un procesador Intel Core i9 de 8 núcleos y 2,4 GHz de novena generación con Turbo Boost de hasta 5,0 GHz (US$ 200); 64 gigabytes de memoria (US$ 800); el chip gráfico AMD Radeon Pro 5600M con 8 GB de memoria HBM2 (US$ 700); 8 TB de almacenamiento (US$ 2.200); y ambos softwares preinstalados (Final Cut Pro por US$ 299,99 y Logic Pro por $ 199,99). Todo eso suma US$ 7.198,98. Agregar AppleCare + para proteger esta costosa compra te costará otros US$ 379.

El probable que también necesites algunos accesorios.

Probablemente también necesitará algunos accesorios. Puedes agregar un cable adaptador USB-C al cable adaptador para el puerto Lighting para conectar tu iPhone al MacBook y otro cable a tu USB por si acaso, todo por US$ 36. Un estuche de cuero (US$ 199) irá bien con tu correa de reloj Hermès. Un teclado con un teclado numérico te costará US$ 129 y podrías tener un mouse de manos libres por US$ 994,95. Y un soporte ajustable para tu MacBook Pro cuesta US$ 79,95.

Total: US$9.016,88

iPad

Apple promociona el iPad como un dispositivo que puede ser tanto una PC como una tableta. El iPad Pro de 12,9 pulgadas es el más costoso de los iPads a US$ 1649 cuando se paga por todos los accesorios especiales. Eso sería 1 TB de almacenamiento y servicio celular (los costos adicionales variarán según el operador). AppleCare+ agrega otros US$ 129. Con un teclado (US$ 349) para la última generación tendrás esa parte de PC y con un Apple Pencil (US$ 129) puedes garabatear notas y dibujar en inDesign.

Antes de salir de la tienda, tendrás que proteger tu delicado iPad de las caídas y el desgaste diario. Un estuche cuesta US$ 99 y puedes combinarlo con una mochila (¡nada peor que una cartera que queda demasiado pequeña para tu iPad!) por otros US$ 99. Pronto te verás como cualquier otro experto en tecnología que se dirige a una gran conferencia.

Total: US$2.583 (excluyendo costos adicionales del operador)

iPod

¡No te olvide de la nostalgia! Apple trajo de nuevo su clásico iPod touch en 2019 y se vende por US$ 399 con 256 GB de almacenamiento. Agrega AppleCare+ por US$ 59.

Un gran admirador, o alguien que quiera ignorar los mensajes de texto de vez en cuando llevando solo su iPod, por ejemplo cuando hace ejercicio, podría tener el iPod y el iPhone, incluso si ambos reproducen Apple Music. ¿Un estuche para el iPod touch? US$ 30.

Total: US$488

AirPods Pro

Estos audífonos inalámbricos de US$ 249 han sido uno de los favoritos de la mayoría, a pesar de los comentarios iniciales que circulaban en las redes sociales de que se ven raros. (Dijeron lo mismo sobre los AirPods cuando se presentaron en 2016). Por ese precio, obtienes unos auriculares que suenan un poco mejor que los AirPods originales. Le puedes agregar protección contra daños por US$ 29.

Total: $278

AirPods Max

Ya que los auriculares Beats y los AirPods Pro simplemente no son suficiente para alguien que siempre busca lo último y lo mejor en audio inalámbrico, Apple tiene un nuevo producto llamado AirPods Max. Cuestan la enorme suma de US$ 549, más caros que los iPhones más asequibles de Apple, y parecen un cruce entre AirPods y Beats.

Si buscar mejorar tu experiencia con el audio o simplemente tienes curiosidad sobre la última versión, podría tener sentido obtenerlos. Por su apariencia, probablemente tengan más graves de lo que los típicos AirPods o AirPods Pro pueden ofrecer. Para protegerlos, prepárate para gastar otros US$ 59.

Total: US$608

HomePod

Si estás inmerso en el ecosistema de Apple, al elegir un altavoz inteligente para tu hogar, solo hay un tipo que se sincronizará fácilmente con el resto de tus dispositivos y automáticamente usará Apple Music de forma predeterminada: HomePod. Si bien Siri todavía está por detrás de Google Assistant y Alexa de Amazon en sus capacidades para la voz, Apple cobra US$ 299 por el altavoz tipo calabaza y US$ 39 más por AppleCare+. Para darle crédito, digamos que se integra bastante bien con los muebles modernos.

Total: US$338

Apple TV

Ningún armado del hogar estaría completo sin un televisor (y, ya sabes, un sofá, pero aún no hemos visto a Apple, Google o Samsung lanzar un sofá de marca). Ahí es donde entra en juego el Apple TV.

Para que quede claro, aún tendrás que comprar la televisión por por separado, por ejemplo un televisor Sony o Samsung 4K. Por US$199, Apple vende la caja de Apple TV, que se conecta a una cantidad de aplicaciones que algunos televisores no admiten por sí solas, como Peloton o MasterClass, y un control remoto. Si has desembolsado desde unos pocos cientos de dólares hasta decenas de miles por tu televisor, la caja de Apple TV con un plan de protección de US$ 29 es la guinda del pastel.

Total: US$228

Servicios

Por último, Apple también está en el negocio de vender servicios en base a suscripción.

Si bien las ventas de iPhone se han ralentizado en los últimos años, lo que hay dentro de los dispositivos sigue despegando. Apple ofrece tantos servicios que creó un paquete llamado Apple One para brindar acceso a todos ellos. Después de una prueba gratuita de un mes, Apple One cuesta US$ 29,95 por mes para la suscripción principal, que te ofrece Apple TV+, el servicio de juegos Apple Arcade, Apple News+, 2 TB de almacenamiento en iCloud y Apple Fitness+, que se lanza este 14 de diciembre.

Total: US$359,40 por año

Costo total de ser el mayor seguidor de Apple

Ahora, sumemos todo. Si realmente adornaras tu muñeca, tus bolsillos y tu hogar con los dispositivos Apple, ¿qué tanto te dejaría en números rojos?

El total asciende a la friolera de US$ 79.875,26, excluyendo los costos de envío, impuestos y tarifas de operadores.

Suponiendo que eres un gran amante de Apple, probablemente también tengas la tarjeta de crédito de la marca, lo que te permitirá obtener un reembolso del 3% en efectivo en tus compras. Obtendrás US$ 2.396,25 de vuelta. Vale la pena, ¿verdad?