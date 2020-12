China ha prometido millones de vacunas contra el coronavirus a países de todo el mundo. Y está lista para entregarlas

(CNN) — Dentro de un almacén gris en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen en el sur de China, una fila…

(CNN) — Dentro de un almacén gris en el Aeropuerto Internacional de Shenzhen en el sur de China, una fila de cámaras blancas se encuentra en una esquina acordonada, cada una equipada con una pantalla que muestra la temperatura personalizada en el interior.

Un trabajador de seguridad con mascarilla, bata quirúrgica y guantes de goma monta guardia. Cualquiera que ingrese a esta parte del almacén debe completar dos semanas de cuarentena o usar un traje de protección de la cabeza a los pies.

Estas habitaciones con clima controlado, que suman un área de 350 metros cuadrados, pronto estarán llenas con filas y filas de vacunas de covid-19 fabricadas en China, después de recibir la aprobación de los reguladores de medicamentos del país. A partir de ahí, se cargarán en compartimentos con temperatura controlada de aviones de carga y volarán a continentes de todo el mundo.

Habitaciones con clima controlado en el aeropuerto internacional Shenzhen.

En los próximos meses, China enviará cientos de millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a países que han realizado ensayos de última etapa para sus principales candidatas. Los líderes chinos también han prometido una lista creciente de países en desarrollo con acceso prioritario a sus exitosas vacunas.

Esta campaña global presenta a China una oportunidad para reparar su imagen, que resultó dañada por su mal manejo inicial del brote de coronavirus. En lugar de ser culpada por la propagación primaria del virus, puede ser potencialmente estimada por ayudar a poner fin a la pandemia.

Beijing también puede utilizar las vacunas como «un instrumento de política exterior para promover el poder blando y proyectar la influencia internacional», dijo Yanzhong Huang, investigador principal de salud global del Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Washington.

A principios de la pandemia, los esfuerzos de China para congraciarse mediante la donación de máscaras y otros suministros a los países más afectados por el virus se vieron empañados por informes de suministros de mala calidad y acusaciones de que Beijing estaba lanzando una campaña de desinformación para cambiar la narrativa del coronavirus.

La diplomacia de las vacunas de Beijing, dijo Huang, podría darle otra oportunidad.

LEE: Los archivos de Wuhan: documentos filtrados revelan el mal manejo de China de las primeras etapas del covid-19

«Diplomacia de las vacunas»

China tiene actualmente cinco candidatas para el coronavirus de cuatro empresas que han alcanzado los ensayos clínicos de fase 3, el último y más importante paso de prueba antes de que se busque la aprobación regulatoria.

Habiendo eliminado en gran medida el coronavirus dentro de sus fronteras, los fabricantes de medicamentos chinos tuvieron que buscar en el extranjero lugares para probar la eficacia de sus vacunas. Juntos, han implementado ensayos de fase 3 en al menos 16 países.

A cambio, a muchos de los países anfitriones se les ha prometido acceso temprano a las vacunas exitosas y, en algunos casos, los conocimientos tecnológicos para fabricarlas localmente.

Sinovac Biotech, una farmacéutica que cotiza en Nasdaq con sede en Beijing, ha firmado acuerdos para proporcionar 46 millones de dosis de su vacuna de covid-19 a Brasil y 50 millones de dosis a Turquía. También suministrará 40 millones de dosis de vacuna a granel (el concentrado de vacuna antes de dividirlo en pequeños viales) a Indonesia para la producción local.

CanSino Biologics, que desarrolló una vacuna contra el coronavirus con una unidad de investigación de las fuerzas armadas chinas, entregará 35 millones de dosis de su vacuna a México, uno de los cinco países anfitriones de sus ensayos.

China National Biotec Group (CNBG), una unidad de la gigante farmacéutica estatal China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), ha sido menos abierta sobre sus acuerdos. Las dos vacunas candidatas de la compañía se están sometiendo a ensayos de fase 3 en 10 países, principalmente en Oriente Medio y Suramérica. En los Emiratos Árabes Unidos, el gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, se ofreció como voluntario para ser vacunado en los ensayos y la vacuna fue aprobada para uso de emergencia. La empresa emiratí en asociación con Sinopharm espera producir entre 75 y 100 millones de dosis el próximo año.

While receiving the COVID-19 vaccine today. We wish everyone safety and great health, and we are proud of our teams who have worked relentlessly to make the vaccine available in the UAE. The future will always be better in the UAE. pic.twitter.com/Rky5iqgfdg

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 3, 2020

El presidente de Sinopharm, Liu Jingzhen, dijo el mes pasado que docenas de países han solicitado comprar las vacunas de la compañía. No mencionó los países ni dio más detalles sobre la cantidad de dosis que propusieron, pero dijo que el CNBG era capaz de producir más de mil millones de dosis en 2021.

«China no solo tiene la voluntad política (para su diplomacia de vacunas), también tiene la capacidad sólida para hacer que eso suceda», dijo Huang.

Debido a que China ha contenido en gran medida el virus, no hay una necesidad urgente de vacunar a cada uno de sus 1.400 millones de habitantes. «Eso le da esta influencia… para hacer tratos con países que necesitan las vacunas», dijo.

MIRA: Es posible que el coronavirus surgiera fuera de China, según médico

«La ruta de la seda de la salud»

La campaña mundial de vacunas de China está en marcado contraste con el enfoque de «Estados Unidos primero» de la administración de Trump, que se centra en vacunar a sus propios ciudadanos antes que a los de otros lugares.

«Hasta ahora no hemos escuchado a Estados Unidos decir o sugerir que destinarán un porcentaje de su vacuna a apoyar a los países pobres. Eso pone a China en una situación aún mejor para usar la vacuna para cumplir su objetivo de política exterior», dijo Huang.

En octubre, China se unió a una iniciativa global respaldada por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la distribución rápida y equitativa de las vacunas de covid-19 a países ricos y pobres por igual.

El proyecto, conocido como COVAX, está diseñado para disuadir a los gobiernos de acumular vacunas contra el coronavirus y, en cambio, centrarse en vacunar a los grupos de alto riesgo en todos los países. Pero fue rechazado por Estados Unidos, en parte porque el presidente Donald Trump no quería trabajar con la OMS, dejando un vacío de liderazgo en salud pública global para que China lo llenara.

Desde el principio, los líderes chinos han enfatizado repetidamente que las vacunas de China son para compartir, especialmente con el mundo en desarrollo.

El presidente de China, Xi Jinping, hablando vía video a la Asamblea Mundial de la Salud, en una gran pantalla en una calle de Beijing, el 18 de mayo.

En mayo, el presidente chino, Xi Jinping, dijo en la asamblea anual de la OMS que China haría de su vacuna contra el coronavirus un «bien público mundial». Y la calificó como la «contribución del país para garantizar la accesibilidad y asequibilidad de la vacuna en los países en desarrollo».

En una videocumbre con líderes africanos en junio, Xi prometió que «una vez que se complete el desarrollo y despliegue de una vacuna de covid-19 en China, los países africanos estarán entre los primeros en beneficiarse».

En agosto, el primer ministro de China, Li Keqiang, dijo que Beijing también daría acceso prioritario a Camboya, Myanmar, Laos, Tailandia y Vietnam. Otros países a los que los funcionarios chinos les han prometido acceso prioritario son Afganistán y Malasia.

Muchos de estos países también están en la Iniciativa del Cinturón y Ruta de Beijing, un programa de infraestructura y comercio de miles de millones de dólares que ha perdido parte de su fuerza durante la pandemia.

Recientemente, los funcionarios chinos han intensificado las conversaciones sobre una «Ruta de la Seda de la Salud». En la reunión de la OMS en mayo, Xi se comprometió a donar 2.000 millones de dólares durante dos años para ayudar a los países a hacer frente a la pandemia. Beijing también ha ofrecido un préstamo de mil millones de dólares a América Latina y el Caribe para acceder a sus vacunas contra el coronavirus.

Pero hay indicios de que la diplomacia de vacunas de China no siempre será fácil. En Brasil, la vacuna de Sinovac, CoronaVac, se ha visto envuelta en una disputa política entre el presidente, Jair Bolsonaro, conocido por su postura tan antichina, y el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, quien se espera que se postule contra Bolsonaro en la próximas elecciones presidenciales del país en 2022. En Bangladesh, el juicio de Sinovac se ha estancado debido a una disputa de financiación.

Los expertos internacionales en salud pública también han cuestionado el programa de uso de emergencia de China, que inoculó a casi un millón de chinos con vacunas experimentales antes de que los ensayos clínicos demostraran su seguridad.

Luego está la cuestión de la eficacia. El mes pasado, Pfizer y Moderna anunciaron que los primeros resultados mostraron que sus vacunas tenían una efectividad superior al 90%, mientras que otra candidata producida conjuntamente por la Universidad de Oxford y AstraZeneca tenía una eficacia promedio del 70%.

Hasta ahora, ninguna de las candidatas a vacunas chinas ha anunciado ningún resultado preliminar de eficacia, aunque los ejecutivos de la compañía han enfatizado repetidamente su seguridad, insistiendo en que no se han observado efectos adversos graves en los voluntarios vacunados.

LEE: ¿Cómo funcionan las diferentes vacunas contra el coronavirus? Aquí un vistazo

Almacenamiento en frío

En comparación con Pfizer y Moderna, las vacunas chinas tienen una ventaja crucial: la mayoría de ellas no requieren temperaturas bajo cero para su almacenamiento, lo que facilita el transporte y la distribución, especialmente en los países en desarrollo que carecen de capacidad de almacenamiento en frío.

Kate O’Brien, directora del departamento de inmunización y vacunas de la OMS, compara el desarrollo de vacunas con la construcción de un campamento base en el Everest. «Pero el ascenso a la cima se trata realmente de entregar las vacunas», dijo en una conferencia de prensa el mes pasado.

Tanto las vacunas de Pfizer como las de Moderna utilizan piezas de material genético llamadas ARN mensajero (ARNm) para impulsar al cuerpo a producir piezas sintéticas del coronavirus y estimular una respuesta inmune, una nueva tecnología que no se ha utilizado en las vacunas existentes.

Pero el ARNm es vulnerable a la degradación a temperatura ambiente. La vacuna de Moderna debe almacenarse a -20 grados Celsius, o a temperatura del refrigerador hasta por 30 días, mientras que la vacuna Pfizer debe almacenarse a una temperatura ultra fría de -75˚C y se usa dentro de los cinco días una vez refrigerada a temperaturas más altas.

Sinopharm y Sinovac, mientras tanto, utilizan un enfoque anticuado que durante mucho tiempo ha demostrado su eficacia en otras vacunas, como las vacunas contra la polio y la gripe. Sus vacunas contra el coronavirus emplean un virus completo inactivado para provocar que el cuerpo desarrolle inmunidad, y solo deben almacenarse a temperaturas estándar del refrigerador de 2°C a 8°C. La vacuna de CanSino, que utiliza un virus del resfriado común llamado adenovirus 5 para transportar fragmentos genéticos del coronavirus al cuerpo, también se puede mantener entre 2˚C y 8˚C.

Aún así, las temperaturas requeridas deben mantenerse durante todo el transporte, desde la salida de la instalación de producción hasta el almacenamiento en el aeropuerto y finalmente hasta la distribución global.

Cainiao, el brazo logístico del gigante chino del comercio electrónico Alibaba, ayudará con la distribución de las vacunas chinas tan pronto como se les dé el visto bueno. Dice que su infraestructura de clima controlado de extremo a extremo está puesta y lista.

La compañía se ha asociado con el Aeropuerto Internacional de Shenzhen Baoan, que recientemente recibió la certificación de logística farmacéutica de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. En 2019 se construyó un almacén de cadena de frío para alimentos y productos congelados. A principios de este año, se convirtió para almacenar kits de prueba de coronavirus, y ahora vacunas. El aeropuerto dijo en su sitio web que quiere convertir a Shenzhen en una «base global de distribución de la vacuna de covid-19».

Cainiao también está en asociación con Ethiopian Airlines.

Cainiao también está en asociación con Ethiopian Airlines, que enviará las vacunas chinas al Medio Oriente y luego a África. Desde la pandemia, la aerolínea ha transportado más de 3.000 toneladas de suministros médicos desde Shenzhen a Europa, África, Oriente Medio y Suramérica.

Pero Cainiao también está buscando agregar más rutas para un mayor alcance global, según su director ejecutivo, Wan Lin.

«Por supuesto, todavía no estamos muy seguros de la demanda exacta, pero definitivamente estamos desarrollando nuestra capacidad para estar preparados para eso», dijo Wan.

Emma Reynolds de CNN contribuyó a esta historia.