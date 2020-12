ANÁLISIS | Trump elige el caos con el retraso en la firma del proyecto de ley de ayuda por covid

share via email

(CNN) — El presidente Donald Trump está conduciendo al país a través del caos desde detrás del volante de su carrito de golf.

Durante el fin de semana de Navidad, era el único hombre con el poder de prevenir el cierre del gobierno el martes, restaurar los beneficios por desempleo a millones de estadounidenses despedidos y evitar más calamidades económicas en los próximos días.

Trump firma un proyecto de ley de alivio del coronavirus y financiación del gobierno después de una larga demora

Trump pareció interesado en no hacer nada de eso hasta el domingo, cuando días después de recibirlo, firmó a regañadientes un proyecto de ley de ayuda de covid y financiamiento del gobierno que su propia administración ayudó a negociar y que sus propios ayudantes afirmaron que había aprobado hace días.

Pero su firma del domingo por la noche llegó demasiado tarde para evitar que caducara la ayuda por desempleo.

La demora en firmar el paquete, solo para aprobarlo después de que se hizo el daño, es el último ejemplo del comportamiento cada vez más errático de Trump en los últimos días de su mandato.

LEE: ANÁLISIS | Trump se muestra más errático que nunca con sus últimos días a la vista

La demora, provocada por la insatisfacción tardía de Trump con el tamaño de los cheques de pago directo a los estadounidenses, su irritación con los líderes republicanos del Senado y la inclinación de un showman por hacer que la gente adivine, también presionó al gobierno dentro de las 30 horas anteriores al cierre.

Durante todo el fin de semana, en lugar de explicarse a sí mismo, Trump se mostró tímido y se centró principalmente en los esfuerzos sin salida para desafiar su derrota electoral en lugar de dar un paso que aliviaría las dificultades de la nación.

Permaneció fuera de la vista del público en Florida, viajando de ida y vuelta al campo de golf con su mismo nombre sin revelar sus intenciones. Sus principales lugartenientes, que podrían haber sacado algo de claridad a su truculento jefe, estaban en sus propias escapadas de vacaciones: el vicepresidente, Mike Pence, en las pistas de esquí de Vail y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, cerca de las playas de Cabo San Lucas, México.

Incluso en el período previo a la firma del proyecto de ley, Trump parecía centrado más en crear suspenso que en apaciguar las preocupaciones de los estadounidenses.

Al parecer darse cuenta del lío que había creado, la declaración de Trump luego pareció salvar la cara, insistiendo en que una de sus disyuntivas para firmar el proyecto de ley fue que los legisladores acordaron «centrarse fuertemente en el fraude electoral muy sustancial que tuvo lugar el 3 de noviembre en las elecciones presidenciales»: una promesa que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, no mencionó en su propia declaración elogiando la decisión de Trump de firmar la legislación. No hay evidencia de un fraude electoral generalizado en las elecciones que Trump perdió ante el presidente electo, Joe Biden.

Al dejar el cargo, Trump tiene la intención de ejercer, o, en este caso, retener, su autoridad ejecutiva de manera que castigue a sus rivales, distraiga de su derrota y asegure que él siga siendo el centro de atención incluso sin tener el poder.

Ha sido más impredecible que en cualquier momento de su presidencia, y sus asesores le dijeron a CNN el domingo que incluso cuando presionaron a Trump para que aprobara la medida de alivio, no podían decir con certeza cómo procedería.

Es un escenario que está impulsando una nueva agitación en los últimos días de su mandato como presidente. Su amarga relación con los republicanos del Senado, la fe que ha perdido en sus propios ayudantes de la administración y la dependencia de un nuevo círculo conspirativo de asesores están alimentando la sensación de que Trump deja el cargo en términos profundamente inestables. Debe permanecer en su club de Florida por varios días más, regresando a Washington a principios del año nuevo para reanudar sus inútiles esfuerzos por anular las elecciones, incluida la ratificación del Colegio Electoral del 6 de enero que Trump parece equivocadamente convencido de que sus aliados pueden evitar.

«Para jugar este viejo cambiazo… no entiendo el punto», dijo el representante Adam Kinzinger, un republicano de Illinois, en el programa «State of the Union» de CNN horas antes de que Trump firmara el proyecto de ley. «No entiendo lo que se está haciendo, por qué, a menos que sea solo para crear caos y mostrar poder y estar molesto porque perdiste las elecciones».

Trump está dándole vueltas al proyecto de ley

Hace una semana, la perspectiva de un cierre del gobierno y la expiración de las prestaciones por desempleo en el período entre Navidad y Año Nuevo parecía lejana. Ambas cámaras del Congreso aprobaron el paquete de manera abrumadora y la Casa Blanca tuvo claro que Trump lo firmaría. Los legisladores abandonaron la ciudad.

Pero nadie, al parecer, realmente consultó con Trump, o si lo hicieron, no estaba prestando la suficiente atención para darse cuenta de qué estaba firmando exactamente. Incluso después de que Trump lanzó un video diciendo que los cheques de pago directo en el proyecto de ley eran demasiado bajos y quejándose de la gran cantidad de gastos no relacionados (que en realidad estaba incluido en el mecanismo de financiamiento del gobierno adjunto), nadie parecía poder obtener una respuesta sobre cómo tenía la intención de continuar.

«Debería haber intervenido hace ocho meses… o al menos hace ocho días, y no después de que finalmente llegaron a un acuerdo», dijo el gobernador Larry Hogan, un republicano de Maryland y crítico frecuente de Trump, en «State of the Union» el domingo.

En la víspera de Navidad, el personal de Mar-a-Lago hizo los preparativos para que Trump firmara el paquete, instaló una mesa pequeña y colocó bolígrafos en uno de los salones de baile del club. Pero el plan fue descartado en el último minuto, dijeron a CNN dos fuentes con conocimiento de las circunstancias.

El domingo, mientras se preparaba para salir a cenar a su campo de golf cercano, Trump ofreció un adelanto de su próximo movimiento, pero aun así dejó a su círculo de asesores en la oscuridad sobre sus intenciones.

«Buenas noticias sobre el proyecto ley de ayuda covid. ¡Información a seguir!», escribió.

Finalmente, se supo que Trump efectivamente había firmado la medida después de consultar con los líderes republicanos. En su declaración posterior, Trump afirmó que había obtenido concesiones de los legisladores.

«El Senado iniciará el proceso de votación que aumenta los cheques a US$ 2.000, deroga la Sección 230 y comienza una investigación sobre el fraude electoral», escribió.

También dijo que usaría las autoridades ejecutivas para eliminar lo que él considera «cerdo» (favores políticos) en el proyecto de ley de financiamiento del gobierno, a pesar de haber propuesto cifras idénticas en su presupuesto este año.

«Enviaré de vuelta al Congreso una versión con líneas rojas, artículo por artículo, acompañada de la solicitud formal de rescisión al Congreso insistiendo en que esos fondos se eliminen del proyecto de ley», escribió Trump. Hay pocas expectativas de que sus solicitudes lleguen a alguna parte.

McConnell, aunque elogió a Trump en su propia declaración posterior, no hizo ninguna mención a los elementos que Trump enumeró. Aun así, elogió a Trump por brindar alivio económico lo «más rápido posible», un cumplido ridículo dados los días que le tomó a Trump firmar el paquete.

Después de que Trump firmó el proyecto de ley, un alto funcionario de la Casa Blanca expresó su frustración por el hecho de que Trump cedió al firmar el acuerdo ´por encima de su demanda de mayores estímulos.

«Lo que es particularmente gracioso es ver a Trump renunciar en su impulso de alivio del coronavirus mientras se queja de que todos renunciaron en su reelección. ¿Por qué debería un partidario luchar por él cuando renunció tratando de conseguirles más de US$ 600?», dijo el alto funcionario a CNN.

LEE: ANÁLISIS | Las quejas de Trump dejan a los estadounidenses necesitados en el limbo

Preocupación por el ajuste de cuentas

En otros momentos de la presidencia de Trump, el trabajo caótico del personal y las fallas en la comunicación han llevado a una vergüenza evitable. En el peor de los casos, la incompetencia del gobierno contribuyó a enfermedades y muertes innecesarias en una pandemia que ahora ha matado a 1 de cada 1.000 estadounidenses.

Pero nunca el mal funcionamiento interno de la administración ha fallado de manera que se arriesgue a que todo el gobierno cierre y a millones de estadounidenses se les nieguen las prestaciones por desempleo que, solo unos días antes, parecían estar garantizadas para que las siguieran recibiendo.

Que incluso en las horas previas a la aprobación del proyecto de ley, nadie del personal de Trump parecía capaz de decir exactamente qué haría, o cuándo lo haría, tipifica un estilo de gobierno que se basa más en el caos y el ajuste de cuentas que en algo calculado.

En Mar-a-Lago y su club de golf cercano este fin de semana, Trump no parecía preocupado por la legislación pendiente, según las personas que hablaron con él. Cuando surgió el asunto, Trump volvió a sus quejas iniciales de que no se les paga lo suficiente a los estadounidenses y está cargado de gastos no relacionados.

En cambio, el tema en el que Trump parecía más interesado fue la elección que perdió y el pozo sin fondo de furia que ahora dirige a sus compañeros republicanos, que cree que lo han abandonado durante su hora de necesidad.

Trump no cree que le deba nada a McConnell ahora que el republicano de Kentucky ha reconocido la victoria de Biden, y mucho menos su apoyo a un paquete de ayuda para el coronavirus que su propia administración aceptó.

La semana pasada, el presidente también vetó el proyecto de ley de defensa conocido como Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), a pesar de su amplio apoyo entre republicanos y demócratas por igual. Su rechazo se debió, en parte, a que el proyecto de ley no despoja a las empresas de tecnología, a quienes Trump acusa de ayudar a los demócratas, de las protecciones de responsabilidad.

La medida estableció lo que podría ser la primera anulación del veto de la presidencia de Trump, enfrentando a miembros de su propio partido en su contra. La Cámara votará para anular el veto el lunes, y el Senado regresará más tarde en la semana si la votación tiene éxito.

Aún así, al igual que la falta de voluntad inicial de Trump para firmar el alivio de covid causará sufrimiento no a los legisladores republicanos sino a los estadounidenses promedio, si la NDAA no se convierte en ley, serán las tropas estadounidenses y sus familias a quienes se les nieguen los aumentos de sueldo, la prestación por riesgo y la licencia por paternidad incluidos en el proyecto de ley.

Aquellos que están atrapados en la devastación de la pandemia tienen poco tiempo para los juegos.

«No siento que ninguno de ellos esté llegando a personas como yo. Sinceramente, siento que estamos luchando y que no tienen idea de cómo es», dijo Lilli Rayne de Asheville, Carolina del Norte, cuyo negocio de pasear perros ha sido devastado por cierres que significan que los dueños de perros están en casa para cuidar a sus animales. «Ha sido mucho con lo que lidiar. Esencialmente para mí, mi día a día se ha ido, y gran parte de mi día a día ahora está sentado en casa esperando que esto termine».

Una discusión sobre pagos directos más altos es bienvenida, dijo Rayne, pero no a expensas de obtener lo acordado.

«Honestamente, solo pasen los US$ 600. Podemos luchar por más después», dijo en «Newsroom» de CNN.

«En este momento, US$ 600 me quitan dos facturas o parte de la deuda de mi tarjeta de crédito para que los intereses no me maten en 2021. Como que simplemente aprueben algo. Hay personas como mi madre que necesitan eso».