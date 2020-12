ANÁLISIS | La mente de Trump está en otra parte mientras se agotan los beneficios por desempleo para millones de estadounidenses

(CNN) — Un día antes de que expiren los beneficios por desempleo para millones de estadounidenses, el presidente Donald Trump…

(CNN) — Un día antes de que expiren los beneficios por desempleo para millones de estadounidenses, el presidente Donald Trump tenía en mente un insulto diferente: su exesposa modelo aún no había aparecido en la portada de una revista de moda como primera dama.

«¡Noticias falsas!» se quejó en Twitter desde Palm Beach, preocupado por la estación social de Melania en Navidad mientras los estadounidenses se refugiaban en casa, soportando unas vacaciones disminuidas por la pandemia, oscurecidas por la perspectiva de un inminente cierre del gobierno y sacudidas por una extraña explosión en Nashville que las autoridades dijeron que fue intencional.

Que Trump tenga poca inclinación por reflejar las luchas y preocupaciones de la mayoría de los estadounidenses no es nada nuevo. Pero su derrota electoral solo pareció endurecer la insensibilidad que separa su propia experiencia de la del país, incluso cuando insiste en que el país merece más.

La queja de la portada de la moda se produjo cuando el presidente regresaba de su club de golf en Florida a su propiedad frente al mar, donde en algún lugar espera el paquete masivo de alivio del coronavirus que había sido enviado especialmente desde Washington para su consideración. Un funcionario familiarizado con el asunto dijo que el proyecto de ley estaba en Mar-a-Lago el viernes por la mañana.

Tres días antes, Trump apareció en un video que algunos de sus asesores parecían saber que estaba grabando para denunciar el proyecto de ley, insistiendo en que no pagaba lo suficiente a los estadounidenses y estaba cargado de gastos innecesarios. Desde entonces, nadie, y menos los miembros republicanos del Congreso, ha podido obtener más claridad sobre cómo Trump quiere proceder.

«Hice muchas llamadas y tuve reuniones en Trump International en Palm Beach, Florida», escribió Trump el viernes en Twitter. «¿Por qué los políticos no querrían darle a la gente US$ 2000, en lugar de solo US$ 600? No fue su culpa, fue China. ¡Denle a nuestra gente el dinero!»

No dijo si firmaría el proyecto de ley, que renovaría ciertos programas de desempleo que pronto vencerán, extendería una moratoria sobre los desalojos, reactivaría los préstamos federales para pequeñas empresas y proporcionaría pagos directos de US$ 600 a los estadounidenses con cierto nivel de ingresos.

El cheque de US$ 600 es sin duda una miseria para las personas que luchan con el alquiler atrasado y las facturas impagas. Sin embargo, fue la cantidad que se les prometió que podría llegar la próxima semana cuando los funcionarios, incluido el propio secretario del Tesoro de Trump, elogiaran el proyecto de ley que negociaron.

Ahora el destino de esos controles sigue siendo incierto, al igual que el funcionamiento de todo el gobierno federal, que solo tiene fondos para permanecer abierto hasta el lunes.

Poniendo el alivio en duda

Cuando se le preguntó en su club esta semana sobre su postura, que parecía no tener nada que ver con la posición que tomaron los negociadores de su gobierno en la elaboración del paquete, Trump dijo a sus asociados que cree que la medida está cargada de «carne de cerdo», según personas familiarizadas con las conversaciones.

Al recordarle que propuso prácticamente las mismas cifras de gasto incluidas en el proyecto de ley, que mantendría al gobierno financiado el lunes pasado, en su propio presupuesto de este año, Trump se burló, dijo una persona familiarizada con el asunto, insistiendo en que su propuesta era el trabajo del «estado profundo».

Cuatro años después de asumir el cargo, Trump demuestra poca aptitud para el proceso de gobernar. Después de prácticamente no prestar atención a las conversaciones sobre el paquete de ayuda sobre el covid, centradas en lugar de sus esfuerzos inútiles para derrocar los resultados de las elecciones, Trump ahora parece ajeno a cómo sus demandas pueden manifestarse en la realidad.

En cambio, Trump está demostrando una renovada voluntad de oponerse directamente al liderazgo de su partido, furioso porque han reconocido la victoria de Joe Biden. Por mucho que comenzó su carrera política involucrado en amargas enemistades con funcionarios republicanos, Trump se está yendo en amargos términos con el líder de la mayoría, Mitch McConnell, a quien ahora encuentra poco uso.

En lo que llamó «reuniones» en su campo de golf de Florida –pero que personas familiarizadas con el asunto dijeron que se describen con mayor precisión como conversaciones informales con invitados y amigos–, se ha alentado a Trump a distanciarse aún más de los líderes republicanos que se han mantenido a su lado sin importar los últimos cuatro años.

En su campo de golf el día de Navidad, Trump jugó una ronda con el senador Lindsey Graham, uno de sus principales asociados en el Senado, quien, antes del video de Trump, apoyaba el paquete de ayuda.

«El alivio está en camino tan pronto como el proyecto se convierta en ley», escribió el martes el republicano de Carolina del Sur.

Cuando Trump lanzó su video, Graham volvió a apoyar los controles más altos y dijo el viernes por la noche que Trump seguía siendo incondicional en su demanda.

«Después de pasar algún tiempo con el presidente @realDonaldTrump hoy, estoy convencido de que está más decidido que nunca a aumentar los pagos de estímulo a US$ 2.000 por persona y desafiar la protección de responsabilidad civil de las grandes tecnologías de la Sección 230», tuiteó. «Ambas son demandas razonables y espero que el Congreso esté escuchando. El mayor ganador sería el pueblo estadounidense».

Pero cuando los legisladores abandonaron Washington esta semana, no pareció haber suficiente apoyo para los pagos de US$ 2.000, lo que no dejó un camino claro hacia adelante.

Trump no ha parecido particularmente ansioso por explicarse.

Golpeando los palos (otra vez)

En Navidades pasadas, el presidente salió de sus vacaciones en Palm Beach para ayudar a su esposa a rastrear a Santa Claus a través de NORAD, una salida que en 2018 llevó a un memorable cuestionamiento de una niña de 7 años sobre si todavía creía en el grandulón.

«Porque a las 7, es marginal, ¿verdad?» Trump preguntó, en un destello de humor que, este año, ha encontrado poco mientras realizaba un esfuerzo inútil para revertir una elección que perdió.

También hizo público su discurso anual a los miembros del servicio estadounidense estacionados en el extranjero durante las vacaciones pasadas, y generalmente asiste a la misa vespertina en la víspera de Navidad en Bethesda by the Sea, la iglesia de piedra cerca de Mar-a-Lago donde se casó en 2005 (un evento en el que, por cierto, Melania Trump apareció en la portada de Vogue).

Este año, Trump pasó todo el tramo festivo aislado en su club o en el campo de golf, sin invitar nunca a la prensa –y por extensión al público–, a ver qué estaba haciendo exactamente.

Escribió en Twitter que las «noticias falsas» no fueron “invitadas» a su discurso de tropas el viernes. Y no dijo nada sobre la explosión en Nashville, que hirió a tres personas y pareció volverse más misteriosa después de que las autoridades revelaron que el vehículo transmitió un mensaje antes de que explotara que «una bomba potencial detonaría en 15 minutos».

Trump ha sido durante mucho tiempo sensible a los titulares que dicen que está de vacaciones, consciente de que durante gran parte de la administración anterior se quejó en Twitter sobre el gasto y la óptica de la recreación de un comandante en jefe.

Como presidente mismo, le ha resultado más difícil adherirse a los mismos estándares que estableció para el presidente Barack Obama. En Navidad, Trump realizó su visita número 309 a uno de sus campos de golf desde que asumió el cargo.

Cada día que ha estado en Palm Beach, la Casa Blanca ha agregado una nota muy extraña en su agenda diaria que alerta a los lectores: «Durante la temporada navideña, el presidente Trump seguirá trabajando incansablemente por el pueblo estadounidense. Su agenda incluye muchas reuniones y llamadas».

Pero todos los días ha hecho el mismo viaje de 10 minutos desde Mar-a-Lago, a través del Intracoastal Waterway, hasta su campo de golf, donde las cámaras de CNN lo han captado en el green con su gorra roja y su camisa de golf blanca.