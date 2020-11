OPINIÓN | Lo que la vacuna contra el coronavirus no curará

share via email

share on twitter

share on facebook

(CNN) — Cuando la compañía farmacéutica Pfizer anunció el lunes pasado que los primeros datos mostraban que su vacuna contra…

Listen now to WTOP News

(CNN) — Cuando la compañía farmacéutica Pfizer anunció el lunes pasado que los primeros datos mostraban que su vacuna contra el coronavirus es más del 90% efectiva para proteger a las personas del coronavirus, los corazones de millones de personas en todo el mundo dieron un salto, y los mercados de valores pronto lo siguieron.

Ese día, EE.UU. todavía estaba enfrentando los resultados de las elecciones, y no estaba del todo claro si el resultado sería más del 50% efectivo para proteger la democracia y unificar la nación.

Se mire como se mire, Joe Biden obtuvo una clara victoria sobre el presidente Donald Trump. El exvicepresidente, ahora presidente electo, obtuvo el 50,8% de los votos contados hasta ahora, 5 millones más que Trump. Y ahora que se proyecta que los estados rojos de Arizona y Georgia pasen a la columna de los demócratas, Biden tiene 306 votos en el Colegio Electoral, el mismo número que obtuvo Trump en 2016.

ANÁLISIS | El fracaso de Trump para trabajar con Biden se vuelve más apremiante a medida que el covid se extiende

Trump está impugnando los resultados en los tribunales y se niega a ceder, incluso cuando líderes extranjeros y un número pequeño pero creciente de funcionarios republicanos felicitan a Biden por su victoria. «Trump está optando por poner fin a su presidencia como la comenzó, atacando la verdad y socavando las instituciones de la nación», escribió Frida Ghitis, columnista de CNN. «Al final, Trump tendrá que salir de la Casa Blanca, le guste o no. Pero sus travesuras dejarán al país herido».

Karl Rove, el estratega detrás de las campañas presidenciales de George W. Bush, argumentó en The Wall Street Journal que Trump tiene derecho a continuar sus batallas judiciales para anular los resultados en los estados indecisos, «pero es poco probable que los esfuerzos del presidente muevan a un solo estado de la columna de Biden, y ciertamente no son suficientes para cambiar el resultado final».

En The New Yorker, Susan Glasser escribió sobre la «fantasía libre de pruebas» de Trump de que le robaron las elecciones. Hubo momentos esta semana en los que «se sintió como si estuviéramos viendo los eventos que se desarrollan en Minsk o en algún otro bastión del dictador donde las elecciones no se roban el día en que se emiten los votos, sino en las semanas posteriores, cuando el presidente derrotado se esconde en su palacio, desafiando la realidad y multitudes cada vez más urgentes salen a las calles», señaló Glasser.

Si bien muchos funcionarios electos republicanos permitieron las falsas afirmaciones de Trump con su silencio, algunos, como Ted Cruz y Lindsey Graham, ayudaron activamente a difundir dudas sobre la legitimidad de las elecciones, escribió Nicole Hemmer. En su opinión, es una continuación de una década de esfuerzos del Partido Republicano para suprimir el voto y perpetuar el gobierno de la minoría. «Todos estos esfuerzos para socavar la voluntad electoral del pueblo, desde la supresión de votantes hasta el despojo del poder y las falsas acusaciones de fraude, son evidencia de que la alianza prodemocracia es más pequeña de lo que mucha gente piensa», observó Hemmer.

Las impugnaciones judiciales de Trump «son poco probables que den sus frutos en forma de un segundo mandato para Trump», escribió Richard L. Hasen en The Atlantic. «Necesitaría el equivalente a tres avemarías consecutivas para permanecer en el cargo».

Shan Wu, exfiscal y analista legal de CNN, escribió: «Para anular realmente los resultados y tratar de arrojar cientos de miles de votos, el equipo legal de Trump tendría que presentar pruebas de fraude electoral masivo. Hasta ahora, no ha surgido evidencia sustancial más allá de las afirmaciones infundadas hechas por representantes de Trump como Rudy Giuliani».

Los aliados de Trump han sugerido que el voto del Colegio Electoral por Biden no es una certeza, una noción que el politólogo Robert Alexander, quien ha escrito un libro académico en la universidad, rechazó de plano.

El periodista británico Timothy Stanley señaló que «las apuestas se plantearon el miércoles con magnífica locura por el actor de Hollywood Jon Voight, quien publicó un video en el que calificaba el esfuerzo legal de Trump como ‘la pelea más grande desde la Guerra Civil, la batalla de la justicia contra Satanás’. Para ser claros, no hay evidencia de manipulación de votos o que Satanás sea un demócrata registrado… pero alguna versión de esta narrativa se está apoderando de la derecha y el liderazgo republicano no puede hacer mucho al respecto. Ellos están, como siempre, reaccionando a los eventos, no moldeándolos». En efecto, escribió Stanley, «son prisioneros de la toma de decisiones de Trump… y lo han sido durante cuatro años salvajes».

Trump no habla de las elecciones en su discurso público 6:38

Tiempo de transición

Pensando en lo que podría haber sido, Julian Zelizer escribió que Trump «podría haber comenzado con un amable discurso de concesión, felicitando al presidente electo Biden por su impresionante victoria e instando a sus votantes a apoyar al nuevo comandante en jefe de la nación». «Pudo haber invitado a Biden a la Casa Blanca, como hizo Obama con Trump en 2016, haber autorizado la liberación de fondos para la transición, haber permitido la sesión informativa completa de los funcionarios entrantes sobre la pandemia y los asuntos de Seguridad Nacional. Pero no hizo ninguna de esas cosas, sino que «dedicó su energía a las críticas y demandas de Twitter, que siguen siendo rechazadas, en lugar de preocuparse por el importante trabajo de gobierno«.

Baratunde Thurston habló en nombre de muchos estadounidenses cuando escribió, «durante los últimos cuatro años, he estado conteniendo la respiración, en una posición defensiva y preparándome para lo peor. Esperaba que un nuevo horror, vergüenza o trauma encontrara su camino en una de mis pantallas, y ha sido agotador». Ahora, después de la victoria de Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris, «mi corazón está animado y puedo exhalar«. Thurston fue uno de los 26 escritores que respondieron a una solicitud de los editores de Opinión de CNN, encabezados por Pat Wiedenkeller, sobre sus pensamientos sobre la elección de Biden.

«La lección que debemos aprender de esta elección», escribió Oren Cass, «es que, independientemente de a quién apoyes, aproximadamente la mitad de sus conciudadanos sentían lo contrario. Ni vilipendiarlos ni condescenderlos cambiará su opinión. Si no puede entender cómo pudieron llegar a conclusiones tan diferentes a las tuyas, la culpa es tuya, no de ellos».

La elección fue ante todo una elección fatídica, escribió Melissa Gilbert: «Estados Unidos ha elegido rotundamente la verdad sobre las mentiras, la inclusión sobre la exclusión, la ciencia sobre la ignorancia, la fe sobre el miedo, la compasión sobre la crueldad, el respeto sobre el ridículo, el amor sobre el odio, la sustancia sobre el estilo , el altruismo sobre el egoísmo, libertad sobre la opresión, unidad sobre la división y una perspectiva global sobre la miopía».

Y para Penn Jillette, está claro que Joe Biden ahora tiene «un trabajo». Los más de 70 millones de personas que votaron por Trump «son nuestros vecinos y nuestros parientes». Biden debe «llenar todos nuestros corazones con amor el uno por el otro» para que podamos «entender y seguir adelante juntos«, escribió Jillette.

La falta de coordinación en la transición y el caos en el Pentágono podrían dejar a EE.UU. vulnerable a las amenazas a la seguridad nacional

Las estrategias de Biden para avanzar con la transición 1:14

‘¿Valió la pena?’

Algo en la familia de Richard L. Eldredge cambió hace cuatro años con la elección de Donald Trump.

Mientras discutían sobre política, «las felicitaciones de cumpleaños familiares, las celebraciones de aniversario y las fotos de graduación finalmente desaparecieron de mi línea de tiempo cuando otros miembros de la familia usaron las redes sociales para tomar partido«, escribió. «Cuando escribí los nombres de parientes que había conocido y amado toda mi vida en el cuadro de búsqueda de Facebook, aparecieron perfiles, junto con la frase ‘Agregar amigo’». Otros miembros de la familia lo bloquearon.

«¿Cómo llegamos aquí?»

Eldredge se dirigió a uno de sus parientes, con quien recordó haber jugado «cientos de juegos de Wiffle ball en mi patio trasero hasta el anochecer. Después de la muerte de mi hermano mayor, tú tomaste el papel de manera amorosa e instintiva. Me presentaste a The Rolling Stones, Led Zeppelin y R.E.M.; creía que eras un dios».

Pero entonces, «dejaron de llegar las invitaciones a tus reuniones navideñas. Tu hija se casó y no me invitaron. No hemos hablado desde 2017».

«Sobre nuestro vínculo de 50 años lleno de amor, elegiste a un millonario de Nueva York lleno de odio que nunca ha pasado un momento contigo, lloró con uno de ustedes cuando murió su papá, abrazó a otro de ustedes en el funeral de su mamá o de otra manera se preocupaba por ti».

«¿Valió la pena?»

Un vulnerable Día de Acción de Gracias

Vea las imágenes de un pavo atemorizando a Boston 0:34

El covid-19 se está extendiendo a niveles récord alrededor EE.UU. y más peligros están por venir. El Día de Acción de Gracias, una festividad que se basa en gran medida en las reuniones familiares, presenta el riesgo de más contagio.

«Las pequeñas reuniones en interiores están impulsando el reciente aumento en los casos de coronavirus», escribieron Céline Gounder, Ben Michaelis y Robert Cialdini. “La familia y los amigos se están reuniendo sin máscaras porque se ven ‘bien’. No es solo que las personas asintomáticas estén provocando gran parte de esta propagación. También es que no queremos pensar mal de nuestros seres queridos. Queremos confiar en ellos y creer que no nos van a hacer daño. Y esto hace que muchos de nuestras tradiciones de Acción de Gracias, cuya comodidad y consistencia anhelamos, particularmente peligrosas en medio de una pandemia». Lee sus consejos para celebrar las festividades de forma segura.

El aumento de coronavirus ocurre cuando la nación es particularmente vulnerable, escribió Kent Sepkowitz. El presidente Trump es un pato cojo cuyo mandato expira el 20 de enero, y el presidente electo Biden, que nombró un grupo de trabajo covid-19 esta semana, aún no puede implementar ningún cambio en la política de salud de EE.UU.

«Esta crisis cada vez más profunda requiere una atención inmediata, reflexiva, informada, basada en pruebas y decisiva por parte del presidente y sus asesores», escribió Sepkowitz. «De lo contrario, la pandemia empeorará, la economía empeorará y la moral del pueblo estadounidense empeorará«. Entre las preguntas clave está cómo diseñar un plan para distribuir una vacuna, ya sea de Pfizer o de sus competidores, una vez que sea aprobada.

El tren que se apresura

A fines de la primavera boreal de 2016, Peter Bergen entrevistó al presidente Barack Obama en la Sala de Situación de la Casa Blanca y le preguntó despreocupadamente sobre sus pensamientos sobre lo que sucedería si Donald Trump se convirtiera en presidente y tuviera que tomar decisiones de Seguridad Nacional. «Bueno, no tengo esos pensamientos. Porque no espero que eso suceda», dijo Obama.

Al revisar el primer volumen del nuevo libro de Obama, Bergen escribió: «Trump se cierne sobre las conmovedoras y bellamente escritas memorias de Obama de sus primeros tres años en el cargo como un tren que tanto el lector como el autor saben que se precipita por las vías para chocar con lo que Obama esperaba lograr. En palabras del propio Obama, se esforzaba por «ver si realmente podemos estar a la altura del significado de nuestro credo» y por continuar con el trabajo en curso para hacer una «tierra prometida» más perfecta y racialmente equitativa. que ya ha producido ‘Thomas Edison y los hermanos Wright … Jackie Robinson … Chuck Berry y Bob Dylan, Billie Holliday … Lincoln en Gettysburg’ «.

Obama remonta el giro equivocado del Partido Republicano en parte a la selección de Sarah Palin como compañera de fórmula de John McCain en 2008. Y luego, como escribió Bergen, «Trump, quien puso en juego repetidamente la mentira, inventada para intentar invalidar la presidencia de Obama, de que no era estadounidense, no nació en EE. UU. (e incluso podría ser un musulmán secreto). Obama explica sobre Trump: ‘A millones de estadounidenses asustados por un hombre negro en la Casa Blanca, les prometió un elixir para su ansiedad racial‘».

Alex Trebek, q.e.p.d.

Muere Alex Trebek, conductor de ‘Jeopardy’ 0:33

Alex Trebek presentó la asombrosa cantidad de 8.200 episodios de» Jeopardy! » durante 37 temporadas y todavía estaba haciendo el programa en las últimas semanas, antes de sucumbir finalmente al cáncer el 8 de noviembre, después de una larga batalla contra la enfermedad.

«Los presentadores de programas de juegos tienden a ser estereotipados como animadores soleados y anodinos, hábiles, dentudos y poco sinceros para sus juegos y sus concursantes», escribió Jeff Yang. “Trebek era, por el contrario, lo que se podría llamar ‘uno real’. Fue sincero en sus reacciones, siempre dispuesto a arquear una ceja ante una mala jugada y decir sin rodeos errores obvios en el tono de un padre decepcionado».

«Sin embargo, de alguna manera, nunca pareció un idiota. Aunque mordaz, sus correcciones siempre se sintieron instructivas, no destructivas«, escribió Yang, quien lo llamó un modelo a seguir de cómo los estadounidenses pueden comportarse después de una polémica elección presidencial.

Para Gayle Lemmon, la muerte de Trebek parecía la pérdida de «un pariente querido». Cuando tenía 10 años, a su madre le diagnosticaron cáncer de mama en etapa 4. «Para cuando cumplí 11 y 12 años, Alex era nuestro hombre favorito de la casa», escribió Lemmon. «Para entonces, se había adaptado a su ritmo de anfitrión y la lucha de mi madre contra el cáncer se había convertido en un combate diario con una abundancia de medicamentos, radiación cerebral y punciones lumbares».

Ella y su madre se sentaban en una cama de hospital y veían fielmente «Jeopardy!» a las 7 P.M. cada noche. La «tranquila erudición y la mano firme de Trebek tenían el poder curativo de un bálsamo mágico y relajante que ofrecía un poder de olvido y facilidad de media hora».

El Gambito de la Reina

El Gambito de la Reina es un conjunto popular de movimientos de apertura en el ajedrez, familiar para los fanáticos del juego como otras secuencias como la de Ruy López o la defensa india de Nimzo.

Ahora también es una serie de Netflix sobre una prodigio del ajedrez ficticio en las décadas de 1950 y 1960. «Para la mayoría de nosotros, un programa sobre un juego de mesa parece un lugar improbable para una acción fascinante», escribió Sara Stewart. «¡Y sin embargo! Contra todo pronóstico, algo así como su protagonista, Beth Harmon (interpretada por Isla Johnston, luego Anya Taylor-Joy), este programa es el entretenimiento escapista perfecto para este momento«.

¿Qué explica el éxito de la serie? Stewart dijo, «es un estudio dinámico de personajes con el amplio arco emocional de una película de deportes, ambientado en una era en la que la baraja cultural está en contra de su heroína».

El progra,a celebra un juego en el que el intelecto cuenta por encima de todo. «Es un universo alternativo en el que ser inteligente es glamoroso y la gente se comporta con honor», escribió Stewart. «Me gustaría pasar más tiempo allí, así que espero que las llamadas para una segunda temporada se hagan realidad».