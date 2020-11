Lo que hay que saber de Crew-1 la primera misión de SpaceX y la NASA

(CNN Español) — La misión Crew-1 de SpaceX y la NASA será la primera completamente operativa de la cápsula Dragon…

(CNN Español) — La misión Crew-1 de SpaceX y la NASA será la primera completamente operativa de la cápsula Dragon luego de su exitoso vuelo de prueba en mayo (Demo-2), que demostró que la nave de SpaceX es capaz de llevar seres humanos a la órbita terrestre, acoplarse con la Estación Espacial Internacional y afrontar los desafíos que implica el reingreso en la atmósfera terrestre.

La cápsula Dragon de esta misión se llamará Resilience (resiliencia, en español), un nombre que según el comandante Michael Hopkins está destinado a dar esperanza en medio de un “año difícil”.

Está previsto que los cohetes Falcon 9 den el empujón cósmico este domingo 15 de noviembre desde el Centro Espacial Kennedy de la Florida poco antes de las 7:30 p.m. (hora de Miami). Inicialmente estaba programado para el sábado, pero por vientos terrestres y operaciones de recuperación, fue pospuesto, según anunció Jim Bridenstine, administrador de la NASA, en Twitter.

Estas son 5 claves que hay que saber de esta misión.

¿Puede la tormenta Eta retrasar el lanzamiento?

Crew-1 estaba programada para despegar a las 7:49 p.m. (hora de Miami) desde la plataforma de lanzamiento 39A (LC-39A) del Centro Espacial Kennedy de la NASA en la Florida. Según comunicó la agencia este miércoles, el Escuadrón Meteorológico 45 de la Fuerza Aérea de EE.UU. pronostica hasta 60% de posibilidades de condiciones del tiempo favorables en la plataforma para el despegue.

“Las principales preocupaciones del tiempo para el lanzamiento serán los cúmulos asociados con lluvias en tierra a lo largo de un límite frontal débil a medida que Eta se fusiona con un sistema de latitud media mientras se mueve por el norte de Florida”, informó la NASA en su blog.

En efecto, las condiciones de tiempo obligaron a posponer el lanzamiento el sábado.

Se estima que ocho horas y 30 minutos después del despegue, los cuatro astronautas se articularán con la Estación Espacial Internacional a través del módulo Harmony.

¿Quiénes son los astronautas de la tripulación?

Michael S. Hopkins (comandante): oriundo de Missouri, es astronauta de la NASA desde 2009. Esta misión con SpaceX supone su segundo vuelo de larga duración, según la NASA, que también indica que ha trabajado de cerca con la compañía de Elon Musk en el desarrollo las nuevas naves espaciales capaces de transportar humanos.

Victor J. Glover Jr. (piloto): astronauta de la NASA desde 2013. Se desempeñaba como miembro legislativo en el Senado de Estados Unidos. Se trata de la primera persona de raza negra en ser miembro de la tripulación a tiempo completo en la EEI.

Shannon Walker (especialista de misión): desde 2004 es astronauta de la NASA. Según la agencia cuenta con una licenciatura en Física, una maestría en Ciencias y un doctorado de Filosofía en Física Espacial de la Universidad de Rice. Empezó su carrera profesional en 1987 como controladora de vuelo robótico en el programa del transbordador espacial.

Soichi Noguchi (especialista de misión): es astronauta de la Agencia espacial JAXA de Japón. Nacido en 1965 en Yokohama, es veterano de las misiones del transbordador espacial de la NASA y de la Soyuz rusa. Según JAXA, Noguchi registra hasta el momento 177 días, 3 horas y 5 minutos en el espacio.

¿Qué hará la misión?

Tras un lanzamiento exitoso que reafirme las capacidades de la nave de SpaceX para transportar seres humanos y carga al espacio en un viaje de largo aliento (cinco meses y medio en la EEI), el objetivo inmediato de la misión, según la NASA, es ejecutar actualizaciones a la estación y realizar experimentos científicos “para beneficiar la vida en la Tierra”.

A largo plazo, la intención de este tipo de misiones es continuar preparando a la humanidad para futuras misiones a la Luna y Marte, indicó la agencia en su canal de YouTube.

El de Crew-1 es el primero de tres vuelos programados, y se espera que la misión Crew-2 de SpaceX y la NASA sea lanzada en la primavera de 2021.

¿Por qué hará historia en la exploración espacial?

Si el lanzamiento de la cápsula Dragon con los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley en Demo-2 marcó el retorno de los lanzamientos tripulados desde suelo estadounidense (algo que no sucedía desde 2011), el Crew-1 es histórico porque se trata del lanzamiento de una tripulación completamente operativa desde el Centro Espacial Kennedy en la Florida a la EEI, que este año cumple su aniversario 20.

Además, el éxito de esta misión implicaría cierta una consolidación del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, que según SpaceX es “un punto de inflexión para el futuro de Estados Unidos en la exploración espacial que sienta las bases para futuras misiones en la Luna, Marte y más allá”.

Llegar a este punto —en el que una empresa privada ejecute vuelos espaciales para la NASA— no ha sido fácil. Las dos empresas han tenido que sortear un choque cultural por años e incontables pruebas, simulaciones, vuelos de prueba con y sin tripulación y varios reveses que incluyen explosiones.

La nave y el cohete

La cápsula Dragon tiene 8,1 metros de altura y 4 metros de diámetro. Posee 7 asientos —incluso un baño— y según su fabricante “es la única nave espacial que actualmente es capaz de traer cantidades significativas de carga a la Tierra”. Puede llevar 6 toneladas y volver con 3 toneladas. Hasta el momento SpaceX la ha lanzado 23 veces, con 22 visitas a la EEI.

El Falcon 9, responsable de poner todo en órbita, es el primer cohete reutilizable de clase orbital del mundo. Esto permite que se vuelvan a usar las partes más costosas del cohete, ahorrando costos en fabricación. Sí, es el cohete que vuelve a aterrizar por sí solo en una plataforma terrestre o marítima.