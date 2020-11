Jornada de Champions League llena de goles latinoamericanos

(CNN Español) — La tercera fecha en la etapa de grupos de la Liga de Campeones dejó este miércoles varios…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — La tercera fecha en la etapa de grupos de la Liga de Campeones dejó este miércoles varios goles de futbolistas latinoamericanos. Entre ellos, otro tanto de penal del astro del FC Barcelona Lionel Messi.

Messi volvió a anotar de penal

El FC Barcelona sumó ante el Dynamo de Kiev su tercer triunfo al hilo en esta Champions. El conjunto azulgrana ganó 2 a 1, gracias a un penal anotado por Lionel Messi a los 5 minutos, y un cabezazo de Gerard Piqué al minuto 65. Ya es el tercer gol consecutivo de Messi en esta edición de la Champions, y lo más llamativo es que todos fueron de penal.

As clinical as ever!

Leo Messi gives @FCBarcelona the lead from the spot 💪 pic.twitter.com/iLPzReXssX

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 4, 2020

Felipe Caicedo salvó a la Lazio

La Lazio caía 1 a 0 frente al Zenit en su visita a San Petersburgo, por el grupo F, pero el ecuatoriano Felipe Caicedo colocó el gol del empate a los 82 minutos. El partido terminó 1 a 1 y el gol del delantero de Guayaquil le permitió a la Lazio mantenerse segunda en el grupo, justo detrás del líder Borussia Dortmund.

Felipe Caicedo’s heroics coming off of the bench help @OfficialSSLazio find the equalizer 🦸‍♂️ pic.twitter.com/5lGjFPwopX

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 4, 2020

La Juventus goleó y Paulo Dybala aprovechó un regalo

La Vecchia Signora derrotó al Ferencváros de Hungría a domicilio por 4 a 1. El argentino Paulo Dybala se encargó de colocar el tercer tanto de la Juve, aprovechando un error garrafal entre la defensa y el portero rival. Los otros goles fueron de Álvaro Morata, en dos ocasiones, y otro de Lasha Dvali en contra. Los dirigidos por Andrea Pirlo están segundos en el grupo G, tres puntos abajo del Barcelona, que tiene una marca perfecta en esta edición.

Mask on! Paulo Dybala gets himself on the scoresheet.

It’s 3-0 Juventus. pic.twitter.com/5FkLRuIwxu

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 4, 2020

Di María llegó a la red, pero no le alcanzó al PSG

El Paris Saint-Germain se midió a la revelación de la Liga de Campeones pasada, el RB Leipzig, por el grupo H. El conjunto parisino no tardó en ponerse al frente. El argentino Ángel Di María aprovechó una asistencia inmejorable de Moise Kean para poner el 1 a 0 a los 6 minutos de juego. Sin embargo, el Leipzig reaccionó y terminó ganando 2 a 1, con tantos de Christopher Nkunku y Emil Forsberg. El grupo H queda con el Manchester United de líder con 6 puntos, le sigue el Leipzig con 6, y el PSG queda tercero con 3 unidades.

Moise Kean 🤝 Angel Di Maria.

This is the start PSG wanted, what a delightful finish from Angel Di Maria. pic.twitter.com/7VFYswvKuI

— Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) November 4, 2020