Astronautas entusiasmados con el lanzamiento de la nave Resilience a la Estación Espacial Internacional tras un «año difícil»

(CNN) — Tras semanas de retraso, cuatro astronautas se preparan para despegar desde Cabo Cañaveral en Florida en la primera misión completamente operativa de una nave espacial Crew Dragon de SpaceX.

El proyecto conjunto de la NASA y SpaceX de Elon Musk transportará a los astronautas en la nave espacial, llamada Resilience, a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX hasta la Estación Espacial Internacional para una misión de seis meses.

Los astronautas y los administradores de la NASA celebraron una conferencia de prensa en el Centro Espacial Kennedy en Florida el domingo por la tarde para hablar del lanzamiento del 15 de noviembre. El despegue fue pospuesto desde el 31 de octubre para que hubiera tiempo extra para hacer pruebas de hardware.

Los astronautas de la NASA Mike Hopkins, Shannon Walker y Victor Glover tripularán la nave Resilience junto con Soichi Noguchi, un astronauta de la agencia espacial JAXA de Japón, veterano del transbordador espacial de la NASA y las misiones rusas Soyuz.

‘Es tan emocionante estar aquí’

De izquierda a derecha, los astronautas Soichi Noguchi, Shannon Walker, Victor Glover y Michael Hopkins caminan hacia la conferencia en el Centro Espacial Kennedy el domingo.

Glover será la primera persona negra en servir como miembro de la tripulación a tiempo completo en la Estación Espacial Internacional, que tiene dos décadas de antigüedad.

«Es tan emocionante estar aquí», dijo Walker a los periodistas el domingo. «Estoy tan feliz de estar aquí en Florida preparándome para este lanzamiento», agregó.

Noguchi dijo que el equipo estaba orgulloso de participar en la misión, que ha sido apodada Crew-1.

«Ha sido un tiempo difícil. Ha sido una larga espera. Pero la tripulación está en la ciudad, y somos la única opción esta semana. Y vamos al espacio con orgullo. Nuestro nombre es Resilience. La resiliencia es el poder de recuperarse, la voluntad de restaurar y nosotros luchamos por sobrevivir «, dijo Noguchi. «Nuestra misión es para todos», agregó.

Glover dijo que esperaba una salida diferente del centro.

«Nunca tuve la oportunidad de aterrizar un transbordador espacial aquí, pero aterrice el avión de entrenamiento que volamos. Y cada vez sé que unos días después voy a regresar y voy volar ese jet fuera de aquí. Y es realmente especial hoy porque volamos un avión aquí, pero el plan es que salgamos en la cima de un cohete. Eso es bastante estupendo. Eso es bastante asombroso», explicó.

“It’s really special today because we flew an airplane in here, but the plan is for us leave on top of a rocket.” – @VicGlover of @NASA_Astronauts anticipates the Nov. 14 liftoff from @NASAKennedy of the NASA @SpaceX Crew-1 mission. pic.twitter.com/H2bUXWY68f

— NASA (@NASA) November 8, 2020

Glover agradeció a todos por su trabajo en el próximo lanzamiento.

«Tenemos este gran equipo, tenemos esta gran misión por delante, y todos esperamos ponernos en órbita y hacer todo lo posible para que todos se sientan orgullosos de nosotros. Así que gracias por su apoyo y gracias por estar aquí hoy», dijo Glover. «Vamos Falcon, vamos Dragón y vamos Resilience».

Por qué le pusieron Resilience a la nave de la nueva misión de la NASA y SpaceX

Hopkins, el comandante de la nave espacial, dijo que la tripulación estuvo en cuarentena antes del lanzamiento programado.

«La pandemia ha cambiado un poco las cosas. Realmente entramos en un estado de cuarentena hace alrededor de tres semanas, frente a lo que tal vez en el pasado hubiéramos hecho a las dos semanas», dijo Hopkins.

«Nuestras familias también entraron en cuarentena con nosotros, lo que también creo que ha sido quizás un poco diferente al pasado, pero en general ha funcionado bastante bien», dijo.

«Ha sido un año difícil para todos por muchas razones diferentes. Y sentimos que si el nombre de nuestro vehículo pudiera dar un poco de esperanza, un poco de inspiración, poner una sonrisa en la cara de la gente, entonces eso es definitivamente lo que queríamos hacer, y sentimos que Resilience fue el nombre que hizo eso», dijo Hopkins.

«Entonces no es algo solo para nosotros como tripulación, sino que pensamos que también resonaría con todos, no solo los que siguen el espacio, sino todos en el país, todos en todo el mundo», agregó.

La primera cápsula Crew Dragon que lanzó humanos, que todavía se consideraba una misión de prueba, despegó en mayo con los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley. Esa misión terminó de manera segura el mes pasado.