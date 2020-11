American Music Awards 2020: estos son los ganadores

(CNN) — Los American Music Awards se transmitieron en vivo el domingo por la noche y algunos de los nombres…

(CNN) — Los American Music Awards se transmitieron en vivo el domingo por la noche y algunos de los nombres más importantes de la música en Estados Unidos se llevaron premios a casa.

Taraji P. Henson presentó la ceremonia desde el Microsoft Theatre en Los Ángeles y, con los protocolos por el covid-19 implementados, el espectáculo tuvo múltiples actuaciones en vivo, presentadores en persona e incluso una pequeña audiencia.

The Weeknd y Roddy Ricch encabezaron el evento con ocho nominaciones cada uno. Justin Bieber y Shawn Mendes abrieron el show con su nuevo sencillo, «Monster». Bieber también interpretó dos de sus exitosos sencillos, «Lonely» y «Holy».

Katy Perry subió al escenario por primera vez desde que se convirtió en madre y cantó «Only Love» con Darius Rucker. Megan Thee Stallion también tuvo una actuación destacada.

American Music Awards estrenan categoría latina

Doja Cat ganó el premio a la artista nueva del año y Becky G ganó el premio a la artista latina favorita, una nueva categoría en los American Music Awards.

El premio principal de la noche, Artista del año, fue para Taylor Swift. La cantante dijo que no pudo aceptar el premio en persona porque estaba ocupada volviendo a grabar su catálogo de música antigua, que fue vendido recientemente. Swift también ganó el premio a video musical del año y a artista pop femenina. Tiene el récord de más premios AMA para un solo artista, con 32.

A continuación la lista completa de nominados y los ganadores de cada categoría.

ARTISTA DEL AÑO

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift * GANADOR

The Weeknd

NUEVO ARTISTA DEL AÑO

Lewis Capaldi

Doja Cat * GANADOR

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

COLABORACIÓN DEL AÑO

Cardi B con Megan Thee Stallion, «WAP»

DaBaby con Roddy Ricch, «Rockstar»

Dan + Shay con Justin Bieber, «10.000 Hours» * GANADOR

Lady Gaga y Ariana Grande, «Rain On Me » Megan Thee Stallion con Beyoncé,» Savage Remix »

ARTISTA SOCIAL FAVORITO

BTS* GANADOR

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

VIDEO DE MÚSICA FAVORITO

Doja Cat,» Say So»

Future ft. Drake, «Life Is Good»

Lady Gaga y Ariana Grande, «Rain On Me»

Taylor Swift, «Cardigan»* GANADOR

The Weeknd, «Blinding Lights»

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – POP / ROCK

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – POP / ROCK

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift* GANADOR

DÚO O GRUPO FAVORITO – POP / ROCK

BTS * GANADOR

Jonas Brothers

Maroon 5

ÁLBUM FAVORITO – POP / ROCK

Harry Styles, «Fine Line»

Taylor Swift, «folklore»

The Weeknd, » After Hours »

CANCIÓN FAVORITA – POP / ROCK

Lewis Capaldi,» Someone You Loved »

Dua Lipa,» Don’t Start Now «* GANADOR

Post Malone,» Circles »

Roddy Ricch,» The Box »

The Weeknd, «Blinding Lights»

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – COUNTRY

Kane Brown* GANADOR

Luke Combs

Morgan Wallen

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – COUNTRY

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

DÚO O GRUPO FAVORITO – COUNTRY

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

ALBUM FAVORITO – COUNTRY

Luke Combs, «What You See Is What You Get»

Blake Shelton, «Fully Loaded: God’s Country»* GANADOR

Morgan Wallen, «If I Know Me»

CANCIÓN FAVORITA – COUNTRY

Dan + Shay con Justin Bieber, «10.000 Hours» * GANADOR

Maren Morris, «The Bones»

Blake Shelton (Dúo con Gwen Stefani), «Nobody But You»

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – RAP / HIP-HOP

DaBaby

Juice WRLD * GANADOR

Roddy Ricch

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – RAP / HIP-HOP

Cardi B

Nicki Minaj * GANADOR

Megan Thee Stallion

ÁLBUM FAVORITO – RAP / HIP-HOP

Lil Baby, «My Turn» d

Lil Uzi Vert, «Eternal Atake»

Roddy Ricch, «Please Excuse Me For Being Antisocial» * GANADOR

CANCIÓN FAVORITA – RAP / HIP-HOP

Cardi B con Megan Thee Stallion, «WAP» * GANADOR

DaBaby con Roddy Ricch, «Rockstar»

Roddy Ricch «The Box»

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – SOUL / R & B

Chris Brown

John Legend

The Weeknd * GANADOR

ARTISTA FEMENINA FAVORITA – SOUL / R & B

Jhene Aiko

Doja Cat * GANADOR

Summer Walker

ALBUM FAVORITO – SOUL / R & B

Doja Cat, «Hot Pink»

Summer Walker , «Over It»

The Weeknd, «After Hours» * GANADOR

CANCIÓN FAVORITA – SOUL / R & B

Chris Brown con Drake, «No Guidance»

Summer Walker, «Playing Games»

The Weeknd, «Heartless» * GANADOR

ARTISTA MASCULINO FAVORITO – LATINO

Bad Bunny * GANADOR

J Balvin

Ozuna

ARTISTA FAVORITO FEMENINA – LATINO

Becky G * GANADOR

KAROL G

Rosalía

ÁLBUM FAVORITO – LATINO

Anuel AA, «Emmanuel»

Bad Bunny, «Las que no iban a salir»

Bad Bunny, «YHLQMDLG» * GANADOR

CANCIÓN FAVORITA – LATINA

Bad Bunny, «Vete»

Black Eyed Peas XJ Balvin, «RITMO ( Bad Boys For Life)»

KAROL G & Nicki Minaj, «Tusa»* GANADOR

ARTISTA FAVORITO – ROCK ALTERNATIVO

Billie Eilish

Tame Impala

Twenty One Pilots * GANADOR

ARTISTA FAVORITO – ADULTO CONTEMPORÁNEO

Lewis Capaldi

Jonas Brothers * GANADOR

Maroon 5

ARTISTA FAVORITO – INSPIRACIÓN CONTEMPORÁNEA

Lauren Daigle * GANADOR

Por King & Country

Kanye West

ARTISTA FAVORITO – ELECTRÓNICA (EDM)

Kygo

Lady Gaga * GANADOR

Marshmello

BANDA SONORA FAVORITA

«Birds of Prey: The Album»* WINNER

«Frozen II»

«Trolls: World Tour»