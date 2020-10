Una telaraña espeluznante encontrada en Missouri parece lo suficientemente grande como para ‘atrapar’ a un humano

(CNN) — Un empleado del Departamento de Conservación de Missouri tomó una fotografía de una enorme telaraña, y los seguidores…

(CNN) — Un empleado del Departamento de Conservación de Missouri tomó una fotografía de una enorme telaraña, y los seguidores de las redes sociales del departamento no pudieron evitar comentar sobre su apariencia espeluznante.

El especialista en medios Francis Skalicky tomó la foto en un sendero cerca de Springfield recientemente, según el departamento, que publicó la imagen en su página de Facebook el miércoles.

La intrincada red circular se construyó entre dos árboles y la perspectiva de la foto hace que parezca enorme.

La telaraña fue hecha por una araña tejedora orbe, un arácnido conocido por sus intrincados diseños de telarañas. Son de tamaño grande –aproximadamente media pulgada para las hembras–, y generalmente son peludos, según el sitio web del departamento. Las arañas ayudan a controlar la población de moscas y otros bichos molestos, pero eso no es lo primero que viene a la mente.

Los usuarios de Facebook comentaron lo apropiado que era ver una red orbe de este tamaño en octubre, y uno incluso mencionó que era «del tipo que literalmente ‘atrapa’ a las personas si las atraviesan de noche».

Otros dieron a conocer sus sentimientos sobre la araña, mientras apreciaban su hermoso trabajo. Varios comentarios mencionaron encontrar un nuevo lugar para vivir, mientras que muchos bromearon diciendo que la foto debería haber tenido una advertencia para aquellos a los que les aterrorizan las arañas.

Pero otros encontraron belleza en la telaraña, y un usuario dijo que le recordaba un tapete de encaje. Otro usuario dijo que era la reencarnación en el trabajo: «¡Christo ha regresado como una araña orbweaver!» refiriéndose al artista conceptual que falleció a principios de este año.

Si bien estas arañas son bastante comunes, definitivamente hace que los fanáticos de Halloween estén de humor para la temporada.