Se forma la tormenta tropical Zeta, que podría llegar a la costa del Golfo de EE.UU. a mitad de semana

(CNN) — Una depresión tropical al este de México se fortaleció el domingo por la mañana y ahora es la tormenta tropical Zeta que podría llegar a la costa del Golfo de Estados Unidos a mitad de semana.

Zeta podría tener o estaría cerca de la fuerza de un huracán cuando se acerque a la costa norte del Golfo el miércoles, y podría traer marejadas ciclónicas, lluvias e impactos del viento en áreas desde Louisiana hasta el noroeste de Florida.

Es la vigésimo séptima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2020, y es junto con 2005 como la temporada de huracanes más activa registrada, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

#Zeta has formed in the NW Caribbean – the 27th named storm of the 2020 Atlantic #hurricane season to date and earliest forming 27th Atlantic named storm on record. Prior record for earliest Atlantic 27th named storm formation was November 29, 2005. pic.twitter.com/9ugeQDkvx5

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) October 25, 2020

Si toca tierra en Louisiana, Zeta se convertiría en la quinta tormenta con nombre en hacerlo este año, estableciendo un récord.

El domingo por la mañana Zeta tuvo vientos sostenidos de 64 kilómetros por hora y se movía hacia el norte a solo 1, kmh. La tormenta estaba a unos 474 kilómetros al sureste de Cozumel.

Se prevé que se fortalezca y se convierta en huracán el martes por la mañana.

Se pronostica que Zeta tocará tierra el miércoles entre el centro de Louisiana y el suroeste de Florida como una fuerte tormenta tropical.

«Si bien el pronóstico actual del NHC indica que el sistema debería debilitarse por debajo de la fuerza de un huracán antes de tocar tierra, se recuerda a los usuarios que las fuertes tormentas tropicales aún pueden producir importantes marejadas ciclónicas, lluvias y vientos a lo largo de la costa norte del Golfo», señaló el domingo el Centro Nacional de Huracanes.

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, dijo que el estado debe prepararse para el impacto potencial de Zeta mientras trabaja para ayudar a las áreas afectadas por Laura y Delta.

«Como hemos visto en esta temporada de huracanes, una amenaza tropical durante la emergencia actual de covid-19 es un desafío, pero algo que podemos manejar», afirmó Edwards en un tuit.

«Debemos arremangarnos, como siempre lo hacemos, y prepararnos para un impacto potencial en Louisiana», dijo Edwards.

Estado de México podría sufrir marejadas ciclónicas

Zeta podría estar cerca o con fuerza de huracán cuando se acerque al estado de Yucatán en México a última hora de la mañana del lunes.

La marejada ciclónica peligrosa elevará los niveles de agua hasta de 1 a 3 pies por encima de los niveles normales de marea a lo largo de la costa inmediata en el área de aviso de huracanes cerca y al norte de donde el centro toca tierra en la Península de Yucatán.

Hay una advertencia de tormenta tropical vigente para Pinar del Río, Cuba. Existe una alerta de tormenta tropical desde Tulum hasta Río Lagartos y Cozumel, México.

Una advertencia de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lugar dentro del área de advertencia dentro de las 36 horas. Una alerta de tormenta tropical significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de las 48 horas.

Podría establecer un récord para las tormentas de Louisiana

Si Zeta toca tierra en Louisiana, sería la quinta tormenta con nombre en hacerlo esta temporada. Sería un nuevo récord para ese estado en cuanto a la mayor cantidad de recaladas en una temporada.

Las anteriores tormentas en tocar tierra fueron Cristóbal, Laura, Marco y Delta.

Además, empataría el récord de la mayoría de las recaladas en cualquier estado durante una temporada (Florida en 2005).

Estas estadísticas solo cuentan para una recalada por tormenta por estado.

Zeta también sería la undécima tormenta con nombre en tocar tierra en EE.UU. continental esta temporada, que es la mayor cantidad en un año. Las tormentas anteriores fueron Bertha, Cristóbal, Fay, Hanna, Isaías, Laura, Marco, Sally, Beta y Delta.

Es inusual que varias tormentas golpeen el mismo lugar en la misma temporada, pero sucede.

Por ejemplo, Frances y Jeanne llegaron al extremo sur de la isla Hutchinson en Florida en 2004. Harvey llegó a Louisiana en 2017 relativamente cerca de donde Cindy había llegado a tierra.

Dos tormentas han tocado tierra a 48 kilómetros entre sí, incluidas Hermine y Colin en 2016 en Florida, Ike y Edouard en 2008 en Texas, y Katrina y Cindy en 2005 en Louisiana.