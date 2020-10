Otorgan el Premio Nobel de la Paz 2020 al Programa Mundial de Alimentos

(CNN) — El Premio Nobel de la Paz 2020 es para el Programa Mundial de Alimentos, se anunció este viernes.…

(CNN) — El Premio Nobel de la Paz 2020 es para el Programa Mundial de Alimentos, se anunció este viernes.

BREAKING NEWS: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020

El galardón es «por sus esfuerzos para combatir el hambre, por su contribución a mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y por actuar como motor de los esfuerzos para prevenir el uso del hambre como arma de guerra y conflicto».

Berit Reiss-Andersen, presidenta del comité noruego del Nobel, señaló el impacto de la pandemia de coronavirus en el suministro mundial de alimentos al revelar al ganador del Premio Nobel de la Paz.

«La pandemia de coronavirus ha contribuido a un fuerte aumento en el número de víctimas del hambre en el mundo», dijo.

«Frente a la pandemia, el Programa Mundial de Alimentos ha demostrado una capacidad impresionante para intensificar sus esfuerzos».

«Como la propia organización ha dicho: hasta el día en que tengamos una vacuna, la comida es la mejor vacuna contra el caos», dijo Reiss-Andersen.

