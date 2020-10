Nicki Minaj revela el género de su bebé recién nacido

(CNN) –– Las felicitaciones continúan llegando después del nacimiento del primer hijo de Nicki Minaj, y ella usó todo este…

(CNN) –– Las felicitaciones continúan llegando después del nacimiento del primer hijo de Nicki Minaj, y ella usó todo este amor para compartir algunas noticias.

La rapera reveló en julio que junto a su esposo, Kenneth Petty, estaba esperando un bebé. Y ahora ha compartido fotos de algunas de las notas que recibió de algunos de sus amigos famosos.

Mientras Nicki Minaj agradecía a celebridades como Beyoncé y Kim Kardashian West, además de su esposo Kanye West, en su cuenta de Instagram verificada Minaj también compartió que había dado a luz a un niño.

View this post on Instagram

Thank you to Queen B, Kim & Ye, Riccardo Tisci, Winnie, Karol & everyone who sent well wishes during this time. It meant the world to me. I am so grateful & in love with my son. Madly in love. My favorite liddo boy in the whole wide world. 🥳🧸🎁🎈

A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Oct 15, 2020 at 9:41am PDT

«Gracias a la Reina B, Kim & Ye, Riccardo Tisci, Winnie, Karol y a todos los que enviaron buenos deseos durante este tiempo», decía el mensaje que acompañó las fotos. «Significó mucho para mí. Estoy muy agradecida y enamorada de mi hijo. Locamente enamorada. Mi niño liddo favorito en todo el mundo» (sic).

En octubre de 2019, Minaj también usó Instagram para anunciar que ella y Perry se habían casado con un video que presentaba algunos accesorios de boda.

«Onika Tanya Maraj-Petty 10 • 21 • 19», decía la leyenda en su publicación, indicando su nuevo nombre legal.