LeBron James llamó a su madre justo después de ganar el campeonato de la NBA

(CNN) –– La noche del domingo fue muy especial para LeBron James. Por un lado, logró su cuarto título como…

(CNN) –– La noche del domingo fue muy especial para LeBron James. Por un lado, logró su cuarto título como campeón de la NBA y se llevó su cuarto premio al Jugador Más Valioso de las Finales.

LEE: Los Lakers ganan su 17° título de la NBA y con este triunfo LeBron James obtiene su cuarto campeonato

Luego tomó su teléfono y llamó a su mamá.

Con la mayor parte de su cuerpo de más de dos metros descansando cómodamente en el piso de un pasillo de la burbuja de la NBA en Orlando, Florida, y mientras fumaba un puro de victoria al estilo Red Auerbach, James habló por FaceTime con su madre Gloria. En la conversación recordó el camino que han recorrido juntos.

LeBron James FaceTimes his mother Gloria after winning his fourth title: “Everything that you had been through, everything that I had seen, there’s nothing that can stop me. I hope I continue to make you proud, Mom.” pic.twitter.com/4WfiDbwslW

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2020

LeBron James: «No hay nada que pueda detenerme»

«Todo lo que has pasado, todo lo que he visto, no hay nada que pueda detenerme», le dijo James a Gloria, quien lo crió cuando era adolescente en Akron, Ohio. El conmovedor momento fue grabado por un puñado de periodistas de la NBA. Entre ellos, Shams Charania de The Athletic and Stadium, así como Ben Golliver de The Washington Post.

Gloria James dio a luz a su hijo cuando era una madre soltera de 16 años en 1984. El padre de LeBron nunca ha estado involucrado en la vida de la estrella de la NBA.

«Espero seguir haciéndote sentir orgullosa, mamá», dijo James. El primer jugador en la historia de la liga en obtener el reconocimiento al Jugador Más Valioso de las finales de la NBA con tres equipos diferentes. El veterano de 17 años de la NBA ganó el honor con el Heat de Miami en 2012 y 2013, y luego nuevamente con los Cavaliers de Cleveland, en 2016.

Los cuatro premios al Jugador Más Valioso de las finales de la NBA de James están solo por detrás de Michael Jordan, que tiene seis.