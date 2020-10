La Marisoul presenta su primer proyecto en solitario, «La Marisoul and The Love Notes Orchestra»

(CNN Español) — La Marisoul inicia una etapa como solista. La poderosa voz de la agrupación mexicanoestadounidense La Santa Cecilia presentó…

(CNN Español) — La Marisoul inicia una etapa como solista. La poderosa voz de la agrupación mexicanoestadounidense La Santa Cecilia presentó este viernes «La Marisoul and The Love Notes Orchestra», un disco inspirado en su padre.

La producción resultó de una presentación de La Marisoul en febrero, antes de que estallara la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.

«La experiencia se sentía muy especial, así que decidimos grabarla. El resultado y la magia estaban claros, de esto se trataba, de una Carta de Amor al mundo y a mi padre», dijo la cantante a través de un comunicado.

View this post on Instagram

Mi primer bebé musical como solista ya salió a la luz!! Estoy nerviosa, estoy feliz!!😍 This is a Love note to my Father. Lalo, as they called my dad, was a charismatic, stylish, travieso. A lover of life, love and music – a bohemio! I remember he’d tell me how happy it would make him to one day hear me sing our favorite boleros in orquesta style, como Daniel Santos y Toña La Negra. We loved listening to boleros from this era. Finally this year I had the opportunity to work with a 24 piece orchestra and had tons of fun with new arrangements! It felt like this was becoming something very special, so we decided to have the event recorded. The result y la magia was clear, this was that, a Love Note to the world and to my father. I hope you enjoy these classics as much as we did, with love y cariño siempre. La Marisoul GO LISTEN to the WHOLE ALBUM and tell me what you think!!😘 Los invito a escuchar y a mirar “Un Telegrama” LINK IN BIO!👆🏾💖 #lamarisoul #lovenotesorchestra

A post shared by La Marisoul (@la_marisoul) on Oct 8, 2020 at 10:44pm PDT

Este es la primera entrega de dos producciones que Marisol Hernández, mejor conocida como La Marisoul, presentará con su Love Notes Orchestra.

En este volumen, la cantante reinterpreta siete clásicos de la música latina.

La Marisoul y sus boleros de antaño

En la producción, la cantante nos transporta a géneros que parecen estar olvidados en el mainstream de hoy día como los boleros. Este último, una pasión de su padre y que para interpretarlos se acompañó de una orquesta de 24 piezas.

«Nos encantaba escuchar boleros de esa época. Finalmente, este año tuve la oportunidad de trabajar con una orquesta compuesta por 24 instrumentalistas y divertirme con nuevos arreglos», agregó.

«Telegrama» es el sencillo con el que La Marisoul presenta la producción. El mismo está acompañado por un video que fue grabado durante la cuarentena y en el garage de uno de sus compañeros de La Santa Cecilia.

Telegrama fue compuesta por los hermanos Gregorio y Alfredo García Segura en 1959 y, según un comunicado, cobró fama gracias a la interpretación de la cantante chilena Mona Bell.

«Angelitos negros»

La raíces de La Marisoul en La Santa Cecilia, con sus canciones sobre realidades de los latinos en Estados Unidos, florecieron en esta producción con temas como «Angelitos negros», que habla de la discriminación.

El tema es una adaptación de «Píntame angelitos negros» del poeta venezolano Andrés Eloy Blanco. La versión musical fue realizada por el mexicano Manuel Álvarez Maciste.

Una de las versiones más conocidas de este bolero es la interpretada por Toña La Negra y dada a conocer en 1942.

El disco está disponible en todas las plataformas de streaming.