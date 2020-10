La Luna puede contener más agua de lo que se creía, anuncia la NASA

(CNN) — Puede que haya más agua en la Luna de lo que se creía anteriormente, y podría usarse como…

(CNN) — Puede que haya más agua en la Luna de lo que se creía anteriormente, y podría usarse como recurso durante las próximas misiones, como el regreso de humanos a la superficie lunar a través del programa Artemis.

Los dos estudios se publicaron en la revista Nature Astronomy, y los investigadores compartieron sus hallazgos durante una conferencia de prensa de la NASA el lunes.

La investigación se basa en datos recopilados por el Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, en órbita alrededor de la Luna desde junio de 2009, así como por el telescopio aerotransportado del Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja de la agencia, llamado SOFIA. Este último es un avión Boeing 747SP modificado para llevar un telescopio de 2,7 metros.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020

En el primer estudio, los investigadores utilizaron SOFIA para observar la Luna en una longitud de onda que reveló la firma del agua molecular, o H2O.

«Por primera vez, se ha confirmado la presencia de agua en la superficie de la Luna iluminada por el sol», dijo Paul Hertz, director de la División de Astrofísica de la NASA durante la conferencia de prensa del lunes.

Investigaciones anteriores revelaron detecciones de agua en la superficie de la Luna cerca del polo sur. Pero la firma del agua molecular en la longitud de onda utilizada en esta investigación también podría estar asociada con el hidroxilo, que es oxígeno enlazado con hidrógeno. En química orgánica, los alcoholes tienden a incluir hidroxilo, que contribuye a hacer moléculas solubles en agua.

Las detecciones de SOFIA confirman que se puede encontrar agua, no hidroxilo, atrapada en vidrio o entre granos en la Luna en sus altas latitudes del sur. Allí, el agua está presente entre 100 y 400 partes por millón.

El hecho de que esta agua esté dentro de los granos o entre granos en la superficie lunar ayuda a protegerla del ambiente severo e irradiado de la luna.

En el segundo estudio, los investigadores utilizaron datos del orbitador lunar para estudiar trampas frías en áreas de la luna permanentemente en sombra, donde el agua podría permanecer congelada. Algunas de estas trampas frías pueden haber evadido el sol durante miles de millones de años.