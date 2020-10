La lección de salud pública que deja el diagnóstico de covid-19 del presidente Donald Trump y la primera dama

(CNN Español) – El estado de salud del presidente Donald Trump es noticia este viernes en el mundo luego que…

(CNN Español) – El estado de salud del presidente Donald Trump es noticia este viernes en el mundo luego que el mandatario anunciara a través de un tuit que él y la primera dama, Melania Trump, dieron positivo por coronavirus.

En este episodio, el doctor Elmer Huerta analiza la lección de salud pública que deja el diagnóstico y recuerda las recomendaciones de expertos de cómo prevenir la enfermedad.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria diaria de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

El estado de salud del presidente Trump

Hoy veremos qué mensajes de salud pública podemos aprender luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, anunciaran que tienen coronavirus.

Por mi labor como comunicador, especialista en salud por más de 30 años, siempre he estado atento a la salud de las personas famosas. Cuando una figura destacada se enferma, parecería que lo que tiene -por más común que sea- se vuelve, de pronto, más importante.

Por esta razón, el hecho de que un famoso se enferme representa una extraordinaria oportunidad para revisar conceptos importantes relacionados con la prevención, el diagnóstico y el curso de la enfermedad en cuestión.

Y eso es lo que ha sucedido tras el anuncio que ha hecho el presidente Donald Trump, de que su prueba de coronavirus —así como la de su esposa Melania— ha resultado positiva, y por tanto ambos tienen covid-19.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Revisemos, por lo tanto, algunos de los aspectos de salud pública más importantes relacionados al covid-19.

Lo primero tiene que ver con la prevención del contagio, que es uno de los puntos más importantes que hemos repetido en los más de 140 episodios de este podcast.

Si una persona no reconoce la seriedad del problema y no usa mascarillas, no guarda la distancia física y no tiene una adecuada higiene de manos, tiene más probabilidad de contagiarse.

Las medidas de cuidado de la salud y su politización

Y eso es lo que ha pasado con Trump, una persona que no ha tomado en serio la enfermedad, ni las medidas preventivas.

Él se ha mofado de las mascarillas, raramente las usa y en directo desafió el distanciamiento físico, al encabezar eventos de campaña con miles de personas muy cerca unas de otras y sin mascarillas.

En otras palabras, su infección nos enseña que uno podrá ser la persona más humilde o poderosa del planeta, pero el mensaje es el mismo: si no se toma la enfermedad en serio y no se practican las medidas de prevención, el contagio llega.

En segundo lugar, es importante saber qué le va a pasar a Trump y a su esposa. Es decir, ¿podría complicarse su salud?, ¿les irá bien? Veamos.

En este momento, es muy importante recordar un concepto que hemos repetido en reiteradas ocasiones en los episodios de este podcast.

¿Quiénes presentan síntomas y quiénes no?

Alrededor de ocho de cada diez personas que se infectan con este virus no tienen síntomas o los presentan de manera muy leves. Estas personas no van a necesitar medicinas y su recuperación será rápida y completa.

Por otro lado, el 14% de los infectados cae en cama con síntomas más severos. Tienen fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza y garganta, dolores musculares, diarreas, tos seca y pérdida del olfato, entre otros síntomas. Estas personas también se recuperan, aunque muchas quedan con secuelas.

Por último, el 5% de los contagiados, desarrollará una enfermedad más grave, que necesitará hospitalización y cuidados intensivos. Lamentablemente, muchos de ellos perderán la vida.

Nadie sabe en qué grupo caerán Trump y la primera dama: en el 81, en el 14 o en el 5%.

En tercer lugar, es importante recordar que no existe un tratamiento específico contra el virus, por lo que las personas enfermas solo tendrán que recibir medicamentos contra los síntomas.

Los tratamientos del coronavirus

Ya hemos visto que ni la hidroxicloroquina, ni la azitromicina, ni la ivermectina —que se usa en algunos países latinoamericanos— son efectivas en combatir al nuevo coronavirus. Es decir, todos los tratamientos que recibirán los Trump serán solo sintomáticos.

En cuarto lugar, y esto es muy importante para Trump, hay que recordar qué grupos de personas tienen más probabilidad de que su estado se complique.

Y como le hemos dicho en anteriores episodios, los grupos de riesgo incluyen ser hombre, tener más de 65 años y sufrir de obesidad, tres características que reúne el presidente de Estados Unidos.

En ese sentido, Melania Trump es más joven y no tiene factores de riesgo conocidos.

En este punto, tenemos que decir que lo temible de este virus es que -a pesar de conocerse los factores de riesgo anteriormente mencionados- no es posible predecir quién presentará más complicaciones en su salud.

¿Hay riesgo a la salud del presidente y primera dama?

En otras palabras, una persona puede tener todos los factores de riesgo y -aun estando infectada- su cuadro médico no se agravará. Sin embargo, otra persona con perfecta salud puede presentar síntomas más complicados.

Es decir, al final del día, como se dice, el destino de una persona infectada va a depender de su sistema de defensa, así como de la capacidad de sus sistemas inmunológicos innato y adaptativo.

Por esta razón, es muy importante repetir que esta enfermedad es real y que de contagiarse, uno puede estar en peligro. Entonces, nuestro principal objetivo debe ser prevenirla. Para eso:

Use una mascarilla siempre que esté fuera de casa

Evite las aglomeraciones

Mantenga una distancia de al menos 8 pies o dos metros con otras personas

Y lávese constantemente las manos

Estas son las reglas de oro para evitar una infección, que como lo estamos viendo hoy día, no importa si eres la persona más humilde o la más poderosa de la Tierra, te va a infectar si no la tomas en serio.

