Kim Kardashian West organizó «humildemente» una fiesta en una isla privada durante una pandemia, y hay ola de críticas

(CNN) — Sin inmutarse por una pandemia en curso, Kim Kardashian West reveló que organizó una fiesta de cumpleaños para ella y decenas de amigos en una isla privada en la que cambió el distanciamiento social por bailar, andar en bicicleta y nadar con ballenas. Pero al menos lo hizo con humildad.

La personalidad de la televisión se enfrenta a una reacción violenta y a un torrente de memes después de compartir imágenes de la celebración de su cumpleaños 40 en una isla no revelada, una experiencia que, dice, le dio un poco de normalidad en tiempos difíciles.

This is 40!

«Después de 2 semanas de múltiples exámenes de salud y pedir a todos que se pusieran en cuarentena, sorprendí a mi círculo íntimo más cercano con un viaje a una isla privada donde podíamos fingir que las cosas eran normales solo por un breve momento», escribió Kardashian West en Twitter.

We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020

«Bailamos, montamos en bicicleta, nadamos cerca de las ballenas, hicimos kayak, vimos una película en la playa y mucho más», explicó, junto con fotografías de los invitados a la fiesta de cumpleaños.

Pero el evento de cumpleaños fue como una experiencia de aproximación a la realidad para Kim Kardashian West, quien escribió: «Me doy cuenta de que para la mayoría de las personas esto es algo que está muy lejos de su alcance ahora, por lo que en momentos como estos, recuerdo humildemente lo privilegiada que es mi vida».

No obstante, su encuentro fue objeto de burlas despiadadas en las redes sociales por los comentaristas, muchos de los cuales no han podido buscar la normalidad en sus propias islas privadas durante la actual crisis de covid-19.

Escenas de pesadilla de películas como «Midsommar», «Parasite» y «The Wicker Man» fueron sustituidas en el tuit de Kardashian West por varios usuarios creativos de Twitter.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time pic.twitter.com/aaUZKhmqFC

— sophie thompson (@sophxthompson) October 27, 2020

Otros encontraron paralelos con la fiesta de cumpleaños de Kardashian West en el mundo del arte. El periodista Ronan Farrow tuiteó una escena de «El jardín de las delicias», una pintura del maestro holandés Hieronymus Bosch, conocido por sus representaciones del infierno.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/iIM232lhnI

— Ronan Farrow (@RonanFarrow) October 28, 2020

Y el Museo de Arte Moderno de Nueva York consideró que la «Danza» de Matisse encajaba mejor con la descripción.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/FRLaCSe11J

— MoMA The Museum of Modern Art (@MuseumModernArt) October 27, 2020

El actor Zach Braff, mientras tanto, vinculó el viaje con otra desafortunada excursión a la isla al tuitear una imagen de Ja Rule y Billy MacFarland promocionando el infame Festival Fyre.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/JxuJCuQCoY

— Zach Braff (@zachbraff) October 28, 2020

Y el perfil oficial de Twitter del gobierno de Nueva Jersey utilizó la frase para señalar una de las contribuciones más reconocidas del estado a la cultura popular, publicando una imagen del elenco de «Los Soprano» disfrutando de una excursión de un día.

After 2 weeks of multiple health screens and asking everyone to quarantine, I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. pic.twitter.com/27WFsdkaVx

— New Jersey (@NJGov) October 28, 2020

No está claro qué tan severamente dañará la controversia la suerte política del esposo y candidato presidencial de Kardashian West, Kanye West.

Pero muchos cuestionaron la logística de su evento, dado que Kardashian West se olvidó de proporcionar detalles de en qué consistían las «múltiples pruebas de salud» de sus invitados al cumpleaños.

Y la estrella también recibió una parte de críticas más directas por organizar la escapada en un momento en que muchos gobiernos se están organizando en contra de los viajes no esenciales y el impacto económico de la pandemia hace que millones de personas se vean sometidas a presión financiera.

«Feliz cumpleaños. Espero que alguien te haya regalado un libro del alfabeto para que puedas aprender a leer el momento», escribió el actor y presentador de podcast Kelechi Okafor en una respuesta ampliamente compartida al hilo de Kardashian West.

Kardashian West cumplió 40 años el 21 de octubre. Se anunció el mes pasado que su programa de telerrealidad de toda la vida, «Keeping Up with the Kardashians«, llegará a su fin en 2021.

