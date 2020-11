Justin Turner celebró triunfo de la Serie Mundial junto a sus compañeros, pese a tener covid-19

(CNN)– La Serie Mundial no había visto nada parecido en lo que fue la final más extraordinaria que planteó tantas…

(CNN)– La Serie Mundial no había visto nada parecido en lo que fue la final más extraordinaria que planteó tantas preguntas como puntos de discusión. La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, tuvo que ser retirado en medio de la victoria de su equipo en el sexto juego de la Serie Mundial sobre los Rays de Tampa Bay después de dar positivo por coronavirus.

Turner inicialmente no se unió a sus compañeros de equipo en el campo para las celebraciones posteriores al juego y tuiteó: «¡No puedo creer que no pueda estar allí para celebrar con mis muchachos!»

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps

Sin embargo, Turner finalmente regresó al campo para celebrar, abrazando a sus compañeros de equipo, posando para fotos con el plantel y en ocasiones sin usar una máscara, lo que ha llevado a que tanto el antesalista de 35 años como la organización de los Dodgers sean blanco de críticas.

«No creo que hubiera nadie que le impidiera salir (al campo)», dijo a los periodistas Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, después del partido.

Friedman agregó que Turner había tenido cuidado de no mezclarse con aquellos con los que «aún no había estado en contacto», pero dijo que no lo vigiló durante las celebraciones posteriores al juego.

«Si hay gente a su alrededor sin máscaras, eso no es una buena óptica», dijo Friedman, y agregó que «no estaba seguro» si los Dodgers podrían viajar de regreso a Los Ángeles desde su burbuja en Texas.

La MLB no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN cuando se le preguntó si el equipo tendría que permanecer aislado en Texas y por qué se le permitió a Turner regresar al campo para celebrar.

Turner es el primer jugador de la MLB en dar positivo por covid-19 desde que la liga puso a todos los equipos involucrados en la postemporada en burbujas, en estadios neutrales para reducir los viajes y la posibilidad de propagar el virus.

Los Dodgers y los Rays también se han mantenido en ambientes de burbuja mientras jugaban la Serie Mundial en la sede neutral de Arlington, Texas.

El éxito deportivo de Los Ángeles

El comisionado de la MLB, Rob Manfred, le dijo a Fox durante su entrevista posterior al juego que era «una noche agridulce» para la liga.

«Estamos contentos de haber terminado. Creo que es un gran logro para nuestros jugadores terminar la temporada, pero obviamente estamos preocupados cuando alguno de nuestros jugadores da positivo», dijo.

«Nos enteramos durante el juego que Justin era positivo. Lo aislaron inmediatamente para evitar la propagación», agregó Manfred.

La multitud que había estado presente para presenciar la victoria del Juego 6 de los Dodgers abucheó a Manfred durante su discurso posterior al juego. Los abucheos se hicieron tan fuertes que el comisionado hizo una pausa en un intento de dejarlos esfumar.

Poco después de que la temporada se reiniciara luego del receso forzado debido a la pandemia, hubo grandes dudas de que pudiera terminar, después de que los Miami Marlins y los Cardinals de St. Louis hubieran pospuesto los juegos luego de grandes brotes.

El deporte como posible detonante de propagación en Los Ángeles

Al menos 7.000 personas han muerto por el coronavirus en el condado de Los Ángeles, anunciaron el lunes funcionarios de salud pública.

Según los funcionarios, el aumento de casos (más de 300.000 personas han sido infectadas en el condado más poblado del país) está fuertemente vinculado a reuniones públicas y privadas para eventos deportivos.

En una conferencia de prensa el lunes, la directora del Departamento de Salud Pública del Condado de L.A., la Dra.Barbara Ferrer, dijo que ha habido más personas mezcladas de lo previsto a medida que los eventos deportivos unen a las personas en toda el área.

Además de que los Dodgers aseguraron la Serie Mundial, Los Angeles Lakers ganaron el título de la NBA a principios de este mes, mientras que dos equipos de LA NFL vuelven a la acción.