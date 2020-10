El huracán Delta se dirige hacia la costa del Golfo de EE.UU. después de azotar Yucatán

(CNN) — Al salir de la península de Yucatán en México el miércoles, el huracán Delta se fortaleció de nuevo…

(CNN) — Al salir de la península de Yucatán en México el miércoles, el huracán Delta se fortaleció de nuevo a huracán de categoría 2, con vientos sostenidos de 160 km/h, según la actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) del jueves en la madrugada.

Delta avanza hacia la misma área de la costa del Golfo de EE.UU. que todavía se recupera tras el paso del huracán Laura.

Se emitió una alerta de huracán para partes de la costa desde High Island, Texas, hacia el este hasta Grand Isle, Louisiana. Una alerta de marejada ciclónica está vigente desde High Island hasta la frontera entre Alabama y la Florida, según el NHC.

«Fortalecimiento de Delta mientras se mueve sobre el centro-sur del Golfo de México», dijo el centro el miércoles por la noche. «Las marejadas ciclónicas potencialmente mortales y los vientos dañinos son cada vez más probables en partes de la costa norte del Golfo a partir del viernes».

Si bien el centro predice que la tormenta podría convertirse en un huracán de categoría 3 el jueves por la noche, el agua más fría y los vientos en niveles superiores pueden debilitar a Delta a una categoría 2 para cuando llegue a la costa de EE.UU.

La trayectoria proyectada de Delta se parece inquietantemente a la del huracán Laura. Este tocó tierra en Louisiana como tormenta de categoría 4 el 27 de agosto. Dejó 15 personas muertas, cientos de miles sin electricidad y destruyendo más de 10.000 hogares en el suroeste de Louisiana.

«Todavía nos estamos recuperando del huracán Laura», dijo el alcalde de Lake Charles, Nic Hunter, en una publicación de Facebook. «Se ha avanzado mucho desde Laura, pero todavía hay mucha gente pasando por el dolor y la lucha».

Si Delta toca tierra en Louisiana, será el cuarto arribo de una tormenta con nombre este año en el estado. Eso es algo que nunca ha sucedido.

Si bien algunos evacuados todavía viven en refugios tras el huracán Laura, ya se han iniciado evacuaciones voluntarias en varias áreas bajas y se han emitido algunas órdenes obligatorias.

Se emitieron alertas de tormenta tropical en Texas, incluidas Houston y la Bahía de Galveston, y en Louisiana, incluidos Nueva Orleans, el lago Pontchartrain y el lago Maurepas.

Delta tocó tierra en la península de Yucatán como una tormenta de categoría 2 el miércoles por la mañana. Aproximadamente a medio camino entre las ciudades turísticas de Cancún y Playa del Carmen en Puerto Morelos, según el NHC.

El huracán se abrió paso rápidamente sobre la península y resurgió en el Golfo de México. Como una tormenta de categoría 1 el miércoles por la noche, Delta estaba a unos 885 kms al sur-sureste de Cameron, Louisiana, con vientos máximos sostenidos de 145 km/h.

La tormenta dejó los populares centros turísticos de México sin muertes conocidas ni daños importantes hasta la tarde del miércoles. Más de 39.000 personas habían sido evacuadas antes de la llegada de Delta.

Delta es solo la última gran tormenta en una de las temporadas de huracanes más copadas de la historia reciente. Cuando llegue a EE.UU. en los próximos días, Delta se convertirá en la décima tormenta con nombre en tocar tierra en EE.UU. esta temporada. Así establecerá el récord de la mayor cantidad en un año. Será el quinto huracán en tocar tierra, la mayor cantidad de tormentas que Estados Unidos ha visto desde 2005.

Turistas se refugian en el Instituto Tecnológico de Cancún, México.

MIRA: Cancún trabaja a marchas forzadas para limpiar zona hotelera tras paso de huracán Delta

Estados se preparan para condiciones que amenazan la vida

El gobernador John Bel Edwards ha declarado el estado de emergencia. Y solicitó una Declaración Federal de Emergencia antes de la llegada a tierra, dijo en un comunicado.

«El huracán Delta es una tormenta peligrosa que traerá fuertes vientos, lluvias intensas, marejadas ciclónicas potencialmente mortales e inundaciones en la costa de Louisiana. Y tengo la esperanza de que el presidente Trump apruebe rápidamente mi solicitud de una declaración federal de emergencia», dijo Edwards.

Edwards animó a los residentes a estar preparados para un gran huracán y no concentrarse en su fuerza. «Todos en el sur de Louisiana deberían prestar mucha atención al clima en los próximos días. Y prestar atención a los consejos e instrucciones de sus funcionarios locales», dijo el martes.

Entergy, con sede en Nueva Orleans, está monitoreando la tormenta y preparándose para responder en Louisiana. La empresa de servicios públicos ha estado ocupada con los esfuerzos de restauración luego de la devastación que el huracán Laura causó en la infraestructura de distribución y transmisión.

Entergy anunció la semana pasada que había restaurado el suministro eléctrico a todos los clientes accesibles en el suroeste de Louisiana.

La marejada ciclónica amenazante, los vientos dañinos generalizados y las inundaciones serán importantes, dijo Ben Schott, jefe del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva Orleans.

Lo más temprano que golpeará la tormenta será el viernes por la mañana, dijo. Pero si la tormenta disminuye, podría ser hasta el sábado por la mañana. Toda la costa de Louisiana podría ver vientos de tormenta tropical, dijo Schott.

Las escuelas de Louisiana en toda la región de la Costa del Golfo estarán cerradas jueves y viernes.

Los funcionarios de Nueva Orleans dijeron que continuarían monitoreando la trayectoria del huracán Delta «minuto a minuto» para determinar si se necesitaban evacuaciones.

Sacos de arena fueron provistos por el condado de Okaloosa en la Florida el martes para preparaciones ante la potencial llegada de Delta.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, declaró el estado de emergencia el martes antes de la tormenta para ayudar a Alabama a comenzar el proceso de preparación. Además, para posicionar al estado para una declaración de desastre antes de la llegada a tierra con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias.

Una evacuación obligatoria para los turistas en la costa del golfo de Alabama, incluyendo Orange Beach, Gulf Shores, Dauphin Island y áreas no incorporadas de Ono Island y Fort Morgan, está ordenada para comenzar el miércoles por la mañana.

«Esto es por su seguridad y bienestar, así como por la seguridad y el bienestar de los lugareños que están trabajando para preparar a sus comunidades en caso de que el huracán Delta siga más hacia el este», dijo Ivey en un comunicado.

Sent into our NOAA Port Meteorological Officer from one of our Volunteer Obs Ships, the Florida Voyager in the western Caribbean Sea near #delta hurricane. The ship is cutting thru 14-16 foot seas with some 20 foot breakers over the bow. The deck is 27 ft above the water line. pic.twitter.com/nxWRHMvYI3

— NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) October 6, 2020

Dijo que dado que la tormenta ya es más fuerte que el huracán Sally, que causó una destrucción generalizada en el estado cuando golpeó el 16 de septiembre, se pronostican fuertes lluvias y vientos fuertes para el área sin importar dónde toque tierra.

«Como los residentes a lo largo de la Costa del Golfo saben muy bien, estas tormentas son impredecibles. Recomiendo encarecidamente a todos que se tomen en serio el huracán Delta», dijo Ivey.

Mississippi ha desplegado 160.000 sacos de arena en condados bajos y tiene nueve refugios en espera para abrir si es necesario, tuiteó el martes la agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi.

A lo largo de la Costa del Golfo, casi el 10% de las plataformas petroleras tripuladas han cerrado sus operaciones antes de la tormenta, según la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental de EE.UU., que ha activado su Equipo de Respuesta a Huracanes. Se ha evacuado al personal de al menos una plataforma.

Delta triplicó su fuerza en menos de dos días

Residentes en Cancún hacen fila para comprar gas antes de la llegada de Delta.

En México, la gente en toda la península se preparó para la tormenta comprando suministros en tiendas de comestibles, cubriendo edificios con madera contrachapada y haciendo fila para llenar grandes jarras de agua, según mostró un video de TV Azteca, afiliada de CNN.

Decenas de turistas que fueron evacuados de sus hoteles llevaban máscaras y se sentaron a charlar mientras esperaban el transporte. Otros fueron mostrados esperando vuelos fuera del área, con muchos vuelos cancelados o retrasados debido a la tormenta.

Miembros del Ejército mexicano se preparan para moverse en Valladolid y Tizimin, en el estado de Yucatán, antes de la llegada de Delta.

La velocidad del viento de Delta se triplicó en el lapso de aproximadamente 30 horas, pasando de una depresión tropical con vientos de 56 km/h el lunes por la mañana a una tormenta de categoría 4 con vientos de 233 km/h antes de debilitarse. Los vientos máximos sostenidos aumentaron en 136 km/h en 24 horas, la mayor cantidad en un día en lo que va del año.

La Fuerza de Apoyo en Desastres del Ejército Mexicano se activó para ayudar con las evacuaciones y otros preparativos para la tormenta antes de que tocara tierra.

Más de 700 militares y 47 vehículos oficiales realizaron recorridos de seguridad, revisaron afluentes y evacuaron a las personas con mayor riesgo, dijo.

Dave Hennen, Hollie Silverman, Tina Burnside, Gisela Crespo, Kay Jones, Joe Sutton, Haley Brink y Devon Sayers de CNN contribuyeron a este informe.