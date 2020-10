El diagnóstico positivo de coronavirus de Donald Trump lo coloca en compañía de Boris Johnson y Jair Bolsonaro

Londres (CNN) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es el único líder en el escenario mundial…

Londres (CNN) — El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no es el único líder en el escenario mundial que ha contraído coronavirus.

Su prueba positiva, anunciada en la madrugada del viernes, lo coloca en compañía del primer ministro británico Boris Johnson, el brasileño Jair Bolsonaro y el primer ministro ruso Mikhail Mishustin.

| Políticos y gobernantes que se han contagiado de coronavirus – El presidente Donald Trump y la primera dama dieron positivo por coronavirus, junto con una de las principales asesoras de Trump, Hope Hicks. Así lo anunció la Casa Blanca este 1 de octubre. Los dos están sin síntomas y se encuentran bien, dijo la Casa Blanca. Mira más en esta galería.

| Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, contrajo coronavirus y estuvo en casa recuperándose. (Crédito: PEDRO PARDO/AFP via Getty Images)

| Jeanine Áñez – La presidenta interina de Bolivia anunció el 9 de julio de 2020 que tiene coronavirus. En su cuenta de Twitter publicó: “He dado positivo a covid-19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante”. Mira en esta galería otros políticos y gobernantes que se han infectado de coronavirus.

| Diosdado Cabello – El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela anunció el 9 de julio de 2020 que ha dado positivo por covid-19. “Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado”, escribió Cabello. (Crédito: Carolina Cabral/Getty Images)

| El 7 de julio de 2020, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio a conocer que dio positivo para covid-19, hablando en la televisión pública. Bolsonaro durante mucho tiempo había desestimado el coronavirus como una “pequeña gripe”. “Todos sabían que llegaría a una parte considerable de la población tarde o temprano. Fue positivo para mí“, dijo el mandatario.

| El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa dieron positivo por covid-19, según informó el mandatario este 16 de junio en cadena de radio y televisión. (Photo by ORLANDO SIERRA / AFP)

| Boris Johnson. El primer ministro de Reino Unido pasó una semana en el hospital, incluyendo tres noches en la unidad de cuidados intensivos, tras dar positivo por coronavirus, en marzo de este año. El mandatario salió del hospital en abril, recuperado. (Foto: No 10 Downing Street via Getty Images)

| María Eugenia Vidal – La exgobernadora Buenos Aires confirmó a través de Twiter este 16 de junio que dio positivo para coronavirus, aunque está asintomática. (JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images)

| Davi Alcolumbre. El presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Davi Alcolumbre, resultó positivo para coronavirus en marzo. Se recuperó en su hogar, pues no necesitó hospitalización. (SERGIO LIMA/AFP via Getty Images)

| Quim Torra. El presidente de la Generalitat de Cataluña dio positivo en la prueba de coronavirus, según anunció el 16 de marzo. Torra continuó con sus labores en confinamiento y regresó a su oficina el 1 de abril tras dar finalmente negativo en los exámenes. (PAU BARRENA/AFP/Getty Images)

| Davi Alcolumbre. El presidente del Senado y del Congreso Nacional de Brasil, Davi Alcolumbre (C), resultó positivo para coronavirus en marzo. Se recuperó en su hogar, pues no necesitó hospitalización. (SERGIO LIMA/AFP via Getty Images)

| Nadine Dorries – La ministra de Salud de Reino Unido contrajo coronavirus en marzo. Fue la primera parlamentaria británica en dar positivo. Boris Johnson y su prometida Carrie Symonds estuvieron en una recepción con Dorries antes de que el primer ministro diera positivo. Dorries estuvo en aislamiento en su hogar y se recuperó. (Ken McKay/ITV/Shutterstock)

| Carmen Calvo. La vicepresidenta del Gobierno español se infectó de coronavirus según informó el 25 de marzo el Gobierno de España. Tuvo que ser hospitalizada por una afección respiratoria y se reincorporó al trabajo el 14 de abril. (MARISCAL/POOL/AFP via Getty Images)

| Irene Montero. La ministra de Igualdad de España dio positivo por coronavirus, lo que llevó a que su esposo, el vicepresidente Pablo Iglesias. La ministra superó los síntomas y se reintegró a su trabajo el 21 de abril. Iglesias no se contagió. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images)

| Rand Paul. El senador republicano de Kentucky fue el primero de ese país en contagiarse de coronavirus, según reveló él mismo el 22 de marzo en un comunicado en Twitter. El 7 de abril anunció en la misma plataforma que se había recuperado.

| Alex Campbell – El diputado bonaerense dio positivo por coronavirus, según informó el 16 de junio. El legislador está aislado en su casa. (Foto de Telam)

| Omar Fayad – El gobernador de Hidalgo, México, dijo el 28 de marzo que había dado positivo por coronavirus. El 23 de abril tuiteó que había vencido la enfermedad. (Foto: @omarfayad)

| Adán Augusto López – El gobernador de Tabasco, México, dijo el 29 de marzo a través de Twitter que se había contagiado de la enfermedad. El 4 de mayo le dieron de alta, según comunicó él mismo en sus redes sociales.

| Francisco Domínguez Servién – El gobernador de Querétaro se sumó a la lista de políticos mexicanos con covid-19 el 28 de marzo. El 13 de abril fue dado de alta.

| Juan Carlos López Castrillón. El alcalde de Popayán, ciudad del suroccidente de Colombia, estuvo en el centro de una polémica pues el 20 de marzo informó que tenía coronavirus, cinco días después de haber participado en una reunión con el presidente Iván Duque, quien a su vez se sometió a una prueba que salió negativa. La Fiscalía de Colombia imputó cargos a López Castrillón el 23 de abril, pues no informó de su estado de salud antes de reunirse con el presidente y lo señaló como “presunto responsable del delito de falsedad ideológica en documento público”. El 20 de marzo -por medio de un video– López Castrillón aseguró que no evadió protocolos sanitarios, ya que según él, cuando regresó de Marruecos el primero de marzo (habiendo pasado por España) no había cuarentena aún en Colombia y él no tenía síntomas. El 27 de abril la Fiscalía le retiró la medida de aseguramiento.

| Michel Barnier – El 19 de marzo, Barnier, jefe negociador de la Unión Europea, anunció que dio positivo para covid-19. Estuvo aislado en casa y regresó a trabajar el 14 de abril. (JOHN THYS/AFP via Getty Images)

| Franck Riester. El ministro de Cultura de Francia fue diagnosticado el 8 de marzo y estuvo confinado en casa hasta que se recuperó.

| Yaakov Litzman – El ministro de Salud de Israel, de 71 años, contrajo coronavirus en abril y permaneció en casa y realizando su trabajo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, estuvo en contacto con Litzman y como manera preventiva se puso en autocuarentena en ese entonces. Netanyahu no ha dado positivo para la enfermedad. (JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

| Príncipe Carlos – El hijo de la Reina Isabel y primero en la línea de sucesión al trono británico, dio positivo por coronavirus y estuvo en autoaislamiento en Escocia. El 1 de abril dijo en un video en Twitter que había superado la enfermedad.

| Príncipe Alberto – El monarca de 62 años dio positivo en marzo. Permaneció aislado en su residencia sin síntomas graves. (Kevin Winter/Getty Images)

| Mikhail Mishustin – El primer ministro de Rusia se infectó con covid-19 en abril y estuvo aislado.

De ellos, Johnson fue el que se enfermó más gravemente después de que dio positivo por el virus a fines de marzo. Pasó una semana en el hospital, con tres noches en cuidados intensivos y, al ser dado de alta ingresado, dijo que «las cosas podrían haber ido de cualquier manera» para él. Incluso después de salir del hospital, tuvo que pasar un tiempo recuperándose en su residencia oficial en el campo, Checkers.

La enfermedad de Johnson, en el apogeo de la primera ola de infecciones en Gran Bretaña, complicó la respuesta del gobierno, sobre todo porque el virus se propagó a través de las filas del gobierno en Westminster.

Trump y su esposa Melania, que también dio positivo por el virus, pueden estar asintomáticos o tener solo síntomas leves, como fue el caso del ministro de salud británico Matt Hancock.

A sus 74 años y con su sobrepeso, Trump, que ha pasado meses minimizando la gravedad de la pandemia mientras las muertes en Estados Unidos superaron las 207.000, se encuentra en la categoría de mayor riesgo de complicaciones graves por la enfermedad.

Pero es probable que la primera dama, de 50 años, tenga un riesgo menor de sufrir una enfermedad grave.

Johnson tuiteó sus mejores deseos a Trump y a la primera dama, diciendo que esperaba que «ambos se recuperen rápidamente del coronavirus».

El presidente y la primera dama de Estados Unidos pueden esperar recibir la mejor atención que el país puede ofrecer. Pero algunos temen que no se esté dando la imagen completa.

Incluso cuando el primer ministro británico estaba en el hospital, las reuniones informativas diarias de Downing Street proclamaban alegremente que estaba de «buen humor» cuando, de hecho, según el propio relato de Johnson, la situación era significativamente más grave.

Desprecio por las máscaras y el distanciamiento físico

En Brasil, el líder populista Bolsonaro pasó meses minimizando la amenaza del coronavirus, como Trump, descartándolo como una «pequeña gripe» y asegurando a sus compatriotas que tenían poco que temer.

El hombre de 65 años también ha mostrado desdén por precauciones como el uso de máscaras y el distanciamiento social, tanto antes como desde su prueba positiva a principios de julio.

Menos de dos semanas después de dar positivo, Bolsonaro dio un paseo por los terrenos de su palacio presidencial y saludó a una multitud de simpatizantes, según mostró un video transmitido en vivo en su página de Facebook.

Si bien el presidente de Brasil usaba una máscara, estaba flanqueado de cerca por varios asesores que no parecían mantener constantemente una distancia física significativa con él. Se bajó repetidamente la máscara mientras hablaba, incluso cuando había asesores cerca.

Otros en su gobierno también se vieron afectados por el virus. Dos ministros brasileños y otros tres funcionarios gubernamentales de alto rango confirmaron que también habían dado positivo antes de finales de julio.

Crédito: Andressa Anholete/Getty Images

Brasil se encuentra entre los países más afectados por el covid-19, solo superado por Estados Unidos en el número de muertes, con más de 144.000 registradas, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. El Reino Unido tiene el quinto número más alto de muertes por coronavirus registradas en el mundo, con más de 42.000.

Algunas encuestas sugieren que Johnson y Bolsonaro recibieron un pequeño impulso en el apoyo público después de su enfermedad de coronavirus.

Aumento en la aprobación tras la enfermedad

La organización de encuestas YouGov tuiteó el viernes que Johnson vio un segundo pequeño aumento en su índice de aprobación personal ya en aumento, del 54% al 60%, específicamente después de su hospitalización. Sin embargo, este no fue el caso de su gobierno, que ya había visto un aumento en el apoyo cuatro días antes de su prueba positiva, dijo YouGov. El índice de aprobación personal de Johnson había caído al 35% al ​​28 de septiembre, según la encuesta de YouGov.

En agosto, un mes después de su propia prueba positiva, Bolsonaro registró la tasa de aprobación más alta para su gobierno desde el comienzo de su mandato en enero de 2019, según una encuesta de Datafolha, el instituto de encuestas de opinión más grande de Brasil.

La encuesta indicó que el 37% de los brasileños consideró al gobierno de Bolsonaro «bueno o excelente» en agosto, un 5% más que en la encuesta anterior de julio.

Preocupación por los asesores de Trump y Biden

No está claro cuántos miembros del personal de la Casa Blanca o figuras republicanas de alto nivel tendrán que aislarse después de entrar en contacto con Trump o sus allegados.

El presidente había dicho el jueves por la noche que planeaba ponerse en cuarentena después de que una de sus ayudantes más cercanas, Hope Hicks, diera positivo en la prueba de la infección, lo que llevó la enfermedad a su círculo más íntimo.

Si bien la Casa Blanca con frecuencia promociona su extenso régimen de pruebas para el presidente y quienes se acercan a él (sus asesores lo han considerado el «hombre más testeado en el país»), las infecciones han subrayado las deficiencias de depender únicamente de las pruebas para prevenir el contagio.

En mayo, dos empleados de la Casa Blanca, incluido un miembro de la Marina que se desempeña como uno de los asesores personales de Trump, dieron positivo por el virus, y en julio un empleado de la cafetería en los terrenos de la Casa Blanca también dio positivo.

El presidente confirmó un cuarto caso positivo en los terrenos de la Casa Blanca el mes pasado.

También habrá preocupación en el campo del candidato presidencial demócrata Joe Biden de que pueda haber estado expuesto al virus.

Él y Trump compartieron escenario el martes por la noche en el primer debate presidencial, un evento caracterizado por gritos de mal humor, en el que Trump se burló de Biden por usar una máscara con frecuencia.

Biden y su esposa, Jill, desearon a los Trump una «rápida recuperación» en un tuit el viernes. «Continuaremos orando por la salud y seguridad del presidente y su familia», dijo Biden.

El diagnóstico positivo de coronavirus de Donald Trump lo coloca en compañía de Boris Johnson y Jair Bolsonaro