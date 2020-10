Cómo pedir un aumento en medio de una pandemia

(CNN Business) — Has trabajado más días y aumentado tu producción, asumido más responsabilidades y realmente mejoras. Te has ganado…

(CNN Business) — Has trabajado más días y aumentado tu producción, asumido más responsabilidades y realmente mejoras. Te has ganado un aumento de sueldo.

Pero, ¿es ahora el momento de preguntar?

Con la pérdida masiva de empleos y la continua incertidumbre económica a medida que avanza la pandemia, los trabajadores pueden dudar en pedir algo, y mucho menos un aumento.

«Si se encuentra en un lugar donde ha tenido un impacto significativo en la organización y ha asumido más responsabilidades y la empresa no está diciendo: ‘Tenga más dinero o esta promoción’, se lo debe a usted mismo», dijo Kate Dixon, autora de «Pay UP!: Desvelando secretos internos de la negociación salarial». Puede que no digan que sí, pero ¿y si lo hacen?

Reconoce al elefante en la habitación

Iniciar la conversación sobre un aumento de sueldo puede resultar incómodo en tiempos normales, pero se vuelve un poco más complicado en medio de una desaceleración económica.

Antes de comenzar a negociar, evalúe la salud de su empresa.

«Debe estar consciente de la situación de su empleador», dijo Joel Garfinkle, entrenador ejecutivo y autor de «Get Paid What You Worth: Learn How to Negotiate a Raise». «Si se congelan las contrataciones, o si realmente tienen dificultades financieras, es más difícil argumentar que mereces un aumento salarial».

Para ayudar a reconocer el clima actual, Shari Santoriello, especialista en carreras de Ama La Vida, recomienda hablar de ello de una manera que muestre tus contribuciones.

«No empezaría con: ‘Sé que los tiempos son difíciles, pero me lo merezco’», dijo. En su lugar, intente decir algo como: «Los últimos meses han sido un desafío, pero he podido seguir aumentando mis ventas, mejorar la moral del equipo o haber traído X nuevos clientes en un clima difícil».

Y no te disculpes, agregó. «Si comienzas la conversación con: ‘Lo siento, sé que es un mal momento’, eso te pone en una posición menos fuerte».

Muestra tu valor

El argumento de que estás trabajando duro no va a resultar en un aumento. Se trata de mostrar el valor que aportas a la empresa. Ve a la reunión preparado con ejemplos detallados de cómo has ayudado a la empresa.

«Se específico con los resultados que estás obteniendo», dijo Dixon. «Realmente se trata del impacto, no del esfuerzo».

Mantén un registro de tus logros durante todo el año para facilitar este proceso. No asumas que tu jefe (o su jefe) sabe acerca de tu buen trabajo. Cualquier evidencia cuantificable de su valor es buena, como cuánto dinero le ha ahorrado a la empresa o cifras de ventas. Los ejemplos de su liderazgo y formación de equipos también pueden ayudar a reforzar su argumento.

Determina lo que quieres

Haz tu tarea para averiguar cuánto ganan tus pares con experiencia similar en tu sector y en tu área.

Existen muchas herramientas en línea que brindan estimaciones salariales, incluidas Glassdoor, Indeed y Salary.com.

Si bien hablar sobre el salario se ha vuelto más común, aún puede ser un tema incómodo para abordar con sus compañeros. Dixon sugiere decir algo como: ‘Oye, veo trabajos como este que se pagan entre X e Y en el mercado, ¿te suena bien?’ En lugar de: ‘¿Cuánto gana?’

E incluso si tienes una cifra de salario que deseas alcanzar, no abras con ese número.

Da un rango, sugiere Nadine Franz, fundadora de APEX Career Services, «Un rango permite una buena conversación y compromiso».

«Intente algo como: ‘He tenido estos éxitos en los últimos seis meses o un año, siento que en este punto se justificaría un aumento dado lo mucho que he contribuido al crecimiento y desarrollo y me gustaría tener un aumento de XYZ. ‘»

Seguimiento al proceso

Incluso si no tienes éxito en obtener un aumento, todavía hay beneficios con solo pedirlo.

Al hacer un caso cuidadosamente pensado, has establecido lo que estás buscando y has destacado tu trabajo.

Mantén la compostura y haz avanzar la conversación si tu solicitud es rechazada.

Establece una línea de tiempo para volver a retomar la conversación y averiguar qué debes hacer para llegar a donde quieres estar. Solicita puntos de referencia y cualquier vacío que deba llenarse.

«Practicar tus habilidades de negociación es excelente y hacer saber a la gente que se toma en serio este tema también es excelente», afirmó Dixon.