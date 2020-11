Alerta en el Senado de México ante ola de contagios por covid-19

(CNN Español) — El Senado de México contabilizó hasta el miércoles 22 personas contagiadas por el nuevo coronavirus. Se trata…

Listen now to WTOP News

(CNN Español) — El Senado de México contabilizó hasta el miércoles 22 personas contagiadas por el nuevo coronavirus.

Se trata de tres senadores y el resto, personal de distintas áreas, según informó este jueves el senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario del gobernante partido Morena.

Algunos de los senadores positivos por covid-19 le dijeron a CNN no tener la certeza de donde pudieron haberse contagiado, aunque coinciden que participaron en una maratónica sesión del Senado el 21 de octubre, realizada en una sede alterna, cuando se aprobó la extinción de 109 fideicomisos.

(Photo by PEDRO PARDO/AFP via Getty Images)

“Nos desvelamos en una jornada maratónica, después me fui a mi casa, a las 10 de la mañana más o menos me dormí y cuando me levanté, ese día ya en la noche me empecé a sentir un poco mal», dijo el senador Alberto Galarza Villaseñor del partido Movimiento Ciudadano, quien actualmente se encuentra en recuperación.

«Al siguiente día me hice una prueba, la PCR, temprano, y salí positivo y me aislé inmediatamente”, añadió.

Más de 90.000 personas han muerto por covid-19 en México

Otra de las senadoras afectadas, Claudia Anaya Mota, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó a CNN que en la sesión del 21 de octubre se registraron, a su juicio, varias irregularidades en torno al protocolo sanitario que tendría que seguirse.

“Nos vimos todos en la necesidad por más de 12 horas de estar en un espacio reducido, con poca ventilación, en donde compartimos el micrófono de mano en mano todos los legisladores…

«Esto nos deja por experiencia no anteponer ningún tipo de agenda a la salud de los trabajadores y no me refiero únicamente a los senadores”, expresó la legisladora mexicana.

Refuerzan medidas en el Senado de México

Ante esta situación, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, dijo este jueves que ya se están reforzando las medidas sanitarias para prevenir los contagios de coronavirus.

Agregó que propondrá un proyecto de acuerdo para que “en épocas de emergencia, podamos sesionar a distancia. La verdad es que el Congreso mexicano, en toda su historia, no se preparó para pandemias de este nivel”.

El 28 de febrero, la Secretaría de Salud de México confirmó el primer caso de covid-19 en el país.

Desde entonces y hasta este jueves, han muerto 90.773 personas y se han registrado 912.811 contagios de coronavirus.