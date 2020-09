Zlatan Ibrahimović tiene coronavirus: «El covid tuvo el valor de desafiarme, qué mala idea»

(CNN Español) — Zlatan Ibrahimović resultó positivo por coronavirus. Fiel a su estilo, retó a la enfermedad. En su cuenta…

(CNN Español) — Zlatan Ibrahimović resultó positivo por coronavirus. Fiel a su estilo, retó a la enfermedad.

En su cuenta de Twitter el futbolista sueco al servicio del AC Milan informó del resultado positivo de este jueves, después de haber dado negativo el día anterior. Además, reconoció que no tiene síntomas.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

«Ayer resulté negativo en una prueba de covid y hoy positivo. No tengo síntomas. El covid tuvo el valor de desafiarme. Mala idea», sentenció el sueco en su publicación.

El club por su parte confirmó el estado del jugador en un comunicado y aseguró que permanecerá en aislamiento voluntario. El Milan descartó que otros miembros del equipo estuvieran infectados.

«Zlatan Ibrahimović dio positivo por covid-19 luego de una segunda ronda de pruebas de hisopo antes del juego de esta noche contra Bodø / Glimt. El Club ha informado a las autoridades pertinentes y el jugador ha sido puesto rápidamente en cuarentena en casa. Todos los demás miembros del equipo y el personal dieron negativo», se lee en el comunicado del club.

