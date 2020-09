Una ballena jorobada queda varada en un río infestado de cocodrilos

(CNN) — Una ballena jorobada quedó varada en un río infestado de cocodrilos en Australia, después de confundirse durante la…

(CNN) — Una ballena jorobada quedó varada en un río infestado de cocodrilos en Australia, después de confundirse durante la migración, según expertos.

En una situación «muy inusual», tres de los animales entraron al East Alligator River en el Parque Nacional Kakadu la semana pasada.

Los animales fueron vistos por primera vez el martes, le dijo a CNN una portavoz del parque, situado en el Territorio del Norte de Australia.

Un giro equivocado de la ballena jorobada

Desde entonces, el personal del parque ha estado vigilado de cerca una ballena, que parece estar atascada. La portavoz dijo que se cree que los otros dos mamíferos abandonaron el área, aunque los guardabosques no pueden estar completamente seguros.

El hámster europeo y la ballena franca del Atlántico Norte están entre las nuevas especies en peligro crítico de extinción

En Italia, rescatan a una ballena atrapada en una red 0:44

Si bien los científicos no pueden decir con certeza lo que sucedió, creen que un «giro equivocado» es la explicación más probable, según la portavoz.

Se introdujo inmediatamente una zona de exclusión en la desembocadura del río hasta un punto poco menos de 30 kilómetros río arriba «para el bienestar de la ballena y para la seguridad de las personas que podrían haber considerado ir al área en bote», publicó el parque en Facebook el viernes.

An exclusion zone has been put in place in Kakadu National Park, after three humpback whales entered the East Alligator…

Posted by Kakadu National Park on Friday, September 11, 2020

La primera vez que una ballena se queda atascada

«Por lo que sabemos, esta es la primera vez que sucede», dijo. «Se ha establecido un grupo de trabajo de expertos para vigilar la ballena y preparar planes para la intervención si es necesario».

«Lo último que queremos es una colisión entre un bote y una ballena en aguas donde prevalecen los cocodrilos. La visibilidad bajo el agua es cero. Tampoco queremos que los barcos fuercen inadvertidamente a la ballena río arriba», agregó.

«La ballena no está en peligro en este momento y no es una situación de emergencia. El mejor escenario es que la ballena regrese al mar».

Los científicos del Parque Nacional Kakadu y del Gobierno del NT continuarán monitoreando la ballena en los próximos días. «Apreciamos que este es un evento muy inusual y emocionante, sin embargo, nuestra prioridad en este momento es garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes y de la ballena».

Se vieron tres ballenas por primera vez en el río, pero los expertos creen que solo queda una.

Cocodrilos que atacan a humanos

La mayoría de los cuerpos de agua dentro del parque están habitados por cocodrilos de agua salada, que se sabe que atacan y matan humanos. A pesar de su nombre, también se pueden encontrar a más de 130 kilómetros río arriba desde la costa en hábitats de agua dulce.

Dron capta el momento en que dos ballenas sorprendieron a surfistas en Australia

De acuerdo con las pautas del parque para los visitantes, los cocodrilos pueden permanecer ocultos bajo el agua por mucho tiempo períodos y pueden moverse con gran sigilo y camuflaje. Son de acción rápida y se sabe que se mueven a velocidades de hasta 12 metros por segundo.

El personal del parque se reunió el lunes con expertos para discutir la mejor manera de ayudar a la ballena si es necesario.

Carol Palmer, científica principal del gobierno del NT, dijo: «El gobierno del Territorio del Norte está trabajando en estrecha colaboración con el personal y los propietarios tradicionales del Parque Nacional Kakadu, además de otros expertos muy experimentados, para si le damos a la ballena la mejor oportunidad de volver al mar».

Sana y salva

Feach Moyle, jefe de la sección de cultura y país de Kakadu, dijo en un comunicado a CNN: «La ballena sigue apareciendo sana y salva, lo que nos da tiempo para asegurarnos de que evaluamos todas las opciones disponibles y los riesgos asociados. Estas opciones van desde una intervención mínima mientras continuamos monitoreando a la ballena, hasta una intervención activa para intentar ayudar al animal a salir del río».

«La marea más alta del año tendrá lugar en unas pocas semanas, por lo que hay una ventana de oportunidad para que pueda salir al mar. Continuamos consultando con expertos y nuestro personal experimentado del Parque para asegurarnos de que nuestros planes sean alcanzable y seguro tanto para la ballena como para los involucrados en la operación», agregó.

«También buscamos una variedad de opciones para mapear el lecho del río para encontrar el canal más profundo a través del cual la ballena podría viajar al mar y estamos buscando el consejo del personal que están más familiarizados con este río».

Una ballena famosa por su «comportamiento activo en la superficie»

Las ballenas jorobadas viven en todos los océanos principales del mundo, según la Comisión Ballenera Internacional. La especie es conocida por su espectacular «comportamiento activo en la superficie». Este puede incluir saltos, aletazos y golpes de cola, y su «canción», que se escucha en las zonas de reproducción de los trópicos, dice la comisión en su sitio web.

El parque nacional más grande de Australia, Kakadu, figura en la lista doble de la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco por sus excepcionales valores naturales y culturales, según el sitio web del parque.

Es el hogar de muchas especies animales, incluidos cocodrilos y tortugas de espalda plana. También se describe a sí mismo como un «paisaje cultural vivo», ya que sus sitios arqueológicos registran las habilidades y el estilo de vida de los pueblos indígenas durante decenas de miles de años.