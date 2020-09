Un incendio en California provocado por una fiesta para revelar el género del bebé ha aumentado a más de 4.000 hectáreas

(CNN) — Un incendio provocado por un dispositivo pirotécnico utilizado durante una fiesta de revelación de género de bebé ha…

(CNN) — Un incendio provocado por un dispositivo pirotécnico utilizado durante una fiesta de revelación de género de bebé ha aumentado a casi 4.000 hectáreas desde el sábado.

El incendio de El Dorado en el condado de San Bernardino ha quemado 3.900 hectáreas y estaba contenido solo en un 7% hasta el lunes por la noche, según los bomberos, quienes dicen que es «uno de los incendios más peligrosos» que han visto en el área.

Los investigadores de Cal Fire determinaron que el incendio fue causado por un «dispositivo pirotécnico generador de humo» utilizado en una fiesta el sábado por la mañana en El Dorado Ranch Park en Yucaipa, California.

View this post on Instagram

#ElDoradoFire Firefighters from multiple agencies during the firing operation in Oak Glen this afternoon. Unified Command: @calfirebdu @sanbernardinocountyfire @sanbernardinonf @yucaipapd @chp_san_bernardino

A post shared by CAL FIRE San Bernardino Unit (@calfirebdu) on Sep 7, 2020 at 8:19pm PDT

Se han ordenado evacuaciones en la zona ya que las viviendas han sido amenazadas.

«En mis 30 años como ciudadano de Yucaipa, nunca había visto un incendio tan grande», dijo el alcalde de Yucaipa, David Ávila, durante una conferencia de prensa el lunes. «Como bombero jubilado con 32 años de experiencia, les puedo asegurar que fui testigo de uno de los incendios más peligrosos que podemos tener en esta área».

No se han reportado heridos ni estructuras dañadas por el incendio, confirmó a CNN Cathey Mattingly, portavoz de Cal Fire.

Estructuras quemadas en el incendio de El Dorado.

Los bomberos pudieron hacer un buen progreso en el incendio el lunes ya que no hubo un evento de viento importante, según un comunicado de prensa del Bosque Nacional de San Bernardino.

«El arduo trabajo de los equipos en tierra, los buldózeres y los aviones ha permitido realizar un gran trabajo a medida que se continúan construyendo líneas de fuego alrededor del fuego en preparación para el próximo evento Red Flag Santa Ana Wind que comienza al mediodía de mañana y hasta el miércoles», agregaron.

El video de vigilancia revisado por los investigadores mostró a una pareja con varios niños caminando hacia el césped mientras otra persona parece encender un dispositivo, dijo el lunes a CNN el investigador de CalFire, el capitán Bennet Milloy. Después de que se enciende, se ve a la familia luchando y agarrando botellas de agua para tratar de apagar el creciente fuego. Todos los involucrados han cooperado con los investigadores, dijo Milloy.

Los bomberos se han negado a divulgar el video a CNN, citando que es una investigación en curso.

Actualmente, los investigadores de incendios han identificado al menos tres leyes que han sido violadas, incluyendo «incendiar la tierra» y provocar el fuego. El nivel de imprudencia determinará si se registran como delitos menores o graves. Con base en eso, las sanciones podrían variar.

Si el fiscal de distrito prosigue con el caso, la persona que encendió la pirotecnia sería la persona acusada, explicó Milloy.

MIRA: Incendios en California: rescatan a más de 200 personas en operación aérea

«Realmente es una tragedia, es triste. Esperaban recordar el día de una manera diferente», dijo Milloy, agregando que más del 80% de los incendios son causados por humanos y que la gente necesita estar más consciente de su entorno. «Deben ser más cautelosos porque podría ser punible».

No es la primera vez que una revelación de género ha provocado un incendio. En 2017, un agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. fuera de servicio disparó un rifle de alta potencia a un objetivo cargado con un explosivo como parte de una revelación de género, provocando un incendio en Arizona que creció a casi 19.000 hectáreas y causó más de US$ 8 millones en daños.

Se declaró culpable en 2018 de un delito menor y fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar casi US$ 8,2 millones en restitución.

Cheri Mossburg de CNN contribuyó a este informe.