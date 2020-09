OPINIÓN | Por qué Estados Unidos necesita debates presidenciales ahora más que nunca

Nota del editor: Diana B. Carlin es profesora emérita de comunicación en la Universidad de Saint Louis. Ha investigado debates…

Listen now to WTOP News

Nota del editor: Diana B. Carlin es profesora emérita de comunicación en la Universidad de Saint Louis. Ha investigado debates políticos desde 1980 y es autora o coautora de 15 artículos y libros sobre debates, incluido «The 1992 Presidential Debates in Focus». Mitchell S. McKinney es profesor de comunicación y director del Instituto de Comunicación Política de la Universidad de Missouri. Es autor o coautor de nueve libros que exploran la comunicación de campañas políticas, incluido «An Unprecedented Election: Media, Communication, and the Electorate in the 2016 Campaign”. Las opiniones expresadas aquí son propias de los autores. Lea más opinión en cnne.com/opinion

(CNN) — Es poco probable que alguien tome una decisión de contratación sin entrevistarlo, basándose solo en alguna combinación del currículum del candidato, testimonios de familiares, comentarios en las redes sociales y acusaciones difamatorias de críticos anónimos. Por eso no estamos de acuerdo con quienes quieren descartar los debates presidenciales, que es el equivalente metafórico de una entrevista de trabajo presidencial.

Esa metáfora es comúnmente utilizada por los grupos focales que hemos realizado desde 1992 para explicar por qué los ciudadanos ven estos eventos. Y esperamos que los votantes quieran volver a ver la «entrevista» entre el presidente Donald Trump y Joe Biden el 29 de septiembre, el primero de los tres debates presidenciales programados antes de las elecciones del 3 de noviembre.

A lo largo de los años, durante el curso de nuestra investigación, hemos escuchado muchos de los argumentos para abolir los debates. Los principales son que no cambian los votos, no son sustantivos, no presentan información nueva y alientan a los candidatos a jugar con frases ingeniosas que son recogidas por los medios.

En el espíritu del debate, respondemos cada argumento aquí.

Primero, la objeción de que los debates no influyen en el resultado de las elecciones porque no cambian la opinión de los votantes. En elecciones cerradas como 2000 y 2016, donde los márgenes estrechos en uno o algunos estados clave determinaron el resultado, los debates podrían marcar la diferencia. Las encuestas a boca de urna de 2016, por ejemplo, mostraron que el 21% de los votantes dijeron que los nombramientos de la Corte Suprema eran «el factor más importante» en su elección – el tema de los primeros 15 minutos del tercer debate – con el 56% de los encuestados votaron por Trump.

MIRA: Joe Biden: lo que debes saber sobre las propuestas políticas del candidato presidencial demócrata antes del foro de CNN

En nuestra opinión, estuvieron entre los 15 minutos más efectivos de Trump de toda la campaña. Recordó a los vacilantes republicanos, después del alboroto por sus comentarios lascivos en la cinta «Access Hollywood», por qué querían a un republicano en la Casa Blanca.

Nuestra investigación con encuestas previas y posteriores al debate muestra constantemente que los debates influyen en los espectadores indecisos y vacilantes. Es cierto que muchos votantes usan los debates para confirmar su elección de voto, no para cambiarla. Sin embargo, en este año electoral, donde el grupo de indecisos es pequeño, pero millones de jóvenes estadounidenses son elegibles para votar por primera vez, los debates podrían ser cruciales para dar forma a las opciones de los nuevos votantes y decidir el resultado.

Luego, está el argumento de que los debates no son sustantivos y no presentan información nueva. Si es cierto, eso constituye un caso convincente para eliminarlos. Sin embargo, nuestra investigación muestra que estas acusaciones no se basan en lo que creen los espectadores del debate, sino más bien en lo que piensan los expertos políticos. Los espectadores quieren debates y los números lo demuestran. En 2016, dos de los tres enfrentamientos Clinton-Trump establecieron récords de audiencia de debates de todos los tiempos, y el primero atrajo a un total de 84 millones de espectadores, según datos de Nielsen, la audiencia más grande en la historia de los debates televisados que comenzaron con el encuentro entre John F. Kennedy y Richard Nixon en 1960.

Muchos estudios revelan que los espectadores obtienen información importante de los debates. Nuestras revisiones de cientos de transcripciones de grupos focales desde 1992 muestran que cada grupo tenía miembros que dicen que aprendieron algo nuevo. El conocimiento obtenido de los debates por primera vez y los votantes inclinados, pero no comprometidos, aumenta la confianza en su elección e incluso puede influir en su decisión de acudir a las urnas.

El formato de debate del ayuntamiento, en particular, proporciona una manera de que se escuchen las agendas de los votantes. Los análisis de nuestro equipo de investigación, tanto del contenido como de los efectos del foro, revelan varios beneficios distintos. A diferencia de algunos debates dirigidos por periodistas, las preguntas formuladas por los ciudadanos, por lo general, reflejan los temas citados como más importantes para el público. Los candidatos solían ser menos combativos (aunque este no fue el caso en 2016) y más receptivos a las preguntas de los votantes que a las de los reporteros con quienes es más probable que entren en combate o simplemente ignoren. Los espectadores del ayuntamiento también encontraron este evento más atractivo e informaron un mayor interés político y una disminución del cinismo político después de su exposición a un intercambio en el ayuntamiento.

La última objeción se relaciona más con los debates de las elecciones primarias que con los generales. Los debates primarios, especialmente los que tuvieron lugar durante la campaña de 2020, fueron por cable comercial con múltiples interlocutores y diseñados para provocar la respuesta de la audiencia y el conflicto entre los candidatos, porque se supone que el drama creado aumentará la audiencia y los dólares publicitarios. No hay comparación entre estos y los debates electorales generales sin comerciales patrocinados por un grupo no partidista con financiamiento privado, una fuente conjunta y un solo moderador. Sí, ambos tienen público, pero el público del debate de las elecciones generales normalmente se adhiere a la solicitud de no aplaudir ni reaccionar a las frases ingeniosas de los candidatos.

Los formatos primarios de 2020 violaron todos los buenos estándares de los debates políticos. No dejaron que cada candidato respondiera sobre todos los temas y hubo grandes diferencias de asignación de tiempo entre los candidatos. Como resultado, los debatientes primarios, a menudo, hicieron todo lo posible para llamar la atención y pasar tiempo. En los debates de las elecciones generales, el formato brinda una oportunidad para que los candidatos respondan al mismo conjunto de preguntas. Con segmentos de 15 minutos típicamente dedicados a solo seis temas en dos de los debates y nueve segmentos de 10 minutos cada uno en el debate vicepresidencial, hay menos necesidad de interrumpir y hablar sobre el otro candidato. Si los medios de comunicación se centran en el drama y las frases breves en lugar de la sustancia, entonces los periodistas, no los debates, tienen la culpa.

MÁS: ANÁLISIS | Alguien debe recordarle a Donald Trump que Bob Woodward no es presidente de Estados Unidos

Los debates han sido parte de la escena política estadounidense desde que James Madison y James Monroe debatieron por un escaño en el Congreso y Abraham Lincoln sirvió como polemista suplente del partido Whig en los días en que los candidatos presidenciales no hacían campaña públicamente.

En lugar de eliminar los debates consagrados, ya sean primarios o generales, ¿por qué no seguir mejorándolos? El formato de moderador único es muy superior al del panel; eliminar a la audiencia es una forma razonable de poner fin a las interrupciones y usar formatos equitativos y apagar el micrófono de cualquiera que no sea el orador puede reducir la atmósfera de pelea de comida. Y este año de pandemia ha demostrado que un debate virtual con preguntas en línea de los votantes puede reemplazar fácilmente al ayuntamiento.

Nada en una democracia es perfecto y nada en los debates políticos es perfecto. Pero siguen siendo, basados en la opinión pública y una investigación sólida, la mejor manera de comunicar al público las posiciones y diferencias de los candidatos.