Messi permanecerá en el Barcelona, según le dijo el futbolista a Goal.com

(CNN Español)— Lionel Messi seguirá siendo jugador del Barcelona FC, al menos por un año más cuando culmine su actual contrato con el club blaugrana. En una entrevista exclusiva con Goal.com el astro argentino se refirió a lo que ha pasado en los últimos días con su permanencia en el club.

Terminó la novela que mantuvo en vilo al mundo del fútbol desde el 25 de agosto. Lionel Andrés Messi Cudicini seguirá defendiendo los colores del Barcelona, el único club que ha tenido el jugador como profesional desde su llegada a la ciudad condal hace 20 años.

Messi rompió su silencio en una entrevista con el portal Goal.com y explicó por qué se quería ir.

“Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí», afirmó el argentino al medio.

«Fue un año muy complicado, sufrí mucho dentro de los entrenamientos, en los partidos y en el vestuario. Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra. Sufrí mucho este año y pensé en dar un paso al costado”, añadió.

Messi quería rescindir su contrato y marcharse como lo manifestó en un documento enviado al club en el cual pretendía marcharse sin tener que pagar una cláusula de rescisión. El equipo por su parte manifestó que no quería dejar que el jugador se marchara y quería extender su contrato.

LaLiga, por su parte, avaló la vigencia del contrato y apoyó la postura del equipo, a lo que el padre y representante del jugador, Jorge Messi, respondió con una carta negando la vigencia de la cláusula de 700 millones de euros para salir del club.

Messi dijo en la entrevista con goal.com aseguró que fue una decisión muy difícil y que su familia se puso a llorar cuando les comunicó.

«Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”, le dijo al portal.

La próxima temporada

Cerrando el capítulo de la posible marcha, ahora Messi afronta una nueva temporada con grandes cambios en el club. El equipo trajo a un viejo conocido como Ronald Koeman para sacudir por completo a una plantilla que necesita de manera urgente un cambio.

La última campaña terminó con una gran decepción, al ser eliminados vergonzosamente de la Liga de Campeones con una inolvidable goleada ante el Bayern de Munich 8-2. El Barça ya había dejado escapar LaLiga en la recta final que terminó ganando el Real Madrid.

Messi deberá reincorporarse a los entrenamientos del equipo, pero no se sabe si estará en el primer compromiso de la temporada ante al Gimnàstic el sábado 12 de septiembre. Este partido será un amistoso.

La Liga española comienza para el Barcelona el 27 de septiembre ante el Villarreal.

En cuanto a su estadía, Messi aseguró que seguirá dando el máximo por el equipo y por la gente que la ha pasado mal en los últimos meses por la pandemia.

«Hay dos cosas fundamentales que a la gente le gustaría saber… te quedas en el Barça, vuelves a liderar al equipo ¿Un mensaje optimista para el barcelonismo de cara al futuro?

“Como siempre. Voy a dar el máximo, daremos el máximo para luchar por todos los objetivos y ojalá se de y se pueda dedicar a la gente que lo ha pasado mal. Yo lo pasé mal en el año, pero es hipócrita decir eso si lo comparas con la gente que lo ha pasado mal de verdad con el virus, con la gente que ha perdido familiares y que ha perdido muchas cosas. Ojalá poder dar lo mejor y dedicar victorias a toda esa gente que nos acompaña desde arriba y a sus familiares, para poder dedicarle lo mejor a esa gente que lo está pasando mal y que podamos superar de una vez por todas podamos superar este virus y volver a la normalidad”. Sentenció Messi en la entrevista publicada por goal.com.