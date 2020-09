Los incendios forestales de California han consumido más de 800.000 hectáreas y han provocado cortes de energía en más de 170.000

(CNN) — Al menos 22 grandes incendios están ardiendo en California, donde las condiciones secas y ventosas y las altas…

(CNN) — Al menos 22 grandes incendios están ardiendo en California, donde las condiciones secas y ventosas y las altas temperaturas récord han estado alimentando las llamas durante semanas en algunas áreas.

Mientras los bomberos continúan luchando contra las llamas y rescatando personas de áreas peligrosas, otras agencias están cerrando los bosques nacionales de manera proactiva y se han ordenado cortes temporales de energía para evitar incendios futuros.

Un corte de energía por motivos de seguridad pública está vigente para 22 condados en el norte de California, con 172.000 clientes de Pacific Gas and Electric (PG&E) afectados el lunes por la noche. Se espera la restauración completa del servicio para el miércoles por la noche.

El gobernador de California declara el estado de emergencia en cinco condados por incendios forestales

1 de 9

| Los incendios forestales avanzan hacia áreas pobladas de la región vinícola del norte de California. Docenas más de incendios están ardiendo en partes del estado durante una brutal ola de calor. En esta imagen un camión conduce a través de las llamas en Napa el 18 de agosto. Mira en esta galería las imágenes más impresionantes de las llamas que han afectado casi 200 kilómetros cuadrados en la zona. (JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

2 de 9

| Más de dos docenas de incendios forestales ardían en todo el estado la madrugada del miércoles. (JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

3 de 9

| Una casa arde en la zona de Napa, California. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el martes una emergencia estatal para desplegar recursos para “combatir los incendios que arden en todo el estado y que se han agravado por los efectos de la histórica ola de calor de la costa oeste y los fuertes vientos sostenidos”. (JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

4 de 9

| En esta foto de exposición lenta se muestra cómo un árbol se consumió por las llamas de los incendios forestales que azotan a California. (JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

5 de 9

| Una bandera de EE.UU. ondea frente a una casa en llamas en Vacafille, California. (JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

6 de 9

| Los incendios al oeste de Vacaville, entre San Francisco y Sacramento, se encuentran entre decenas de incendios que arden en partes del estado. Y se producen en medio de una ola de calor brutal y cortes de energía, tanto intencionales como no intencionales, mientras la red eléctrica lucha por mantenerse al día con la demanda.

7 de 9

| Un residente limpia con una manguera una bicicleta quemada por las llamas en los incendios en el área de Napa. (JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

8 de 9

| A algunas personas al oeste de Vacaville, una ciudad de unos 100.000 habitantes entre San Francisco y Sacramento, se les ordenó evacuar mientras los incendios ardían en las colinas

9 de 9

| Casi 45 millones de personas en todo el oeste están bajo algún tipo de advertencia por ola de calor o temperaturas récord. (JOSH EDELSON/AFP via Getty Images)

end div.modal

Actualmente hay 76 grandes incendios forestales en los Estados Unidos, según el Centro Nacional Interagencial de Bomberos (NIFC por sus siglas en inglés), y California ha sido el estado más afectado. En lo que va del año, se han quemado poco más de 1,8 millones de hectáreas en todo el país, según el NIFC. Casi 850.000 de esas hectáreas se han quemado en California, dijo Cal Fire.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una advertencia de bandera roja para los condados de Ventura y Los Ángeles hasta el miércoles por la mañana.

Se esperan ráfagas de viento máximas de hasta 80 kmh para muchas áreas elevadas en el norte de California, lo que solo exacerba una temporada de incendios ya activa en el estado, ya que el clima cálido y seco continuará secando la vegetación y la hará más susceptible a los incendios durante el período de vientos, explicó el meteorólogo senior de PG&E, Scott Strenfel.

For Public Safety due to Severe Weather, PG&E has Begun Process of Turning Off Power in High Fire-Threat Areas – Strong Winds Expected to Last Through Early Wednesday Morning https://t.co/AOlcxoOAy8 pic.twitter.com/1SdvuxH6FE

— PG&E (@PGE4Me) September 8, 2020

«Desafortunadamente, este evento de viento está ocurriendo inmediatamente después de la ola de calor actual y producirá condiciones críticas de potenciales de incendios», dijo Strenfel.

«Las condiciones de viento, como las que se pronostican, aumentan el potencial de daños y peligros a la infraestructura eléctrica, lo que podría causar chispas si las líneas están energizadas. Estas condiciones también aumentan el potencial de propagación rápida de incendios», dijo PG&E en un comunicado de prensa en lunes.

Trabajadores del campo intentan sobrevivir a incendios y covid-19 3:34

Cientos rescatados del incendio Creek

El rápido incendio de Creek en el Bosque Nacional Sierra ha crecido a casi 55.000 hectáreas y no tiene contención, dijo el Supervisor del Servicio Forestal de los Estados Unidos, Dean Gould, durante una sesión informativa el lunes por la noche.

Gould calificó el incendio como un «desastre sin precedentes» para el condado de Fresno, y agregó que si bien se han producido incendios forestales importantes en el área antes, el incendio Creek es «el más agresivo de todos».

«Este es único en su clase», agregó Gould.

El incendio forestal «masivo» ha causado grandes daños estructurales y las condiciones actuales impiden que los equipos de inspección de daños entren en las áreas para inspeccionar exactamente cuántas estructuras se han perdido, dijo un funcionario de Cal Fire durante la sesión informativa.

A medida que el fuego se propaga, bloqueando caminos y senderos, se han ordenado evacuaciones en los condados de Madera y Fresno. Muchas personas que estaban de vacaciones durante el fin de semana festivo se han quedado atrapadas y han requerido rescates aéreos.

Durante todo el lunes, helicópteros intentaron rescatar a los que quedaron atrapados por el fuego, y el lunes por la noche siguió siendo una prioridad, dijo el teniente del alguacil del condado de Fresno, Brandon Pursell.

Se establecieron áreas temporales de refugio en cuatro lugares, dijo Pursell.

«Las personas que se encuentran en esas áreas temporales de refugio están a salvo», dijo Pursell. «Queremos que las familias comprendan que esas personas están a salvo».

Se estaba llevando a cabo una operación de rescate para unas 50 personas atrapadas por el incendio cerca del lago Edison y China Peak el lunes por la noche, según tuits del Departamento de Bomberos de Fresno.

El primer intento no tuvo éxito debido a las condiciones de mucho humo, pero el helicóptero Chinook hará otros intentos usando visión nocturna, dijo el departamento.

Durante el fin de semana, más de 200 personas fueron rescatadas del área cuando las llamas rodearon el embalse del lago Mammoth.

California, bajo récord de incendios 3:59

La amenaza de incendio cierra los bosques nacionales

Otra medida de seguridad debido a la «amenaza de incendio monumental» es el cierre de los bosques nacionales en el sur y centro de California.

En todo el estado, todos los campamentos estarán cerrados para uso diurno y nocturno a partir del lunes por la noche, dijo un comunicado del Servicio Forestal de Estados Unidos.

«La mayor parte de California permanece bajo la amenaza de condiciones de incendio peligrosas y sin precedentes con una combinación de calor extremo, eventos de viento significativos, condiciones secas y recursos para combatir incendios que se extienden hasta el límite», dijo el comunicado.

Entre las áreas que se están cerrando están el Bosque Nacional Sierra, donde el incendio Creek todavía está fuera de control y el Bosque Nacional San Bernardino, donde el incendio El Dorado fue provocado por un dispositivo en una fiesta para revelar el género de un bebé. El Bosque Nacional Sequoia también estará cerrado, pero el Parque Nacional permanece abierto con restricciones de no incendios y una advertencia de mala calidad del aire.

Incendios en California: rescatan a más de 200 personas 2:00

El cierre significa que no se permiten caminatas, andar en bicicleta, pescar o incluso realizar recorridos panorámicos. El Servicio Forestal espera que el cierre reduzca el potencial de incendios causados por humanos.

«La situación de los incendios forestales en todo California es peligrosa y debe tomarse en serio. Los incendios existentes muestran un comportamiento de fuego extremo, es probable que se inicien nuevos incendios, las condiciones climáticas están empeorando y simplemente no tenemos suficientes recursos para combatir y contener todos los incendios por completo», dijo Randy Moore, forestal regional del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) para la región suroeste del Pacífico.

Los cierres totales impactan al Bosque Nacional Stanislaus, al Bosque Nacional Sierra, al Bosque Nacional Sequoia, al Bosque Nacional Inyo, al Bosque Nacional Los Padres, al Bosque Nacional Angeles, al Bosque Nacional San Bernardino y al Bosque Nacional Cleveland. Se volverán a evaluar diariamente a medida que cambien las condiciones.

A pesar de lo grandes y generalizados que son los incendios en EE.UU., esta temporada es en realidad más baja que el promedio de 10 años para el mismo período, según el NIFC. En lo que va del año, ha habido un total de 40.883 incendios, un número por debajo del promedio de 10 años de 43.456, según los datos del NIFC. La superficie total quemada desde principios de año es de 4.645.058, en comparación con el promedio de 10 años de 2.298.753 hectáreas, informó la NIFC.

— Sarah Moon, Pierre Mielhan, Cheri Mossburg y Joe Sutton de CNN contribuyeron a este informe.