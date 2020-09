Lionel Messi despide a Luis Suárez y no se guarda nada contra el Barcelona

(CNN Español) — Lionel Messi esperó hasta último momento para despedirse de Luis Suárez y lo ha hecho dejando un…

(CNN Español) — Lionel Messi esperó hasta último momento para despedirse de Luis Suárez y lo ha hecho dejando un mensaje no muy amigable contra el Barcelona.

Messi utilizó las redes sociales para dejar un mensaje a su mejor amigo, quien después de seis años no estará más junto a él en el camerino blaugrana.

Era de esperarse que el astro argentino dedicara algunas palabras de manera pública para el uruguayo. Fue un mensaje entrañable por lo que representa Suárez para Messi dentro y fuera del campo, pero más evidente aún es el descontento de la «pulga» contra el Barcelona por la manera en que se ha ido el «pistolero».

«Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas… Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos.

Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada.

Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo». -Lionel Messi.

Suárez se encuentra en la historia del Barcelona como uno de sus mejores jugadores y para la estadística se encuentra como el tercer máximo goleador del equipo culé.

