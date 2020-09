Las mayores amenazas del huracán Sally son inundaciones tierra adentro y marejada ciclónica

(CNN) –– El huracán Sally podría causar inundaciones históricas y extremas «potencialmente mortales probablemente durante todo el miércoles», advirtió el…

(CNN) –– El huracán Sally podría causar inundaciones históricas y extremas «potencialmente mortales probablemente durante todo el miércoles», advirtió el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Comúnmente se considera que los huracanes amenazan con vientos fuertes y poderosos. Pero, de hecho, es el agua lo que causa la mayoría de la destrucción, y representa casi el 90% de las muertes.

Hurricane #Sally is likely to produce extreme life-threatening flash flooding through Wed along and just inland of the central Gulf Coast from the western Florida Panhandle to far southeastern Mississippi. @NWSWPC expects 10-20″ of rain, isolated 30″- historic flooding possible. pic.twitter.com/RPHVT0LR4F

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 15, 2020

Se esperan de 25 a 50 centímetros de lluvia a lo largo de la costa del Golfo. También se calculan totales aislados más altos de 76 cm posibles desde el oeste de Florida hasta la costa sureste de Mississippi.

Atlanta, Birmingham, Charlotte e incluso Greenville, Carolina del Sur, todas al menos a 320 kilómetros de la costa, registrarán cantidades significativas de lluvia que podrían provocar inundaciones.

MIRA: El huracán Sally azota la costa del Golfo y se espera que gane fuerza antes de tocar tierra

Atlanta y Charlotte, Carolina del Norte, tendrían entre 10 y 15 centímetros de lluvia hasta el viernes. Además, se pronostica que Birmingham y Greenville, Carolina del Sur, registrarán de 15 a 25 centímetros hasta el viernes.

Sally causaría la lluvia de varios meses en solo unos días

Sally se mueve a solo 3,2 kilómetros por hora, según de la actualización de las 11 a.m., hora de Miami, del Centro Nacional de Huracanes. Es una velocidad menor a la que caminan la mayoría de los humanos, y representa un gran problema.

En promedio, la mayoría de los humanos caminan entre 4 y 6 kilómetros por hora. Cuando una tormenta avanza a paso lento y tan cerca de la tierra, como Sally, deja grandes cantidades de lluvia en la costa por días.

Sally se mueve lentamente hacia Alabama y Mississippi 2:51

«En septiembre se registran, en promedio, de 10 a 12 pulgadas de lluvia a lo largo de la costa del Golfo en el Panhandle de Mississippi, Alabama y Florida. Sally provocará esta cantidad en un par de horas y probablemente producirá el equivalente de lluvia de varios meses en algunas áreas antes de que la tormenta salga de la región», explicó Brandon Miller, meteorólogo de CNN.

Lluvias adicionales hasta el viernes por cuenta del huracán Sally.

Los modelos se han desplazado hacia el este en las últimas 24 horas. Eso significa que la lluvia más intensa también se ha movido más hacia el este. De ahí que un lugar como Dauphin Island, Alabama, tenga un pronóstico de hasta 50 centímetros de lluvia (y cantidades aisladas de hasta 60 centímetros).

«Irónicamente, este es el lugar exacto en el que el huracán Danny (1997) dejó un récord estatal de 93 centímetros», dijo Pedram Javaheri, meteorólogo de CNN.

¿Qué es la marejada ciclónica?

Como se señaló anteriormente, el 90% de las muertes de un sistema tropical ocurren debido al agua. Y la mitad de ellas se deben a la marejada ciclónica.

La marejada ciclónica es el aumento en el nivel del mar durante una gran tormenta. Se mide como la altura del agua por encima de lo que sería el nivel pronosticado de la marea astronómica normal.

No siempre son las ciudades costeras las que resultan afectadas por las marejadas ciclónicas: los lugares del interior también pueden sufrir marejadas ciclónicas. Nueva Orleans, por ejemplo, no está en la costa, pero será afectada de manera más indirecta a través del lago Pontchartrain, que se espera aumente de 60 centímetros a 1,2 metros.

MIRA: Por qué la marejada ciclónica es la mayor amenaza de un huracán

Como Nueva Orleans y el lago Pontchartrain se encuentran actualmente al oeste de donde se anticipa que Sally toque tierra, la marejada ciclónica aquí será más baja que en otras áreas al este, como Dauphin Island y Gulf Shores, Alabama, que pueden esperar una marejada de 1,2 a 2,1 metros, o Pensacola y Destin, Florida, con un aumento de 91 centímetros a 1,5 metros.

Entonces, si Nueva Orleans está en el lado occidental de la tormenta, donde el oleaje es menor, ¿por qué toda la atención en esta ciudad? La respuesta es que esta ciudad tiene la forma de ninguna otra gran ciudad de Estados Unidos.

Nueva Orleans está especialmente en riesgo de inundaciones por el huracán Sally porque esencialmente tiene la forma de un cuenco. Debido al sistema de drenaje que han instalado, la ciudad puede actuar como un colador que permite que el agua fluya, pero cuando llueve mucho en poco tiempo, el sistema de drenaje puede abrumarse y ese colador actúa más como un cuenco e inunda la ciudad. Afortunadamente, como Nueva Orleans está al oeste de donde Sally tocaría tierra, solo se espera que registren entre 2,5 y 5 centímetros de lluvia, pero si la trayectoria cambia, ese cálculo podría modificarse también.

Judson Jones, meteorólogo de CNN, contribuyó a este artículo.