Kim Kardashian West congelará su Instagram para protestar contra Facebook

Nueva York (CNN Business) — Kim Kardashian West, quien tiene una de las mayores cantidades de seguidores en Instagram del mundo, dijo el martes que se uniría a otros usuarios de alto perfil en una protesta contra la empresa matriz de Instagram, Facebook, y su manejo de la desinformación y el odio.Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Orlando Bloom, Kerry Washington y Sacha Baron Cohen se encuentran entre los que también participan en la protesta, que está programada para el miércoles.

«Me encanta poder conectarme directamente con ustedes a través de Instagram y Facebook, pero no puedo sentarme y quedarme en silencio mientras estas plataformas continúan permitiendo la difusión del odio, la propaganda y la desinformación», escribió Kim Kardashian West en un mensaje publicado en varias cuentas de redes sociales el martes.

Y agregó: «La información errónea compartida en las redes sociales tiene un impacto grave en nuestras elecciones y socava nuestra democracia. Por favor, únase a mí mañana cuando ‘congelaré’ mi cuenta de Instagram y FB para decirle a Facebook que #StopHateForProfit (Detengan el odio por el lucro)».

La razón de la protesta contra Facebook

La coalición de grupos de derechos civiles que organizó el boicot publicitario de Facebook en julio anunció el lunes que llamaba a las empresas y celebridades a que dejaran de publicar en Instagram durante un día, el miércoles, para protestar por el manejo del odio por parte de Facebook en su plataforma y pedir a la empresa que deje de permitir que los políticos mientan en anuncios políticos.

Los organizadores, incluida la ADL y la NAACP, señalaron como una razón para protestar que Facebook no cerró la página de un grupo de milicias de Kenosha.

Cuando se le preguntó sobre el anuncio de Kim Kardashian West, un portavoz de Facebook se negó a comentar.